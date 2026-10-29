Encuesta: Patricia Bullrich es más competitiva que Javier Milei en un balotaje contra Axel Kicillof

A un año de las elecciones presidenciales, Patricia Bullrich aparece mejor posicionada que Javier Milei para enfrentar a Axel Kicillof en un eventual balotaje presidencial, según una encuesta nacional de CB Global Data . La senadora, que se muestra dispuesta a jugar en 2027 , le saca una ventaja de 7,2 puntos porcentuales al gobernador bonaerense, mientras que el Presidente lo supera por un margen más estrecho.

En el escenario que enfrenta a Bullrich con Kicillof, la dirigente obtiene el 47,3% de la intención de voto, frente al 40,1% del mandatario provincial. El 5,7% se inclina por el voto en blanco o nulo y el 6,9% no sabe a quién elegiría.

La diferencia se reduce considerablemente cuando el candidato de La Libertad Avanza (LLA) es el propio Milei. En ese caso, el jefe de Estado alcanza el 43% y el gobernador peronista cosecha el 40,6%, una brecha de apenas 2,4 puntos porcentuales. El voto en blanco o nulo reúne el 8,6%, mientras que el 7,8% todavía no tiene una decisión tomada.

Los resultados de la encuesta plantean un contraste entre los dos principales referentes del oficialismo: aunque Milei lidera la intención de voto en una primera vuelta, Bullrich muestra un mejor desempeño en la comparación directa con Kicillof. Como viene contando Letra P , en base al análisis de diferentes sondeos de opinión pública , la senadora tiene un mayor margen de crecimiento de votos en la pecera libertaria.

Las diferencias entre Bullrich y Milei forman parte de una estrategia que la exministra de Seguridad viene desplegando mientras se proyecta hacia 2027. En el Coloquio de IDEA , reclamó que las reformas económicas lleguen más rápido a las familias y puso el foco en la falta de competitividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción. Ese planteo marcó un fuerte contraste con el discurso del Presidente, quien en más de una oportunidad le pidió paciencia a la sociedad para ver los resultados de su plan económico.

Como analizaron varios especialistas en Letra P, Bullrich combina señales de autonomía con gestos de respaldo a Milei, sin confirmar si pretende competir por la Presidencia el próximo año o negociar un lugar en la fórmula oficialista. Esa estrategia tiene un límite: diferenciarse le permite construir un perfil propio, pero no necesariamente ampliar su base más allá del electorado libertario.

Javier Milei lidera la primera vuelta

En la medición de intención de voto para una primera vuelta, Milei se ubica en el primer lugar, con el 27,1%. Kicillof aparece segundo, con el 16,5%, seguido por un eventual candidato de Cristina Fernández de Kirchner, que reúne el 12,1%. En la sumatoria de votos Kicillof y el kirchnerismo alcanzan el 28,6%.

Bullrich queda cuarta, con el 8,5%, por detrás de los principales postulantes del oficialismo y del peronismo. Más atrás se ubican Bregman, con el 7,3%; el peronismo federal —con Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz como referentes—, con el 3,5%; y Miguel Ángel Pichetto, con el 0,9%. La categoría “otro” alcanza el 6,2%, el voto en blanco suma el 3,5% y el 14,4% no sabe a quién votaría.

La diferencia entre la intención de voto inicial y los escenarios de segunda vuelta muestra que la competencia cambia cuando se reduce la oferta electoral a dos candidatos. En particular, Bullrich pasa del 8,5% en la primera vuelta al 47,3% en el balotaje planteado por la consultora. Se trata de mediciones distintas, por lo que ese salto no puede interpretarse como una transferencia directa de votos ya identificada.

La mayoría quiere un cambio

El estudio también indagó sobre las preferencias generales frente a las próximas elecciones presidenciales. Ante la pregunta de si prefieren la continuidad del actual rumbo o un cambio, el 57,5% respondió que quiere un cambio, frente al 33,8% que prefiere que sigan quienes gobiernan. El 8,7% restante no sabe.

El dato ofrece un marco político para leer los escenarios electorales y cómo se mueven los principales posibles postulantes al Sillón de Rivadavia, aunque no identifica a qué candidato elegirían quienes reclaman un cambio ni permite atribuir ese universo a una fuerza determinada.

El relevamiento de CB Global Data se realizó sobre 1.151 casos en todo el país, mediante la metodología CAWI Research, con cuestionarios estructurados de preguntas cerradas.