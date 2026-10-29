Intendentes del MDF ceden el desdoblamiento para favorecer a Kicillof en su estrategia nacional

Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof fueron los principales impulsores del desdoblamiento de la elección de Buenos Aires en 2025. Incluso, varios de ellos llegaron a decir que ese sistema de votación, hasta entonces inédito, había “llegado para quedarse”.

Finalmente parece que no será el caso. A partir de la intención de Kicillof de ser candidato y competir por la presidencia, muchos jefes territoriales cederían su preferencia de tener elecciones separadas de las nacionales, en pos de favorecer al gobernador en su estrategia nacional. Así, estarían dispuestos a bancar la estrategia de ir con elecciones concurrentes en 2027, aunque la cuestión sea todavía un debate abierto en el kicillofismo.

Aún con matices y el tema en debate interno, todas las fuentes consultadas por Letra P coinciden en que hoy esa es la postura ampliamente mayoritaria y que con el correr de los meses todos terminarán alineándose bajo esa postura. Es la que también sostiene como mejor opción el Frente Renovador de Sergio Massa .

En una rueda de consultas con intendentes del MDF las respuestas respecto de la preferencia de tener elecciones concurrentes o desdobladas fueron similares. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera , dijo que su postura es que haya elecciones concurrentes “para acompañar la elección nacional con Axel como candidato”.

Una idea similar explican cerca del exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , quien además está trabajando para ser candidato a gobernador. “Lo que plantea Jorge es que tiene que haber una estrategia que le convenga a Axel, una estrategia nacional, por lo tanto, la elección bonaerense debería ser concurrente”, afirma la fuente.

Acerca del cambio de postura respecto de la elección legislativa 2025 cuando se impulsó el desdoblamiento, esa misma fuente explicó que entonces no había una estrategia unificada con la nacional, una categoría que -recuerda- manejó Cristina Fernández de Kirchner "sin abrir consulta a otros sectores".

El intendente de Morón, Lucas Ghi, afirmó que apoyará “lo que disponga Axel”, y su par de Escobar, Ariel Sujarchuk, en línea con la postura oficial del gobierno provincial, dijo que no van a definir estrategia hasta tanto no se sepa el destino final de las PASO a nivel nacional.

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, que aunque no forma parte del MDF estuvo presente en el acto encabezado por Kicillof por el Día de la Lealtad en La Matanza, también apoya la realización de una elección concurrente.

Debate en el interior

Ante la consulta de este medio un intendente del interior bonaerense aseguró que el tema -elecciones concurrentes o desdobladas- “se conversa en general en todos los encuentros con los compañeros” y que hoy no sería “prudente” dar una posición definitiva.

La intendenta de Carlos Tejedor, Celia Gianini, afirmó que va a acompañar “la decisión que se tome desde el conjunto para garantizar ganar y sostener cada uno de los distritos dode estamos haciéndole frente al abandono del gobierno nacional”.

Carlos Bianco, responsable del armado en la provincia de Buenos Aires, dialogó sobre el tema en los diferentes plenarios que encabezó en cada una de las secciones electorales del interior hace pocas semanas atrás. Este lunes, en el marco de su participación en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, ratificó que, si se sostienen las PASO a nivel nacional, “difícilmente se pueda pensar en una modificación de la fecha bonaerense respecto de la general”.