Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
VOLVER A LAS FUENTES

Santa Fe: con una megamuestra, Pullaro exhibe su modelo de seguridad a otras provincias y al Círculo Rojo

El gobernador apuesta fuerte por una exposición que organiza la Fundación Rosario en noviembre. Celdas, Lince, Taser y 911, el combo de proyección nacional.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El gobernador Maximiliano Pullaro sale a mostrar su modelo de seguridad.

El gobernador Maximiliano Pullaro sale a mostrar su modelo de seguridad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sube a una mega expo sobre seguridad para vender, lo que considera, “el modelo más exitoso del país”. El evento de grandes dimensiones se realizará en Rosario y congregará a ministros del área de toda la Argentina, más embajadores y el empresariado regional y porteño.

Notas Relacionadas
Santa Fe: Pullaro prepara con Monteoliva un operativo verano para reforzar la seguridad en diciembre y enero
ENCUENTRO EN BUENOS AIRES

Santa Fe: Pullaro prepara con Monteoliva un "operativo verano" para reforzar la seguridad en diciembre y enero

Por  Letra P | Periodismo Político

La seguridad, para Maximiliano Pullaro

Para el Ejecutivo santafesino, el evento tiene un objetivo dual. Por un lado, volver a las fuentes, a la agenda que el radical puso como contrato electoral con su electorado. Pullaro prometió pacificar la provincia, especialmente Rosario, y por más que se involucre en producción, obra pública, educación o cultura, siempre vuelve a seguridad.

Por el otro, un evento de estas características le sirve al gobernador para continuar un proceso sin urgencias de posicionamiento nacional a futuro. Pullaro se propone concentrar en dos días, en el salón Metropolitano de Rosario, a todos los ministros de Seguridad del país, embajadores de países extranjeros y al círculo rojo rosarino, provincial y nacional. Una vidriera para la Bota y una oportunidad de negocios para los visitantes. También, obviamente, se le cursó invitación a la ministra Alejandra Monteoliva.

Este lunes, en la Bolsa de Comercio rosarina, se realizó una mesa de trabajo para adelantar parte del contenido de la actividad que se realizará los días 4 y 5 de noviembre. En la Casa Gris interpretan que la seguridad se convirtió, en Santa Fe, en “condición” para el desarrollo económico y productivo.

La Expo Seguridad, al detalle

Durante las dos jornadas, el encuentro abordará las reformas legislativas, el ordenamiento del sistema penitenciario, la aplicación de tecnología a la seguridad, el rol de los medios de comunicación y el efecto positivo en la actividad económica y social. También contará con la Feria de Exposiciones Ciudad Segura, un espacio para conocer soluciones y desarrollos vinculados a la prevención y la seguridad.

Ruggiero y el secretario de Gobierno local Sebastián Chale escuchan a Cunha en la conferencia que se realizó este lunes.

Ruggiero y el secretario de Gobierno local Sebastián Chale escuchan a Cunha en la conferencia que se realizó este lunes.

En la conferencia de prensa que se realizó en la Bolsa, asistió – de parte del gobierno de Pullaro – el secretario de Cooperación Cristian Cunha, quien recordó que “en 2023 a esta fecha estábamos con 210 homicidios y hoy estamos en algo más 60”. El funcionario del PRO subrayó, además, la oportunidad de “mostrar lo que venimos cambiando entre todos, el sector privado y el sector público, con un plan y un modelo de seguridad muy contundente por parte del gobernador Pullaro, que entendió que la ciudad se recuperaba poniendo orden”.

Todo el cotillón en Rosario

Dentro de Metropolitano, la gestión de Pullaro montará dos celdas idénticas a las que construye en El Infierno, la cárcel de máxima seguridad ubicada en Piñero, a 30 kilómetros de Rosario. A su vez, se desarrollará una estación policial del 911 y una suerte de mini Lince, la plataforma de videovigilancia con inteligencia artificial implementada por el gobierno de Pullaro.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro junto al presidente de Newells, Ignacio Boero.
FÚTBOL & POLÍTICA

Represión en Newell's: Pullaro bancó a la policía y acordó un nuevo esquema de seguridad para el club

Fumata blanca entre la dirigencia y la Casa Gris luego de los incidentes que derivaron en una denuncia judicial. Funcionarios que no se tocan y deudas a saldar.
La Legislatura de Santa Fe recibe a los ministerios públicos y a la Corte Suprema.
TENEMOS QUE HABLAR

Santa Fe: aún sin acuerdo interno, Unidos reactiva las leyes de seguridad impulsadas por Pullaro

La Legislatura recibe a la Corte y los ministerios públicos tras meses de pausa en el tratamiento. El filtro hacia adentro y lo que sigue en la discusión.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Matías Barroetaveña, Juan Manuel Olmos, Itai Hagman y María Rosa Muiños engrosaron la tropa del peronismo presente en la audiencia para el Ente Regulador de Servicios Públicos
En la Legislatura porteña

El peronismo busca darle relieve a un ente clave de la Ciudad que deberá controlar licitaciones millonarias

Por  Abigail Contreiras Martínez
Jorge Capitanich y Máximo Kirchner en Chaco.
DISCUSIÓN 2027

El peronismo de Chaco empieza a ordenar su armado y ya tiene dos anotados para pelear por la gobernación

Por  Lucio Di Giuseppe
El concejal Pablo Bovino se suma al menú de opciones del PJ para pelearle la reelección a Azcué en Concordia.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

El concejal Bovino se suma al menú de opciones del PJ en Concordia

Por  Laura Terenzano
Javier Milei con efectivos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia.
TOP SECRET

El rearme de Milei: más compras para las Fuerzas Armadas y menos datos sobre el gasto

Por  Guillermo Villarreal