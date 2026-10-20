Santa Fe: con una megamuestra, Pullaro exhibe su modelo de seguridad a otras provincias y al Círculo Rojo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se sube a una mega expo sobre seguridad para vender, lo que considera, “el modelo más exitoso del país”. El evento de grandes dimensiones se realizará en Rosario y congregará a ministros del área de toda la Argentina , más embajadores y el empresariado regional y porteño.

La movida es organizada por la Fundación Rosario , que preside el empresario Nicolás Ruggiero . El gobierno provincial aportará toda su expertise y logística en el área. Por ese motivo, es un evento sumamente trascendente para la Casa Gris , casi el último de gran magnitud antes del cierre electoral que llegará en febrero.

Para el Ejecutivo santafesino, el evento tiene un objetivo dual. Por un lado, volver a las fuentes, a la agenda que el radical puso como contrato electoral con su electorado. Pullaro prometió pacificar la provincia, especialmente Rosario , y por más que se involucre en producción, obra pública, educación o cultura, siempre vuelve a seguridad.

Por el otro, un evento de estas características le sirve al gobernador para continuar un proceso sin urgencias de posicionamiento nacional a futuro. Pullaro se propone concentrar en dos días, en el salón Metropolitano de Rosario , a todos los ministros de Seguridad del país, embajadores de países extranjeros y al círculo rojo rosarino, provincial y nacional. Una vidriera para la Bota y una oportunidad de negocios para los visitantes . También, obviamente, se le cursó invitación a la ministra Alejandra Monteoliva .

Este lunes, en la Bolsa de Comercio rosarina, se realizó una mesa de trabajo para adelantar parte del contenido de la actividad que se realizará los días 4 y 5 de noviembre. En la Casa Gris interpretan que la seguridad se convirtió, en Santa Fe , en “condición” para el desarrollo económico y productivo.

La Expo Seguridad, al detalle

Durante las dos jornadas, el encuentro abordará las reformas legislativas, el ordenamiento del sistema penitenciario, la aplicación de tecnología a la seguridad, el rol de los medios de comunicación y el efecto positivo en la actividad económica y social. También contará con la Feria de Exposiciones Ciudad Segura, un espacio para conocer soluciones y desarrollos vinculados a la prevención y la seguridad.

Ruggiero y el secretario de Gobierno local Sebastián Chale escuchan a Cunha en la conferencia que se realizó este lunes.

En la conferencia de prensa que se realizó en la Bolsa, asistió – de parte del gobierno de Pullaro – el secretario de Cooperación Cristian Cunha, quien recordó que “en 2023 a esta fecha estábamos con 210 homicidios y hoy estamos en algo más 60”. El funcionario del PRO subrayó, además, la oportunidad de “mostrar lo que venimos cambiando entre todos, el sector privado y el sector público, con un plan y un modelo de seguridad muy contundente por parte del gobernador Pullaro, que entendió que la ciudad se recuperaba poniendo orden”.

Todo el cotillón en Rosario

Dentro de Metropolitano, la gestión de Pullaro montará dos celdas idénticas a las que construye en El Infierno, la cárcel de máxima seguridad ubicada en Piñero, a 30 kilómetros de Rosario. A su vez, se desarrollará una estación policial del 911 y una suerte de mini Lince, la plataforma de videovigilancia con inteligencia artificial implementada por el gobierno de Pullaro.