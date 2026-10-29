Legislatura porteña: el peronismo logró sancionar dos proyectos y polarizó con Milei, pero LLA no dio pelea

Leandro Santoro es autor del proyecto que sancionó la Legislatura porteña para regular el cobro extrajudicial a endeudados

El peronismo se anotó este jueves un triunfo en la Legislatura porteña con la sanción de dos proyectos sobre endeudamiento familiar que fueron acompañados de fuertes críticas contra Javier Milei por las dificultades financieras que atraviesan las familias porteñas. Lejos de recoger el guante, La Libertad Avanza evitó la confrontación directa e incluso acompañó una de las iniciativas para prevenir el hostigamiento a morosos.

Rumbo a las elecciones 2027 y en una sesión marcada por la buena sintonía entre el bloque libertario y el PRO, también se aprobaron dos propuestas de LLA para profundizar la desregulación estatal y dos proyectos del jefe de Gobierno, Jorge Macri , para declarar la emergencia hídrica en el distrito y emitir bonos para pagar a proveedores.

La sesión, que terminó con un cuarto intermedio, continuará el jueves de la semana que viene con la votación de las candidaturas para ocupar los cargos en el Ente Regulador de Servicios Públicos .

Tal como ya había hecho en junio pasado, Fuerza por Buenos Aires volvió a desafiar a la Casa Rosada en el parlamento local al poner en el centro de la agenda los problemas de morosidad. Lo hizo con dos proyectos para regular el pago extrajudicial y una red de asistencia para personas sobreendeudadas.

"Hoy el 16% de los porteños endeudados ya está en mora como resultado de las políticas de Javier Milei y la inacción de Jorge Macri . Frente a esto, desde nuestro bloque impulsamos proyectos y herramientas concretas para acompañar a los porteños y aliviar su situación financiera", expresó el bloque que conduce Claudia Neira en redes sociales en relación a las dos leyes del PJ que se aprobaron este jueves.

Hoy el 16% de los porteños endeudados ya está en mora como resultado de las políticas de @JMilei y la inacción de @Jorgemacri.



Frente a esto, desde nuestro bloque impulsamos proyectos y herramientas concretas para acompañar a los porteños y aliviar su situación financiera. — Legisladores Fuerza por Buenos Aires (@diputados_caba) October 29, 2026

Uno de los proyectos, que había sido impulsado por el diputado Federico Mochi, busca auxiliar a familias sobreendeudadas con entidades bancarias, financieras y billeteras virtuales. Entre otras herramientas, el texto prevé brindar patrocinio jurídico gratuito para aquellas personas que enfrenten un pasivo que comprometa más del 30% de sus ingresos netos disponibles.

Para garantizar ese acompañamiento, la norma crea la Oficina de Protección y Alivio Financiero al Consumidor Sobreendeudado, encargada de proveer asistencia técnica, legal e interdisciplinaria para porteños en mora cuyo ingreso familiar no supere el equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles.

Durante el debate, Mochi cruzó a LLA y pidió que dejen de subestimar las dificultades financieras de las familias y acompañen su propuesta. "Les pido que no estén en un cumple de 15", chicaneó el legislador en referencia a la fiesta que organizó la su par de LLA Lucía Montenegro por sus 33 años.

"Les pido que no estén en un cumple, en un cumple de 15"



El legislador Mochi pidió a LLA que apoye el proyecto para regular los pagos extrajudiciales por deudas familiares



Se refirió al festejo viral por los 33 años de la legisladora Montenegro



@abii_cont pic.twitter.com/oRhl5Hjrei — LETRA P (@Letra_P) October 29, 2026

Leandro Santoro, autor del otro proyecto sobre morosidad que se debatió este jueves, fue incluso más incisivo con el sello violeta y apuntó sus críticas contra Milei por "mofarse del dolor" de quienes toman deuda para cubrir gastos corrientes. El Presidente había negado que existan familias que apenas llegan al día 20 del mes.

"Si hubieran venido a la audiencia hubiesen escuchado a cientos de vecinos que se vieron forzados a tomar créditos porque no les alcanzaba para vivir", sostuvo y apuntó contra la "crueldad" que muestra el Presidente tanto al momento de referirse a la microeconomía de las familias como en lo que atañe a su estilo discursivo.

Milei tildó de "pelotudez" la frase de que los argentinos no llegan a fin de mes y plateó un insólito argumento lógico: "¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer ni beber? https://t.co/k9ew4eP23w pic.twitter.com/oZQYzD5TiQ — LETRA P (@Letra_P) October 19, 2026

"Se ha puesto de moda ser una mala persona y por eso mucha gente ha llegado a sostener que se puede hostigar al deudor", sostuvo el legislador. Según describió durante su discurso, en algunos casos, los acreedores incluso llegan a llamar entre seis o siete veces al día los deudores o su círculo íntimo con amenazas y presiones para que se normalicen los pagos.

Es por eso que su iniciativa busca regular el cobro extrajudicial de deudas para proteger a los consumidores ante prácticas abusivas por parte de bancos, estudios jurídicos y agencias de cobranzas. El texto contempla sanciones para quienes hostiguen o incurran en prácticas extorsivas contra los porteños en mora.

La respuesta de La Libertad Avanza

El bloque que preside Pilar Ramírez evitó confrontar con el peronismo por sus chicanas y acusaciones contra Milei. Las alocuciones libertarias se limitaron a tratar el contenido de los proyectos. En cuando comenzó el debate sobre morosidad, la mayoría de la bancada violeta se ausentó, pero progresivamente sus legisladores regresaron a las bancas para el momento de la votación.

"Una deuda es un contrato y nuestro espacio respeta siempre los contratos. Cobrar no es un abuso; es pedir que se cumpla el compromiso que se asumió", planteó Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez, quien llamó a "no demonizar" a prestamistas y comercios.

El bloque libertario que preside Pilar Ramírez evitó confrontar con el peronismo por sus críticas a Javier Milei durante el debate de los proyectos sobre endeudamiento

Sin embargo, reconoció las prácticas abusivas de algunos acreedores y aseguró que ese accionar atenta contra la libertad de los porteños que enfrentan dificultades para pagar sus obligaciones crediticias. "Que te llamen a cualquier horario y desde un número oculto deja a las personas indefensas", continuó.

Por este motivo, y pese a los cuestionamientos al Presidente, LLA decidió votar a favor de la iniciativa de Santoro. La norma se aprobó por unanimidad con 57 votos a favor. Por su lado, en el caso de la propuesta de Mochi, LLA tampoco ofreció resistencia y eligió abstenerse en lugar de rechazar la iniciativa. Replicaba, así, la misma estrategia que había adoptado a mediados de año, cuando se puso en consideración otro programa de desendeudamiento personal y familiar.

El PRO y LLA, en sintonía

Tal como había adelantado Letra P, el partido macrista y el sello mileísta volvieron a confluir en el recinto después de algunos chispazos por el presupuesto 2027.

Este jueves, LLA votó a favor del proyecto del Ejecutivo porteño para emitir títulos de deuda pública para afrontar los compromisos de la administración local con proveedores de bienes, servicios y obra pública y también la declaración de la emergencia hídrica en la capital por el avance del Niño.

El PRO y LLA se auxiliaron mutuamente en la Legislatura porteña para aprobar los proyectos de libertad comercial, emergencia hídrica y la emisión de bonos para pagar a proveedores

A cambio del apoyo a esos textos, los legisladores amarillos acompañaron los proyectos de LLA de libertad comercial y silencio positivo, que busca agilizar trámites para emprendedores en la ciudad y permitir las habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo. El respaldo del PRO fue clave para que LLA pudiera seguir profundizando su agenda de desburocratización en el terruño de los Macri. Las iniciativas se sancionaron con un apoyo bastante restringido.