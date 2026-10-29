El PRO se aleja más de la Casa Rosada: los siete puntos que ponen en riesgo el Presupuesto de Javier Milei

Cuanto más se acerca el calendario electoral, el PRO de Mauricio Macri toma cada vez más distancia de la Casa Rosada . A las diferenciaciones explícitas y públicas sobre la política internacional, a propósito del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil , que el Gobierno de Javier Milei todavía no reconoció, se sumó una serie de reclamos del partido amarillo al ajuste libertario, que pone en riesgo el Presupuesto 2027.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo , le envió una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , en el que detalló los siete modificaciones a la denominada ley de leyes que reclama el PRO. El diputado amarillo consensuó los puntos con el expresidente, los dos gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres y el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri . La misiva fue remitida como una exigencia: o se hacen los cambios o el Presupuesto no sale con los votos de la bancada amarilla.

En el documento, Ritondo le da a entender su bloque venía trabajando el Presupuesto desde hace algunos días y le pide a riojano modificaciones "orientadas a reducir la carga tributaria, fortalecer los mecanismos de transparencia y control sobre las concesiones viales, brindar mayor previsibilidad a los sectores productivos y atender los compromisos pendientes con la Ciudad de Buenos Aires".

Tal como dio cuenta Mauricio Cantando en Letra P , esta posición del PRO, junto con la de la Unión Cívica Radical , podría obligar a postergar la sesión en la que se pretendía tratar el proyecto, prevista inicialmente para el 18 de noviembre. La definición llegó en una reunión de los jefes de bancada de la cámara baja, liderada por las autoridades libertarias, Gabriel Bornoroni , Laura Rodríguez Machado , Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo . Asistieron también Javier Sánchez Wra ( PRO), Nancy Picón (San Juan), Pamela Verasay (UCR) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), entre otros.

El PRO exige reducir el impuesto a los combustibles y adecuar el componente vial del impuesto a los kilómetros de rutas nacionales para que dejen de estar bajo mantenimiento directo del Estado nacional, algo que de modificarse beneficiaría de manera directa a los mandatarios provinciales.

Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial

También, en segundo lugar el macrismo pide garantizar la transparencia en las concesiones viales. En este sentido, la idea del PRO es que se exija en este proceso la publicación de inversiones, plazos y tarifas, junto con informes trimestrales al Congreso sobre el avance de las oras y el costo fiscal de los beneficios otorgados.

Por pedido explícito de Macri, el tercer punto de la nota enviada a Menem, tiene que ver con extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista. En concreto, el exmandatario quiere que se prorrogue los plazos de las leyes 27.263 y 27.686 para "brindar previsibilidad y promover nuevas inversiones". El pedido es observado con cierta suspicacia dado los negocios y nexos de Macri con este sector industrial.

Martín Menem (LLA) y Cristian Ritondo (PRO), figuras decisivas para Javier Milei en Diputados.

Tal como adelantó este medio, el cuarto pedido del bloque identificado con Macri es por la baja del IVA a la producción de huevos y sus derivados, un planteo del Gobierno de Entre Ríos. La idea es bajar la alícuota del 21% al 10,5% para equiparar su tratamiento tributario al de otras proteínas animales.

La administración de la Ciudad de Buenos Aires también hizo su aporte. Como quinto punto, el primo Macri insiste con que se regularicen las transferencias de coparticipación a su distrito, es decir, que se incluya en el Presupuesto las transferencias correspondientes al 1,55% y prever el pago de la deuda acumulada desde abril que, según cálculos de Uspallata, asciende a $628.196.960.411 (actualizada por inflación a septiembre de 2026).

Además, en sexto lugar, tienen intenciones de sumar autorizaciones para las operaciones de financiamiento de la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño quiere que le otorguen el ok para endeudarse con la CAF (145 millones de dólares), por la nueva Línea F (unos 500 millones de dólares.), el bono a proveedores ($600.000 millones) y el financiamiento multilateral del Belgrano Sur (75 millones de dólares).

Por último, en el escrito que llegó al despacho de Menem, el PRO solicitó incorporar el régimen antievasión de billeteras virtuales. Quieren que se incluya el artículo 62 bis, que promueve la adhesión de las provincias a regímenes armonizados de recaudación, y avanzar en un convenio de intercambio de información sobre billeteras virtuales entre la Nación y la Ciudad.

Los pedidos, que todavía no fueron respondidos por las autoridades de La Libertad Avanza, no cayeron nada bien en la mesa que encabeza la secretaria general, Karina Milei, quien observa estos movimientos como un desmarque a las políticas del jefe de Estado y un bloqueo a una iniciativa clave para el próximo año.

La distancia del PRO también se percibe en los territorios

Mientras el partido amarillo se diferencia del oficialismo en la Cámara de Diputados, se percibe también una distancia física en los territorios a partir del avance y movimiento de la tropa amarilla, como en la zona norte y el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el partido violeta está en inferioridad numérica y de condiciones.

Luego de haber reunido a los 11 intendentes del PRO en el Vicente López el 8 de octubre, Ritondo y la vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez, congregaron este lunes a todos los dirigentes del espacio de la Primera sección electoral con el objetivo de marcar una agenda con identidad propia en la Legislatura bonaerense, como lo hicieron con estos siete puntos en la cámara baja del Congreso, y prepararse para la muy probable avanzada karinista sobre los 135 distritos de Buenos Aires, incluidos los amarillos.

Atención. Cumbre del PRO bonaerense. Hubo almuerzo y una extensa charla de rosca y armado electoral en Vicente López.



La encabezó Ritondo y estuvieron todos los intendentes amarillos. Sobresalieron las presencias de la anfitriona Soledad Martínez, la principal espada provincial… pic.twitter.com/tqlYQoO2Jo — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) October 8, 2026

Pese a que la mesa entre el LLA y el PRO funciona con regularidad en la Casa Rosada, la falta de definiciones políticas acrecienta la desconfianza y la competencia en los ámbitos locales. De hecho, una fuente de primera línea de la mesa karinista le dijo a Letra P que no hay, al menos por ahora, ningún tipo de compromiso de respetar a los 11 distritos del macrismo: "Queremos tener una cuerdo macro, pero si nuestro candidato es mejor que los intendentes de ellos vamos a competir".

Bajo esta premisa, el avance oficialista se percibe con fuerza en Zárate, General Pueyrredón, 9 de Julio y Pergamino, todos municipios administrados por el PRO. La cumbre de los últimos días que organizaron Ritondo y Martínez, quien hoy se mueve como la principal garante de las ideas del expresidente en el territorio bonaerense, es también un mensaje hacia afuera con el que advierten que se están preparando para defender lo propio y, eventualmente, ir a disputar los territorios donde hay libertarios bien posicionados.