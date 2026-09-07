Santa Fe: Galdeano picantea la interna de Unidos e insiste con cerrar acuerdos municipales con LLA

Santa Fe: Galdeano picanteó la interna de Unidos y dejó la puerta abierta a acuerdos municipales con LLA

Julián Galdeano volvió a meter a La Libertad Avanza en la interna de Unidos y reavivó una discusión que atraviesa al oficialismo de Santa Fe desde hace meses. El dirigente radical abrió la puerta a acuerdos en algunas elecciones locales y sostuvo que sería “inteligente” intentarlo.

Aunque el secretario de Vinculación Estratégica enrolado en la UCR descartó una alianza provincial, la definición volvió a tensionar un debate que divide aguas dentro de Unidos.

En una entrevista en El Ciudadano, el funcionario provincial planteó que “es posible que haya entendimientos con sectores de La Libertad Avanza en los planos locales” y se sumó así a una discusión que ya había sido empujada por otros sectores de la coalición.

Losada volvió a meter a La Libertad Avanza en el radar de Unidos y reactivó una discusión que tensiona a las distintas tribus que componen el oficialismo en #SantaFe La senadora planteó que todos los sectores “opuestos al kirchnerismo” tienen que estar juntos pic.twitter.com/7aIodv9sYG

En Rosario , la declaración es mirada con atención a un año de una disputa que se avizora ajustada entre el oficialismo del intendente Pablo Javkin y la confluencia entre Ciudad Futura y el peronismo , con Juan Monteverde a la cabeza.

Las líneas rojas del socialismo

El planteo volvió a chocar con una línea que distintas voces del Partido Socialista vienen marcando dentro de Unidos frente a cualquier acercamiento con los libertarios.

Clara García lo sintetizó meses atrás con una frase: “A veces las sumas restan. No se suma a cualquiera”.

En el mismo sentido, la tribu que conduce Antonio Bonfatti también marcó la cancha. Uno de sus portavoces en la Cámara de Diputados, Rubén Galassi, fue tajante: “La concepción de gobierno que tenemos no tiene nada que ver con los libertarios”.

Los reparos de Galdeano y un mensaje al socialismo

Galdeano tampoco ocultó sus propios reparos. “No lo veo para la elección provincial”, dijo. Habló de “lenguajes distintos” y “objetivos diferentes” y sostuvo que la necesidad de LLA de fortalecer su identidad política la aleja, al menos por ahora, de un esquema de coalición.

Además, advirtió que un entendimiento obligaría a Unidos a hacer “un montón de resignaciones” y puso en duda que una ampliación se traduzca automáticamente en mayor fortaleza electoral.

De todos modos, apeló a la historia para relativizar las líneas rojas del socialismo y enumeró fronteras que, según su lectura, parecían infranqueables y terminaron cediendo. Primero recordó la confluencia entre el Partido Democrata Progresista de Alberto Natale y el socialismo de Guillermo Estévez Boero en la Alianza Santafesina. “Era imposible unir” a esos sectores y, sin embargo, “se confluyó en un proyecto político”, señaló.

Después puso como ejemplo el acercamiento entre el PS y el PRO, dos espacios que durante años estuvieron enfrentados y que finalmente terminaron compartiendo Unidos para Cambiar Santa Fe. Para llevarlo al presente, ironizó con que hoy Gisela Scaglia “lo corre por izquierda” a Enrique Estévez en las reuniones de gabinete.

“Es dinámica la política”, remató Galdeano, con la idea de que las diferencias que hoy aparecen como un límite para sumar a LLA no necesariamente serán permanentes.