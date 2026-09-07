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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Galdeano picantea la interna de Unidos e insiste con cerrar acuerdos municipales con LLA

El funcionario y referente de una tribu de la UCR dijo que sería “inteligente” intentarlo. Los límites que frenan una confluencia y las líneas rojas del PS.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: Galdeano picanteó la interna de Unidos y dejó la puerta abierta a acuerdos municipales con LLA

Santa Fe: Galdeano picanteó la interna de Unidos y dejó la puerta abierta a acuerdos municipales con LLA

Julián Galdeano volvió a meter a La Libertad Avanza en la interna de Unidos y reavivó una discusión que atraviesa al oficialismo de Santa Fe desde hace meses. El dirigente radical abrió la puerta a acuerdos en algunas elecciones locales y sostuvo que sería “inteligente” intentarlo.

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Aunque el secretario de Vinculación Estratégica enrolado en la UCR descartó una alianza provincial, la definición volvió a tensionar un debate que divide aguas dentro de Unidos.

Galdeano empuja acuerdos entre Unidos y LLA

En una entrevista en El Ciudadano, el funcionario provincial planteó que “es posible que haya entendimientos con sectores de La Libertad Avanza en los planos locales” y se sumó así a una discusión que ya había sido empujada por otros sectores de la coalición.

Meses atrás, Felipe Michlig evitó cerrarle la puerta a LLA. Luego, la propia Carolina Losada -carta fuerte del sector de Galdeano- reflotó la posibilidad de incorporar a los libertarios y reclamó pensar en los puntos de coincidencia.

En Rosario, la declaración es mirada con atención a un año de una disputa que se avizora ajustada entre el oficialismo del intendente Pablo Javkin y la confluencia entre Ciudad Futura y el peronismo, con Juan Monteverde a la cabeza.

Las líneas rojas del socialismo

El planteo volvió a chocar con una línea que distintas voces del Partido Socialista vienen marcando dentro de Unidos frente a cualquier acercamiento con los libertarios.

Clara García lo sintetizó meses atrás con una frase: “A veces las sumas restan. No se suma a cualquiera”.

En el mismo sentido, la tribu que conduce Antonio Bonfatti también marcó la cancha. Uno de sus portavoces en la Cámara de Diputados, Rubén Galassi, fue tajante: “La concepción de gobierno que tenemos no tiene nada que ver con los libertarios”.

Los reparos de Galdeano y un mensaje al socialismo

Galdeano tampoco ocultó sus propios reparos. “No lo veo para la elección provincial”, dijo. Habló de “lenguajes distintos” y “objetivos diferentes” y sostuvo que la necesidad de LLA de fortalecer su identidad política la aleja, al menos por ahora, de un esquema de coalición.

Además, advirtió que un entendimiento obligaría a Unidos a hacer “un montón de resignaciones” y puso en duda que una ampliación se traduzca automáticamente en mayor fortaleza electoral.

De todos modos, apeló a la historia para relativizar las líneas rojas del socialismo y enumeró fronteras que, según su lectura, parecían infranqueables y terminaron cediendo. Primero recordó la confluencia entre el Partido Democrata Progresista de Alberto Natale y el socialismo de Guillermo Estévez Boero en la Alianza Santafesina. “Era imposible unir” a esos sectores y, sin embargo, “se confluyó en un proyecto político”, señaló.

Después puso como ejemplo el acercamiento entre el PS y el PRO, dos espacios que durante años estuvieron enfrentados y que finalmente terminaron compartiendo Unidos para Cambiar Santa Fe. Para llevarlo al presente, ironizó con que hoy Gisela Scaglia “lo corre por izquierda” a Enrique Estévez en las reuniones de gabinete.

“Es dinámica la política”, remató Galdeano, con la idea de que las diferencias que hoy aparecen como un límite para sumar a LLA no necesariamente serán permanentes.

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