Con respaldo de Patricia Bullrich, el Senado invitó a León XIV al Congreso y le pidió que reciba a Villarruel

Victoria Villarruel en el Senado. Patricia Bullrich firmó un pedido de para sea recibida por León XIV

La interna del Gobierno no se detuvo con la visita del papa León XIV . Por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de resolución que le ofrece al Pontífice participar de una asamblea legislativa en el Congreso y le solicita recibir a Victoria Villarruel . La iniciativa fue firmada por todos los bloques, incluida la libertaria Patricia Bullrich .

La jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) participó del acuerdo realizado por autoridades de bancadas en la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, cuando se consensuó el texto aprobado en el recinto. La resolución, de siete artículos, es un reclamo implícito del Senado al Poder Ejecutivo por no haber sido parte del protocolo que organizó la visita. Y pasa por encima a la Cancillería pidiéndole gestiones a Villarruel ante el Vaticano .

En su artículo segundo, la cámara alta invita a León XIV al Congreso de la Nación para realizar el mensaje de la manera que prefiera. Y encomienda a Villarruel que, en caso de que el papa acepte asistir, coordine la realización de la asamblea con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el Poder Ejecutivo.

En la cámara baja, Menem ignoró un pedido del bloque de Catamarca para citar al papa a una asamblea. La organización de la agenda del papa estuvo a cargo de Karina Milei y por ahora no incluyó al parlamento.

La resolución aprobada por los jefes de bloque reclama al Ministerio de Relaciones Exteriores que no ignore al Senado en la visita de León XIV. Es por eso que uno de sus artículos le pide al canciller Pablo Quirno "arbitrar los medios" para asegurar la participación de miembros de la cámara alta en el encuentro que tendrá en el Palacio Libertad con representantes políticos y de la sociedad civil.

Además, solicitan "respetuosamente" al pontífice que "si su agenda lo permitiera, tenga a bien recibir a una delegación del Honorable Senado, encabezado por la señora vicepresidenta de la nación y presidente del cuerpo, con fecha, hora y lugar que estime oportunos".

La resolución finaliza con un pedido a Villarruel para que coordine eventuales protocolos de seguridad con Diputados y la Cancillería, que hasta ahora no se comunicó con la cámara alta. Según supo Letra P, Karina Milei hizo algunos adelantos de las actividades durante la última reunión con legisladores oficialistas en la Casa Rosada.

Contó que al Palacio Libertad ingresarán referentes de todas las fuerzas políticas, pero aún no cursó invitaciones y en la cámara alta quieren precisiones. El proyecto fue firmado por todas las autoridades de los bloques y no tuvo objeciones.

VIENE EL PAPA A LA ARGENTINA El Vaticano confirmó la agenda de León XIV, con un mensaje centrado en la reconciliación y una recorrida por espacios ligados al trabajo, la pobreza y la convivencia democrática



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La agenda papal

León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Aterrizará en Aeroparque y se dirigirá a un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada. Luego realizará el discurso en el Palacio Libertad. El lunes por la mañana tendrá una actividad en el Cottolengo Don Orione, dedicada a las personas con discapacidad.

A las 11.30 tendrá una misa en Palermo, sobre la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles. A la tarde tendrá un encuentro con el "Mundo del Trabajo" y líderes de comunidades cristianas/ecuménicas en la Universidad Católica y en el Palacio San Martín.

El martes estará en Córdoba para una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA ), tras la cual realizará un recorrido en el Papamóvil. A las 15.15 tendrá un encuentro eclesial en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con obispos.

El martes regresará a la Ciudad de Buenos Aires para recorrer el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Terminará su visita con una misa en la Basílica de Luján, ya en la provincia de Buenos Aires. No tiene prevista una visita al Congreso. En el Senado se la piden.