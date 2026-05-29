"El filtro es la Constitución": el socialismo les pone límites a las leyes de seguridad impulsadas por Pullaro

Días atrás, el socialismo se reunió en un locro multitudinario. Postura aunada con las leyes de seguridad.

El socialismo santafesino empezó a salir lentamente del silencio frente al paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro . Con señales cada vez más claras hacia el interior de Unidos , distintos sectores del partido comenzaron a marcar límites a la propuesta. La idea es abrir el diálogo dentro del frente para luego discutir con otros actores.

La frase que más se repite por estas horas en los pasillos legislativos y partidarios sintetiza la postura que empieza a tomar forma: “El filtro es la Constitución”.

El concepto fue escuchado por Letra P de boca de distintos dirigentes socialistas, aunque en términos generales no se cierran a la discusión. “Mejorar” y “aportar” son conceptos que se repiten con frecuencia pensando en la discusión que viene.

En el partido confluyen distintos espacios, aunque semanas atrás fue ratificada la unidad con el recambio de autoridades. En el tema de la reforma en seguridad, sin embargo, parece haber una mirada unívoca.

“La Constitución de la provincia es muy clara en muchos aspectos. Hay muchos artículos que tienen que ser ajustados”, dijo Lionella Cattalini , diputada del espacio y la primera en hablar públicamente al respecto.

El socialismo y su postura

En el PS entienden que el debate sobre seguridad seguirá ocupando el centro de la escena política santafesina. En ese marco, empiezan a plantear diferencias respecto a proyectos que, desde el punto de vista institucional, observan con cautela.

En ese marco, la postura aparece tanto en el espacio referenciado en Antonio Bonfatti y otros dirigentes como Susana Rueda, Varinia Drisun y Alicia Pino, como también en el sector que conducen Clara García y Joaquín “Popi” Blanco dentro de la cámara de diputados.

Las iniciativas, adelantadas por Letra P, incluyen modificaciones sensibles en materia penal, procesal y de seguridad pública. Es precisamente allí donde empiezan a aparecer las observaciones internas de sectores socialistas que consideran que el endurecimiento normativo debe atravesar necesariamente un análisis jurídico profundo.

Embed EXCLUSIVO Pullaro envía un paquete de leyes de alto voltaje para endurecer la seguridad en Santa Fe



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“El socialismo siempre aportó ideas para que las leyes que han venido del Poder Ejecutivo o de otros lugares salgan mejores”, dijo Cattalini a Cadena 3 Rosario. ¿Bajo qué marco? “No tengo dudas de que el gobernador va a tener leyes que le den herramientas. Tenemos que dar el debate de cómo hacemos nuevas leyes para controlar a jueces y fiscales, que es una manda constitucional, y cómo controlamos también a una policía que en el último tiempo ha tenido algunos gestos que requieren un mayor control”, advirtió la legisladora.

Puntos en discusión

Si bien evitan hacer nombres propios, entre el listado de leyes aparecen al menos tres como las de mayor discusión. La principal es la que refiere a una "zona de intervención policial especial", que entre otros puntos limita en zonas calientes la circulación en determinados horarios, permite demorar personas y disponer su traslado a una dependencia policial hasta por 48 horas.

El silencio es elocuente cuando se consulta por ese apartado, y en los distintos ámbitos consultados -no sólo políticos, sino también judiciales- no tienen reparos en calificarlo como un “mini estado de sitio”. La figura del “filtro constitucional” que utilizan algunos en el PS parece apuntar, por ejemplo, a ese cambio.

En el gobierno, mientras tanto, defienden las iniciativas. "No podemos retroceder ni ser blandos", aseguró Maximiliano Pullaro para dejar clara cuál es la postura de su gestión.

“La Constitución de Santa Fe es muy clara en muchos de esos artículos. Habla de que la investigación fiscal está a cargo del fiscal en este caso y no de la policía. Hay muchos de esos artículos que creo que tienen que ser ajustados en virtud de lo que establece nuestra Constitución”, resaltó Catalini respecto del debate que se abre.

"Que den herramientas legales al MPA respetando las garantías constitucionales. A mí no me vengan con (el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio) Zaffaroni ni con (Juan Carlos) Blumberg porque esa es una discusión pasada", arremetió la legisladora.

LionellaCattalini Lionella Cattalini, la elegida por el socialismo de Santa Fe para rosquear el capítulo judicial.

Bajo esa lógica, Cattalini adelantó que no se limitarán a las charlas intramuros dentro de Unidos, sino que también habrá rondas de consulta con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de Defensa y colegios de abogados, entre otros espacios que puedan aportar su mirada.

Una discusión larga y áspera

Dentro del socialismo ya descuentan que el tratamiento del paquete será complejo. “Va a ser una discusión difícil, áspera. Tranquila no va a ser”, anticipan otras voces del partido de la rosa.

Por ahora, además, no aparecen señales de un tratamiento exprés. “No hay plazos puestos”, remarcan cerca del oficialismo, dando cuenta de que el debate probablemente se extenderá durante varias semanas y atravesará distintas negociaciones internas.

De allí surge la insistencia con la idea del “filtro constitucional”, una frase que empezó a circular casi como síntesis conceptual de la posición socialista frente a proyectos que todavía no fueron debatidos artículo por artículo, pero cuyo paquete anticipa una discusión compleja.