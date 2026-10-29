Patricia Bullrich no pudo destrabar el súper-RIGI y avaló un programa similar de la UCR para las pymes

Patricia Bullrich volvió a moverse con agenda propia. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) no logró reactivar el tratamiento del proyecto de súper-RIGI, pero aceptó aprobar una iniciativa similar, promovida por la UCR, con beneficios fiscales para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Fue aprobado con apoyo del peronismo, lo que garantiza su sanción.

La propuesta fue presentada por el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi , y crea el Régimen de Incentivos a las Inversiones Relevantes (RIIR), que favorece a pymes nacionales y extranjeras, por hasta u$s 12 millones. El RIGI, aprobado junto a la ley Bases, está reservado a desembolsos de u$s 200 millones. La versión ampliada aprobada en Diputados sólo para quienes aporten u$s 1000 millones.

El partido centenario hace dos meses trabó el súper-RIGI en el Senado. Por pedido de la Unión Industrial Argentina, Maximiliano Abad (UCR) y Carlos Espínola (Provincias Unidas) exigieron más ventajas para los productores locales.

El RIIR tuvo otra suerte: fue aprobado con 60 votos a favor y dos en contra. Sólo se opuso la dupla de Santa Cruz ( José María Carambia y Natalia Gadano ). El peronismo no votó algunos capítulos, porque pidió más ventajas para la industria local y consiguió sólo algunas modificaciones. "No es un privilegio tributario sino una herramienta política para movilizar capital productivo, fortalecer la industria nacional a través de sus proveedores y generar trabajo genuino", explicó Vischi.

El RIIR es un plan para favorecer inversiones de pymes. Podrán ingresar quienes están comprendidos en el tramo dos de empresas pequeñas. Deberán presentar planes con estudios de factibilidad, impacto productivo y empleo. El 20% de la inversión debe ser destinado a proveedores nacionales, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado.

El beneficio principal que tendrán será la amortización acelerada del impuesto a las ganancias. Será en dos cuotas iguales para inversiones de bienes amortizables. Cuando se trate de obras se considerarán las cuotas que resulten del 60% de la vida útil de la infraestructura nueva. También habrá facilidades para las pagos de equipos de riego agrícola, bienes semovientes y mallas antigranizo.

El proyecto también contempla la devolución de créditos fiscales por IVA. Se garantiza estabilidad fiscal por 30 años. No podrán ingresar quienes hayan recibido condena en segunda instancia de delitos contra la administración pública, tributarios o hayan declarado la quiebra.

Acuerdo con el peronismo

Bullrich defendió el RIIR como si fuera una propuesta propia. "Tienen una lógica sencilla: permitir que las empresas recuperen antes parte del capital que invierten. Eso es fundamental porque genera la cadena de inversión", señaló.

Logró apoyo del peronismo, que también obstruye el tratamiento del súper-RIGI. “Con un régimen de incentivos no basta, este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero el problema es más profundo. Con el concepto de la economía libre, donde nuestra industria debe competir en forma desleal, no existe sistema que la incentive a instalarse", señaló Mayans.

Jorge Capitanich fue el encargado de pedir modificaciones. “Estamos generando múltiples regímenes de inversión con asimetrías desde el punto de vista de sus valores, con impacto fiscal y sin considerar el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos”, sostuvo.