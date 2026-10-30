Villa Carlos Paz: el juego de un outsider enciende las alarmas en el plan reeleccionista de Esteban Avilés

La política de Villa Carlos Paz empezó a mirar con atención un movimiento que, en los papeles, tiene explicación institucional. Christian Metrebian anunció que dejará a fin de mes la presidencia de la Cámara de Turismo para asumir la vicepresidencia de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes .

El movimiento resulta comprensible si se contempla que la responsabilidad de las relaciones internacionales de la entidad le demandará más viajes, pero más todavía si se tiene en cuenta que sus colegas, olfanteando intenciones políticas, ya le habían pedido su dimisión.

En el tablero político de Punilla , la salida consumada abrió interrogantes sobre su futuro, en especial, en el búnker del intendente Esteban Avilés que ya le apunta a su reelección en la “perla” de las sierras de Córdoba. ¿Esta renuncia marcó el lanzamiento de un outsider? ¿Puede el peronismo aprovechar el desmarque para hacer pie en un bastión esquivo?

Metrebian tiene peso propio en la ciudad. Preside Carlos Paz Televisión S.A. , es dueño del afamado hotel Mónaco y mantiene vínculos con el sector privado local. Su paso por la Cámara de Turismo le dio visibilidad y una plataforma de interlocución con los actores económicos de la principal plaza turística de la provincial y la región.

Christian Metrebian es un empresario reconocido de Villa Carlos Paz

Con ese paraguas propio de un actor del Círculo Rojo local y con la noticia de la renuncia, empezó a circular la posibilidad de que busque dar el salto a la política municipal.

La oportunidad para el cordobesismo

En despachos cercanos al gobernador Martín Llaryora tomaron nota del movimiento. Lo interpretan como una señal que podría anticipar una candidatura a intendente. Naturalmente, la hipótesis encendió alertas en el entorno del jabonoso Avilés, que se prepara para defender su lugar al frente del municipio.

Por ahora, no hay un lanzamiento público ni una confirmación del empresario, pero tampoco es momento para hacerlo. En cambio, no son pocos los que empiezan a analizar las condiciones objetivas y las redes que podrían convertir a Metrebian en un potencial candidato a la intendencia.

El empresario podría encabezar una construcción vecinalista, con capacidad para reunir respaldos por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. Y el PJ cordobés se ofrece para apoyarlo. Llaryora y la senadora Alejandra Vigo, que opera en Punilla, han dado muestras sobradas del interés que tienen en ese enclave.

Martín Llaryora y Esteban Avilés en un acto oficial en Villa Carlos Paz

Antes lo hizo Juan Schiaretti cuando le dio la presidencia de la Agencia Córdoba Turismo a Avilés y el exradical no devolvió la gentilezas. En 2023, el ahora vecinalista rompió y no se plegó a la estrategia cordobesista que buscaba sentar a Llaryora en la provincia.

Metrebian abre la posibilidad de ganar terreno en una ciudad que históricamente le resultó esquiva mediante una figura con arraigo empresarial y proyección local.

En esas conversaciones sotto voce que mantiene la rosca carlospacense aparece como referencia la estrategia de Marcos Juárez, donde el armado llaryorista buscó ampliar su alcance mediante una construcción que excediera la identidad partidaria tradicional, sumó actores y puso a la cabeza un nombre nuevo. Ganaron después de 50 años de ser oposición en la pampa gringa.

Una señal para Esteban Avilés

La posibilidad de una nueva candidatura aparece en un momento particular de la relación entre Avilés y el Panal, como se conoce a la sede del Gobierno provincial. Después de meses de enfrentamiento abierto, el intendente recompuso el vínculo con Llaryora y hoy se muestra menos agresivo con el oficialismo al que varias veces tildó de kirchnerista.

Pese a la recomposición de los últimos meses, a fuerza de obra pública provincial en el valle, la relación entre Avilés y el cordobesismo sigue marcada por la desconfianza y la falta de un proyecto político común.

Avilés conserva centralidad en la política local y busca ordenar el camino hacia una eventual reelección. Una candidatura de Metrebian con la banca silenciosa del PJ podría ofrecer una alternativa a sectores interesados en disputar el municipio sin quedar pegados con el cordobesismo ni con el juecismo, que también tiene lo suyo en la ciudad turística.