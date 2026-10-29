El Congreso investigará el rol de la SIDE y de Santiago Caputo en la fuga de Flávio Bolsonaro

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso investigará el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del asesor presidencial Santiago Caputo en la fuga del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro , quien el pasado martes partió hacia Miami desde el aeropuerto de Puerto Iguazú .

A través de una nota, los tres diputados peronistas que integran la bicameral, Rodolfo Tailhade , Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez , solicitaron el itinerario completo de los funcionarios de inteligencia entre el 25 y el 28 de octubre, período en el que se habría planificado la salida del senador de la ultraderecha brasileña.

La comisión está presidida por el diputado de La Libertad Avanza , Sebastián Pareja , cercano a Karina Milei , quien libra una interna con el asesor. La próxima vez que convoque al organismo deberá someter a consideración el pedido del peronismo.

La bicameral tiene atribuciones para controlar a los servicios de inteligencia. Por ese motivo, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra , participó de la última reunión y debe remitir los planes de trabajo del organismo. Santiago Caputo, por su parte, cuenta con un representante propio en el Congreso: el senador Ezequiel Atauche .

Los diputados peronistas formularon 14 preguntas para determinar cómo actuó la SIDE durante la estadía de Bolsonaro en la Argentina . Le solicitaron a Auguadra que detallara si tuvo conocimiento previo de la salida del brasileño y si existieron informes o alertas sobre el operativo.

También requirieron información sobre la presencia o participación de agentes de inteligencia en el paso fronterizo y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones. Desde allí, el brasileño partió el martes por la noche rumbo a Miami, según confirmó el gobierno argentino.

Los legisladores preguntaron, además, por la nómina del personal que participó del operativo. La bicameral es el ámbito parlamentario con atribuciones para acceder a información sobre las tareas de inteligencia.

Otra serie de consultas apunta al papel de Caputo. Según las crónicas periodísticas, el asesor presidencial habría participado activamente de la misión por su cercanía con el titular de la SIDE. Los diputados también requirieron precisiones sobre el eventual uso de fondos reservados.

Entre los interrogantes figuran los vínculos con Baires Fly, la empresa aérea que trasladó al brasileño y que también quedó involucrada en las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La SIDE deberá detallar, además, los contactos que mantuvo con los servicios de inteligencia de Brasil, Paraguay, Estados Unidos y Ecuador, país en el que Bolsonaro hizo escala antes de llegar a Miami.

La fuga de Bolsonaro

A través de un comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones, durante la madrugada del martes el Gobierno reconoció que Bolsonaro había salido del país tras ingresar a la Argentina por un paso fronterizo de Misiones.

El organismo informó que el diputado brasileño y su familia ingresaron por el puente internacional Tancredo Neves, con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. También señaló que “los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

Por otra parte, Migraciones precisó que, a las 23.30, la comitiva abordó un vuelo privado de la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, según lo consignado en el plan de vuelo. La existencia de ese documento había sido negada previamente por el Gobierno.