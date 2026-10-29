Buenos Aires: once nombres en carrera para la sucesión de Gustavo Menéndez en Merlo

La imposiblidad de que el intendente Gustavo Menéndez busque otro mandato intensifica en Merlo la pelea por su sucesión en 2027 . Mientras que el jefe comunal ya avisó que buscará la gobernación de la mano de la Liga de Intendentes Peronistas , once dirigentes se preparan para la contienda.

Karina Menéndez ya gobernó el distrito. Fue secretaria de Desarrollo Social del municipio y resultó electa primera concejala en 2019. En diciembre de 2021 asumió como intendenta interina cuando su hermano pidió licencia, y se convirtió en la primera mujer al frente de Merlo. Esa licencia le permitió a Gustavo volver a presentarse en 2023. Desde marzo, Karina preside el Concejo Deliberante , con el voto de todas las bancadas. Compite por la herencia con Gustavo Soos , lugarteniente del intendente y uno de los dirigentes con más peso en la estructura municipal. Menéndez todavía no ungió a nadie.

El kicillofismo también quiere estar en la pelea. A principios de octubre, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que referencia a Kicillof , lanzó formalmente su armado en Merlo. El acto reunió a organizaciones sociales y políticas como el Movimiento Evita, Libres del Sur, el Frente Grande y las agrupaciones Viento Sur, Martín Fierro y Lealtad. También sumó gremios: Suteba, el Movimiento Mayo y, por la CGT, Gráficos y Atilra.

DISCUSIÓN 2027 De San Nicolás a la Casa Rosada: los hermanos Passaglia se lanzaron a la carrera presidencial El intendente de San Nicolás, Santiago , y su hermano, el diputado bonaerense Manuel, confirmaron este miércoles su candidatura para 2027 con Hechos @Joseima pic.twitter.com/AtmdyE2WpR

Cuatro nombres impulsan el armado local del kicillofismo. Sebastián Codini es funcionario de la cartera de Seguridad bonaerense y responde al ministro Javier Alonso . La exconcejala Florencia Lizarazo fue precandidata a intendenta en 2019 contra Menéndez , tras haber sido funcionaria de su gestión. Hoy coordina la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura y responde al ministro de Trabajo, Walter Correa . Completan la mesa Rosendo Martínez , referente de Libres del Sur, y el dirigente Agustín Chenna .

El mapa del peronismo de Merlo suma a Luis Morales, que después de presentarse en 2025 con la lista de Somos Buenos Aires se anota en la carrera por la sucesión del Tano Menéndez en el distrito. Aquella vez desafió con una boleta propia a Fuerza Patria, la lista del oficialismo. Nació y se crió en Merlo, es abogado egresado de la Universidad de Morón y conduce desde hace años el espacio Merlo con Todos. Su carrera se movió básicamente en el área de seguridad. Fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, secretario de Seguridad y de Gobierno del municipio en 2015 y, entre 2019 y 2021, subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Después volvió a la Provincia como subsecretario de Planificación de la Jefatura de Gabinete.

La oposición se mueve en Buenos Aires

En la oposición, La Libertad Avanza (LLA) fue la segunda fuerza en 2025, con cuatro de las doce bancas en juego, y ahora reordena su armado en el distrito. Eduardo Varela, candidato a intendente en 2023 y cabeza de la lista de concejales de 2025, dejó la conducción local del espacio. Quedó a cargo de manera transitoria Damián Borra, y el dirigente Daniel Neira avanza como el nombre para competir por la intendencia en 2027. Varela negó que haya una pelea con el jefe provincial del partido, Sebastián Pareja, y evitó confirmar si buscará la intendencia.

Completan el panorama Crecer, del exintendente Raúl Othacehé, que llevó a su esposa, Mónica Arnaldi, como cabeza de lista en 2025, y el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), con David Maidana. La Unión Cívica Radical (UCR) se reorganizó en mayo bajo el dirigente Gerónimo de Arma.