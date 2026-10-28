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UNIDOS, PERO TENSOS

El socialismo estira hasta último momento la negociación con la UCR por las leyes de seguridad de Pullaro

El radicalismo envió una contrapropuesta a su socio en el oficialismo, pero no hubo respuestas. El acuerdo se cerraría al filo de la sesión de este jueves.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
La presidenta de la Cámara de Diputados y referente del socialismo, Clara García, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

La presidenta de la Cámara de Diputados y referente del socialismo, Clara García, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

El socialismo no define su posición sobre el paquete de reformas en seguridad que impulsó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y negocia modificaciones. Mientras la Unión Cívica Radical (UCR) acelera el tratamiento y acercó cambios al proyecto original, su socio mantiene reparos y estudia la propuesta. El acuerdo podría cerrarse al límite de la sesión de este jueves.

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Por  Letra P | Periodismo Político

La negociación entre la UCR y el socialismo

Desde su ingreso a Diputados, el paquete de leyes enviado por el gobernador se convirtió en un tema espinoso para la coalición oficialista. Pese a que Unidos tiene mayoría en ambas cámaras, el proyecto avanzó poco en la Legislatura porque no todos los espacios respaldan su contenido.

Lionella Cattalini, una de las figuras claves del socialismo de Santa Fe para en Diputados.

Lionella Cattalini, una de las figuras claves del socialismo de Santa Fe para en Diputados.

El proyecto contempla modificaciones al régimen procesal penal, al sistema penitenciario, a las herramientas de inteligencia y al programa de recompensas. También incluye cambios vinculados con las facultades policiales en situaciones especiales, la protección de las víctimas y la eficacia de las investigaciones penales.

Según pudo averiguar Letra P, se plantean cambios en el interrogatorio policial, se modificaría el artículo de la zona de intervención especial otorgando algún tipo de poder a la Legislatura y también quitando algunas de las facultades policiales. Por otra parte, también se negocia el procedimiento por decreto penal, entre otros puntos que se discuten.

Distintas fuentes indicaron que hay diferentes miradas al interior del socialismo y que están trabajando en el proyecto que tiene preferencia para la próxima sesión. “El jueves se cerraría el texto”, le adelantaron a este medio. Las mismas voces anticiparon que la discusión podría extenderse hasta último momento.

El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

Este miércoles volverán a reunirse las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales con la intención de emitir dictamen. Sin embargo, varios legisladores creen que las comisiones no emitirán dictamen este miércoles y que la negociación continuará hasta el jueves 29, antes del inicio de la sesión.

El empuje del gobierno de Maximiliano Pullaro

En la Casa Gris esperan con ansiedad el tratamiento y la aprobación de la ley. La vocera del gobierno, Virginia Coudannes, afirmó el pasado martes que “hay cosas que no pueden esperar”.

"Necesitamos un paquete de leyes que agilice los procedimientos y que ponga a la fiscalía, a la justicia, en este rol proactivo”, agregó.

En un mensaje dirigido a la Legislatura, Coudannes le pidió a los legisladores y legisladoras que “pongan por encima los intereses y la defensa de los santafesinos, lo conquistado y lo ganado. Los delincuentes son delincuentes, y en eso no hay discusión ideológica que valga”. El jueves pasado, el senador Felipe Michlig, que preside la cámara alta, también se quejó de las demoras en el tratamiento de esta iniciativa.

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