Toto Caputo en la fiesta del RIGI: "No podemos movernos de este camino ni un centímetro"

Toto Caputo: "No podemos movernos de este camino, ni un centímetro"

En la ronda federal de negocios alrededor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), Toto Caputo ratificó el rumbo económico del gobierno nacional y reconoció a Javier Milei como uno de los “tres líderes mundiales”.

Aunque no dijo quiénes eran los otros dos, Caputo dijo que el Presidente es “un faro en el mundo por todo lo que está haciendo a nivel económico y por la batalla cultural que está dando”.

En ese sentido, aprovecho para reinvindicar el modelo libertario y dijo que “hay hay más convencimiento de que no podemos movernos de este camino, ni un centímetro”. “No hay opción para nosotros de tomar un atajo, hay que seguir, es la decisión del Presidente”, aseguró el ministro de Economía.