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Toto Caputo en la fiesta del RIGI: "No podemos movernos de este camino ni un centímetro"

La hermana del Presidente viajó con Santilli, Toto Caputo y Martín Menem. Pullaro, anfitrión. La minería, en el centro.

Toto Caputo en la fiesta del RIGI en Rosario.&nbsp;

Toto Caputo en la fiesta del RIGI en Rosario. 

Karina Milei y una decena de gobernadores animan la fiesta del RIGI en Rosario

Karina Milei y una decena de gobernadores animan la fiesta del RIGI en Rosario

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La presencia de Karina Milei le dará volumen adicional a la primera ronda federal de negocios alrededor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que se llevará adelante este jueves en Rosario, Santa Fe.

El encuentro reunirá a una decena de gobernadores y a representantes de grandes empresas, especialmente de la minería, así como de energía, agroindustria y múltiples cámaras empresariales. Junto a la hermana del presidente Javier Milei, están el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Toto Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Con el gobernador Maximiliano Pullaro como anfitrión, la expo RIGI escenificará una nueva postal de gobernabilidad para la Casa Rosada y será un símbolo del modelo que impulsa el gobierno libertario.

En esta nota, todos los detalles del RIGIpalooza en Rosario.

Toto Caputo: "No podemos movernos de este camino, ni un centímetro"

En la ronda federal de negocios alrededor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), Toto Caputo ratificó el rumbo económico del gobierno nacional y reconoció a Javier Milei como uno de los “tres líderes mundiales”.

Aunque no dijo quiénes eran los otros dos, Caputo dijo que el Presidente es “un faro en el mundo por todo lo que está haciendo a nivel económico y por la batalla cultural que está dando”.

En ese sentido, aprovecho para reinvindicar el modelo libertario y dijo que “hay hay más convencimiento de que no podemos movernos de este camino, ni un centímetro”. “No hay opción para nosotros de tomar un atajo, hay que seguir, es la decisión del Presidente”, aseguró el ministro de Economía.

Pullaro: “Somos los socios energéticos del sector energético y minero”

Maximiliano Pullaro abrió la ronda federal de negocios alrededor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y destacó en Rosario que las provincias de la Región Centro son “los socios energéticos del sector energético y minero”.

“Nuestros puertos son los principales del mundo, queremos que las exportaciones mineras puedan salir por el puerto de Santa Fe”, sentenció el gobernador anfitrión ante una docena de gobernadores que llegaron a la cuna de la bandera.

“A esta ciudad, las organizaciones criminales la quisieron poner de rodillas y hoy los puede recibir de pie y con los brazos abiertos”, recordó Pullaro en la apertura de la jornada. “Si trabajamos juntos, Argentina va a tener la oportunidad del desarrollo y crecimiento. Para eso el país se tiene que parecer a la provincia de Santa Fe”, sentenció.

NOTA EN DESARROLLO

Toto Caputo: "No podemos movernos de este camino, ni un centímetro"

En la ronda federal de negocios alrededor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), Toto Caputo ratificó el rumbo económico del gobierno nacional y reconoció a Javier Milei como uno de los “tres líderes mundiales”.

Aunque no dijo quiénes eran los otros dos, Caputo dijo que el Presidente es “un faro en el mundo por todo lo que está haciendo a nivel económico y por la batalla cultural que está dando”.

En ese sentido, aprovecho para reinvindicar el modelo libertario y dijo que “hay hay más convencimiento de que no podemos movernos de este camino, ni un centímetro”. “No hay opción para nosotros de tomar un atajo, hay que seguir, es la decisión del Presidente”, aseguró el ministro de Economía.

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