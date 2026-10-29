La UCR pullarista se arma para disputarle la intendencia de Santa Fe a Poletti

El único sector de la UCR ausente fue el que acompaña al intendente Juan Pablo Poletti.
La UCR de Santa Fe prepara su estrategia electoral para 2027
El encuentro entre todas las tribus se realizó en la sede del partido radical de la capital provincial. Allí se reunieron todos los espacios que no forman parte del sector que acompaña la gestión municipal de Poletti. Estuvieron el exintendente José Corral; el presidente del Concejo municipal, Sergio “Checho” Basile; Leandro González, presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, y el concejal Lucas Simoniello.
También participaron Darío Boscarol, vicepresidente de Aguas Santafesinas; Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de la provincia; la edil Carolina Capovilla y su par Julián Martínez; Carlos Suárez yJorge Henn. No faltó, para darle más peso, diversidad de boinas blancas.
José Corral y Leandro González, dos de los referentes de la UCR en Santa Fe.
Durante el encuentro, los sectores comenzaron a diagramar un plan para encarar el año electoral. La decisión es competir, siempre dentro de Unidos, por la intendencia, las bancas del Concejo Municipal y también la que ocupa en el Senado provincial el socialista Julio “Paco” Garibaldi.