La UCR pullarista se arma para disputarle la intendencia de Santa Fe a Poletti

Sergio Basile, hombre del gobernador Maximiliano Pullaro, en uno de los encuentros de la UCR de Santa Fe.

Las tribus radicales de la ciudad de Santa Fe alineadas con el gobernador Maximiliano Pullaro se reunieron en el comité de la UCR para empezar a diseñar la estrategia electoral de 2027 . La intención es competir por la Intendencia, el Concejo y la banca del departamento La Capital en el Senado provincial.

El único sector de la UCR ausente fue el que acompaña al intendente Juan Pablo Poletti .

El encuentro entre todas las tribus se realizó en la sede del partido radical de la capital provincial. Allí se reunieron todos los espacios que no forman parte del sector que acompaña la gestión municipal de Poletti. Estuvieron el exintendente José Corral ; el presidente del Concejo municipal, Sergio “Checho” Basile ; Leandro González , presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, y el concejal Lucas Simoniello .

También participaron Darío Boscarol , vicepresidente de Aguas Santafesinas; Santiago Mascheroni, s ecretario de Justicia de la provincia; la edil Carolina Capovilla y su par Julián Martínez ; Carlos Suárez y Jorge Henn . No faltó, para darle más peso, diversidad de boinas blancas.

El encuentro dejó varias señales para la política santafesina . “Nos vimos las caras todos los espacios radicales, o casi todos, pero esta vez con el objetivo de definir una estrategia electoral para 2027”, le dijo a Letra P una fuente que estuvo presente en la reunión.

El 2027 del radicalismo en Santa Fe

Durante el encuentro, los sectores comenzaron a diagramar un plan para encarar el año electoral. La decisión es competir, siempre dentro de Unidos, por la intendencia, las bancas del Concejo Municipal y también la que ocupa en el Senado provincial el socialista Julio “Paco” Garibaldi.

“La idea es fortalecer el proyecto de Maxi en la ciudad”, agregó otro participante del encuentro. Si bien le aclararon a Letra P que no se habló de nombres para las precandidaturas, el de Sergio Basile aparece desde hace unos meses entre las opciones para competir por la Intendencia. En su entorno explican que eso se definirá más adelante y en diálogo con la Casa Gris.

El puente más grande de suramerica! https://t.co/IeLJ3rcuBT — Checho Basile (@chechobasile) September 29, 2026

Más allá de la discusión electoral, se abordaron otros temas como seguridad, obra pública, inversión productiva y educación. Los organizadores prevén repetir los encuentros en las próximas semanas -posiblemente con una fotografía conjunta- y sumar dirigentes de otras localidades del departamento La Capital. El objetivo es consolidar un armado radical con peso propio dentro de Unidos y llegar a 2027 con candidatos para las tres categorías en disputa.