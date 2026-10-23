Michlig contra todos: criticó ausencias de su tropa del Senado y apuró a Diputados por las leyes de seguridad

El presidente provisional del Senado de Santa Fe , Felipe Michlig , tuvo una tarde de furia: cuestionó las ausencias de legisladores de Unidos durante el debate sobre la prevención de la violencia de género y reclamó mayor compromiso con la actividad parlamentaria. Además, exigió avances en las reformas de seguridad impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro .

El dirigente radical manifestó su malestar por la necesidad de reunir el número mínimo de legisladores para sesionar, pese a que el tratamiento de la iniciativa había sido acordado con anticipación. Según señaló, su bloque contaba con 14 integrantes sobre un total de 19 bancas y debía garantizar la presencia de sus miembros.

“Ante un tema que fue charlado, que tuvimos intercambios, que acordamos tratar hoy, no podemos terminar una sesión a las apuradas contando cuántos somos para tener el cuórum”, sostuvo Michlig durante su intervención en el recinto.

El senador remarcó que la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la Legislatura recaía especialmente sobre la coalición oficialista, que debía acompañar el tratamiento de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. También advirtió que la conducta de los ausentes debía analizarse dentro del espacio político.

Tirón de orejas de @felipemichlig a los senadores de Unidos ausentes en la sesión de esta tarde donde se sancionó una nueva ley sobre violencia de género. pic.twitter.com/WMfnlxVEBT

Para el titular de la cámara alta, las obligaciones territoriales de los representantes no podían desplazar sus responsabilidades legislativas. “Solamente tenemos que cambiar un poquito el chip en la cabeza y decir: dos veces en el mes solamente sesionamos y nos debemos estar aquí, en este recinto”, expresó.

En la misma línea, destacó a quienes concurrieron a la sesión y defendió la necesidad de sostener una asistencia regular. A su entender, el trabajo que los senadores desarrollaban en sus departamentos debía complementarse con la participación activa en los debates y la respuesta a las demandas ciudadanas.

El reclamo a Diputados por las leyes de seguridad

El discurso de Michlig también tuvo un capítulo para la Cámara de Diputados. Dirigéndose a una diputada -a la que no mencionó y sobre la que Letra P no consiguió mayores precisiones del entorno del senador- que habría cuestionado el desempeño de la cámara alta, el histórico dirigente radical le pidió que esa misma exigencia se traduzca en acciones concretas cuando llegue el momento de abordar las iniciativas pendientes en la cámara baja.

“Espero que la diputada que criticó esta cámara ahora tenga la mayor celeridad para tratar este proyecto y cumpla”, afirmó. El mensaje, pudo reconstruir este medio, tiene destino hacia el interior de Unidos y genera tensiones entre los partidos que conforman la coalición.

Y si la diputada a la que Ud se refiere con comparte lo que el ejecutivo propone, lo tiene que votar xq???? Vuelva al cole y estudie republica y división de poderes ! — Alicia Azanza (@ALICIAAZANZA) October 23, 2026

Luego advirtió sobre la distancia que, a su criterio, existe entre las declaraciones públicas y las decisiones de los representantes políticos. "Muchas veces es el discurso para afuera, pero después, en las acciones, no están tan eficientes y efectivas para darle respuestas a la gente", cuestionó.

El legislador vinculó ese planteo con el paquete de reformas para fortalecer la seguridad pública que el Ejecutivo provincial espera que avance en la cámara baja. Según recordó, uno de los proyectos centrales, que ingresó a mediados de mayo, todavía aguarda tratamiento legislativo.

La iniciativa a la que hizo referencia Michlig contempla modificaciones al régimen procesal penal, al sistema penitenciario, a las herramientas de inteligencia y al programa de recompensas. También incluye cambios vinculados con las facultades policiales en situaciones especiales, la protección de las víctimas y la eficacia de las investigaciones penales.

“Hace cinco meses aprobamos el proyecto que tiene que ver con la seguridad, y se trata de la vida de los santafesinos”, señaló Michlig, quien reclamó a los diputados que priorizaran esas medidas antes de formular cuestionamientos sobre el funcionamiento del Senado.

Michlig respaldó la política de seguridad de Pullaro

En su intervención, el referente radical destacó la política de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro y el trabajo de su equipo para modificar la situación provincial. Mencionó especialmente las medidas destinadas a recuperar la tranquilidad en Rosario y Santa Fe, dos de los principales centros urbanos del territorio santafesino.

Michlig sostuvo que la gestión provincial había impulsado cambios estructurales para enfrentar la inseguridad y consideró que las iniciativas pendientes requerían una respuesta acorde con la urgencia del tema. Su reclamo también expuso diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe sobre el ritmo y el alcance de algunas reformas, en particular ante las resistencias atribuidas a sectores del socialismo.

Enérgico pedido del presidente Provisional del @SenadoSantaFe @felipemichlig para que la @CamaraDipSF vote las leyes de seguridad que espera el @GobSantaFe. La mayoría en esa cámara es de Unidos y, en especial, del socialismo. pic.twitter.com/uK4wTIFAm8 — Mario Galoppo (@mariogaloppo) October 22, 2026

El episodio se produjo durante el tratamiento de la Ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, que obtuvo media sanción por unanimidad de los senadores presentes. La votación se concretó con el cuórum justo y con el acompañamiento de los legisladores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, quienes también participaron del debate.

La sesión registró las ausencias con aviso de los oficialistas Paco Garibaldi, Orfilio Marcón, Germán Baumgartner y Germán Giacomino, además de los justicialistas Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi.

La propuesta sobre violencia de género debe continuar su recorrido en Diputados para obtener sanción definitiva. El texto establece herramientas de prevención, asistencia y seguimiento, contempla distintos niveles de riesgo e incorpora disposiciones para mejorar la intervención estatal ante situaciones que comprometan la integridad de las víctimas.