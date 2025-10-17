ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Pampa: Guidugli manotea el paraguas de Provincias Unidas en el sprint final de la campaña radical

Maximiliano Pullaro apoyó al candidato de Cambia La Pampa. Coqueteos, tironeos y especulaciones. Puentes generacionales y encuestas complicadas.

Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El radicalismo de La Pampa se subió al carro de Provincias Unidas en el tramo final de la campaña y el candidato a diputado en las elecciones del 26 de octubre, Federico Guidugli, consiguió un espaldarazo formal del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Guidugli venía tendiendo puentes con Pullaro desde hace rato, elogiándolo como el dirigente faro de la UCR a nivel nacional, pero el partido provincial nunca se adhirió al sello que empujan los gobernadores, que en La Pampa no figurará en las boletas que saldrán a la cancha en las legislativas.

El guiño de Maximiliano Pullaro

En las últimas horas, Pullaro salió a decir que Guidugli representa lo que su sector quiere llevar al Congreso, "la juventud, la renovación y una forma distinta de hacer política".

“Esa renovación no es solo dentro del radicalismo, sino que atraviesa a toda la provincia. Es el reflejo de una generación que quiere involucrarse, participar y transformar la realidad desde el trabajo y las ideas”, insistió el líder santafesino.

Guidugli representa un ala de fuerte tono opositor al gobierno nacional. La segunda en su lista es Eugenia Forte, concejala en General Pico, segunda ciudad de la provincia, e hija del dirigente agropecuario Ulises “Chito” Forte, referencia de Federación Agraria. La legisladora local también es joven y cuestiona severamente al gobierno de Milei.

“Federico tiene que llegar al Congreso para que La Pampa tenga más voz y para que las decisiones se tomen pensando en el interior, no desde Buenos Aires”, completó Pullaro.

La UCR de La Pampa la corre de atrás

La bendición de Pullaro y Provincias Unidas en el sprint final es un juego en distintas dimensiones. La UCR busca oxígeno y espera potenciar su competitividad. Las encuestas que se conocen ponen a la fuerza boinablanca varios escalones por debajo del peronismo y de La Libertad Avanza.

Para el armado nacional, la UCR de La Pampa no es un partido desechable, aunque no tenga del todo saldada la disputa respecto de su posicionamiento frente a Milei. En 2023, con la candidatura de Martín Berhongaray, el radicalismo estuvo a 5 puntos de dar el batacazo y arruinarle la reelección al peronista Sergio Ziliotto.

“Pachequito” Berhongaray, que esta vez le sacó el cuerpo a la legislativa y prefirió cuidarse para 2027 y no ser candidato, tuvo sus acercamientos con Pullaro. Berhongaray pertenece al sector Celeste, entre los que talla alto el jefe del bloque legislativo provincial Poli Altolaguirre.

La apuesta de Cambia La Pampa

Ahora, el radicalismo aspira a que su frente Cambia La Pampa fuerce una elección de tercios, pero por ahora los sondeos ubican al espacio muy distante de las dos principales opciones electorales.

La UCR pone una banca en juego, termina el mandato de Marcela Coli, que se alineó en el bloque de Facundo Manes, Democracia para siempre, en la Cámara de Diputados. Coli es del sector Azul, como Guidugli, un espacio al que también reportan el intendente más importante que tiene el partido, Abel Sabarots (General Acha) y el diputado Javier Torroba, como caras más visibles.

Una de las fortalezas de la UCR es la cantidad de intendencias que conserva. El radicalismo tiene 28 gobiernos locales, algunos de ellos entre los municipios más poblados, como las sureñas General Acha y Guatraché, las norteñas Eduardo Castex e Intendente Alvear, o la oesteña Victorica.

Las tensiones y el rol de Provincias Unidas

El guiño de una figura como Pullaro, con el sello de Provincias Unidas en el candelero, también es un disparador de los encuadramientos que tendrán que ir definiendo la UCR y sus sectores y dirigentes. Hay líneas internas que hicieron fuerza hasta último momento para llegar a las legislativas en alianza con La Libertad Avanza.

Guidugli jugó pronto a favor de Pullaro y es muy crítico de Martín Lousteau. Por cuestiones generacionales, Pullaro tiene también la venia de otros dirigentes de la UCR de La Pampa, con quienes ha compartido militancia en Franja Morada. La jefa comunal de Intendente Alvear, Agustina García, hace tiempo lo señala como el camino a seguir.

Otro que se acerca a Provincias Unidas desde su espacio de pivoteo en la UCR pampeana es Daniel Kroneberger. Ni Celeste ni Azul, el senador estuvo presente en la actividad que la semana pasada hizo PU en Jujuy, y repitió en el encuentro porteño de Obras Sanitarias.

Karen Reichardt y Jimena López
DUELO DE SEGUNDAS

Karen Reichardt y Jimena López alimentan un clásico de la era Milei: outsiders vs. profesionales de la política

