Entre Ríos: Frigerio anunció una inversión de U$S 320 millones para recuperar rutas provinciales

Rogelio Frigerio presentó este miércoles un plan de recuperación de rutas de Entre Ríos. El gobernador anunció que invertirá 320 millones de dólares en un programa a largo plazo que busca restaurar “el 100%” de la infraestructura vial de la provincia que, según declaró, encontró “en un estado total de abandono y desidia” cuando asumió su gestión.

El mandatario aseguró que, ante un contexto de caída de recursos, “se puede gestionar bien y se puede gestionar sin plata”. “Encontramos rutas en estado deplorable, con abandono, con desidia, falta de transparencia en los procesos y contrataciones. Lo primero que hicimos fue encarar una tremenda transformación para uno de los principales problemas que manifiestan los entrerrianos”, introdujo, en el comienzo de la conferencia de prensa en Paraná en la que realizó los anuncios.

Frigerio informó que el gobierno provincial accedió a préstamos de organismos multilaterales de crédito, entre los que se encuentran el BID y el Banco Centroamericano . En total, sostuvo que la provincia contará con 320 millones de dólares para invertir en recuperación de la trama vial.

“En un contexto muy difícil por la caída de recursos encaramos un objetivo concreto: recuperar Vialidad y las rutas”, apuntó. En ese sentido, hizo dos anuncios: la compra de maquinaria para el organismo provincial y la aprobación de financiamiento de los organismos multilaterales “para encarar la reestructuración de rutas entrerrianas”.

El financiamiento internacional

El gobernador, que estuvo acompañado del ministro de Planeamiento e Infraestructura Hernán Jacob, y del titular de Vialidad, Exequiel Donda, señaló que “el trabajo ha sido titánico”. “Hay una decisión muy firme de darle respuesta a la que es la principal preocupación de los entrerrianos, una preocupación desoída por la dirigencia política durante mucho tiempo”, apuntó.

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Según precisó en la conferencia de prensa, la provincia fue la primera en conseguir el aval soberano para el endeudamiento y sostuvo que el financiamiento conseguido es “a larguísimo plazo y a tasas bajísimas” para “hacer rutas de cero”. “Esto se puede hacer porque la plata va a donde tiene que ir, porque se puede gestionar sin plata, con transparencia y competencia entre las empresas”, apuntó.

Frigerio también se refirió a su relación con el Gobierno y valoró que la primera concesión de rutas nacionales haya sido en Entre Ríos, con la puesta en valor de las Autovías 12 y 14.

La compra de maquinaria para Vialidad provincial

El gobernador anunció además que la provincia invertirá 12 mil millones de pesos para la compra “histórica” de maquinaria, con recursos propios. Informó que ya hay una primera licitación en curso, con 14 oferentes, “lo que hace bajar muchísimo el precio de cada una de las máquinas, demostrando que con transparencia se hacen las cosas mejor”, apuntó.

También indicó que Vialidad provincial recuperó 50 máquinas y que, cuando asumió, “había solo 3 camiones que andaban más o menos”. Se refirió además a la situación de empleados que, según consignó, “se concentraban en Paraná y no estaban en los territorios”.

“Encontramos un organismo con una concentración de empleados en Paraná que no tenía sentido con la estrategia que debe tener una dependencia como esta, que tiene que estar en el territorio y tener gente en los campamentos. Ahora, todavía falta gente ahí y sobra gente donde no tiene que estar, pero es un tema que vamos a resolver”, señaló.