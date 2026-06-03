Omar Perotti les hace un guiño a los intendentes del PJ y evalúa volver a competir por una banca provincial

Omar Perotti profundiza su armado con intendentes peronistas
Tras la derrota del peronismo en las elecciones nacionales de 2025, el rafaelino reactivó con entusiasmo su construcción política en Santa Fe. Además de encabezar actividades organizadas por su espacio, comenzó a reunirse con intendentes y jefes comunales del justicialismo santafesino.
Pese a que reclaman una mayor actuación de los intendentes, en el perottismo prefieren no deslizar ningún nombre propio.
Como publicó Letra P luego de la última cumbre del peronismo santafesino, el sector encabezado por el exgobernador reclamó el regreso de los “intendentes alejados de las estructuras partidarias, pero con clara pertenencia peronista”.
El movimiento respondió, en parte, a la cercanía de ambos alcaldes con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pero también a la relación política que mantienen con Maximiliano Pullaro.
El vínculo de Perotti con el PJ santafesino
Los dirigentes cercanos a Omar Perotti insisten en que el PJ santafesino debe “abrirse” y que las decisiones partidarias deben “democratizarse”.
En esa línea, como contó Letra P, el sector advirtió que si esas condiciones no se cumplían el exgobernador podría competir por fuera del sello oficial del PJ.
Ese planteo encontró puntos de contacto con otros espacios internos. El Movimiento Evita y el sector conducido por Marcelo Lewandowski también expresaron diferencias con la conducción provincial, encabezada por el senador provincial Armando Traferri y el diputado Agustín Rossi.