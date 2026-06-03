Omar Perotti les hace un guiño a los intendentes del PJ y evalúa volver a competir por una banca provincial

El exgobernador de Santa Fe Omar Perotti recorre el territorio y mantiene encuentros con intendentes del peronismo con la mira puesta en 2027. E l dirigente rafaelino apuesta por consolidarse como un actor de peso en el territorio y evalúa competir nuevamente por un lugar en la Legislatura provincial.

Tras la derrota del peronismo en las elecciones nacionales de 2025, el rafaelino reactivó con entusiasmo su construcción política en Santa Fe . Además de encabezar actividades organizadas por su espacio, comenzó a reunirse con intendentes y jefes comunales del justicialismo santafesino.

Cuando hicimos los Juegos de la Juventud en Rosario vimos que Santa Fe tenía todas las condiciones para ir por los Juegos ODESUR 2026. Pensar a futuro es pensar qué legado se deja. Hoy las obras avanzan y muestran lo que significan las políticas de Estado: algo se empieza en un… pic.twitter.com/uaR7uSM4Xu

“La idea de Omar es que los intendentes salgan a jugar”, afirmaron colaboradores cercanos al diputado provincial.

“Es momento de que surjan nuevos liderazgos. Él predicó con el ejemplo al dar lugar a nuevos cuadros cuando decidió no ser candidato el año pasado”, agregaron.

El espacio de Perotti permaneció prácticamente ausente de las tres contiendas electorales de 2025, una decisión que todavía genera cuestionamientos dentro del justicialismo.

La relación con Enri Vallejos y Roly Santacroce

Pese a que reclaman una mayor actuación de los intendentes, en el perottismo prefieren no deslizar ningún nombre propio.

Como publicó Letra P luego de la última cumbre del peronismo santafesino, el sector encabezado por el exgobernador reclamó el regreso de los “intendentes alejados de las estructuras partidarias, pero con clara pertenencia peronista”.

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La referencia apuntó a Enri Vallejos y Roly Santacroce, jefes municipales de Reconquista y Funes, respectivamente, quienes no participaron del encuentro partidario, pero están anotados en la carrera por la gobernación.

Tanto Vallejos como Santacroce se alejaron orgánicamente del peronismo y se incorporaron a Provincias Unidas para la elección de diputados nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantacroceRoly/status/1905431068200559095?s=20&partner=&hide_thread=false Una vez más me reuní con Martín Llaryora, que a mi entender, es el mejor gobernador que tiene Argentina.



Conversamos sobre la reforma constitucional y sus alcances, porque creemos en modelos de progreso reales. pic.twitter.com/HqHYYwKsx9 — Roly Santacroce (@SantacroceRoly) March 28, 2025

El movimiento respondió, en parte, a la cercanía de ambos alcaldes con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pero también a la relación política que mantienen con Maximiliano Pullaro.

El vínculo de Perotti con el PJ santafesino

Los dirigentes cercanos a Omar Perotti insisten en que el PJ santafesino debe “abrirse” y que las decisiones partidarias deben “democratizarse”.

En esa línea, como contó Letra P, el sector advirtió que si esas condiciones no se cumplían el exgobernador podría competir por fuera del sello oficial del PJ.

Ese planteo encontró puntos de contacto con otros espacios internos. El Movimiento Evita y el sector conducido por Marcelo Lewandowski también expresaron diferencias con la conducción provincial, encabezada por el senador provincial Armando Traferri y el diputado Agustín Rossi.

En la cámara baja provincial, el perottismo articuló posiciones con representantes de ambos espacios mediante la coordinación con los diputados Miguel Rabbia y Lucila De Ponti, referentes de Activemos y del Evita, respectivamente.

La candidatura provincial que analiza Omar Perotti

“Omar va a jugar en el ámbito provincial”, afirmaron a Letra P colaboradores de la máxima confianza del exgobernador.

“La idea de que va a competir para senador nacional es una expresión de deseo de Unidos, que busca sacarlo de la cancha y enviarlo a Buenos Aires”, añadieron.

El exintendente de Rafaela ya ocupó una banca en el Senado entre 2015 y 2019. Sin embargo, en su entorno consideraron que su futuro político debía desarrollarse dentro del escenario santafesino.

El entorno del rafaelino trabaja con la convicción de que el diputado provincial continúa siendo el dirigente peronista con mayor caudal electoral en Santa Fe.

Bajo esa mirada, una candidatura para la Legislatura en las elecciones del próximo año podría fortalecer su posicionamiento y consolidar su liderazgo dentro del peronismo provincial.