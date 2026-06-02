El PJ de Santa Fe no puede alinear a sus tribus y tambalea la segunda reunión de la mesa política

El flyer que recibieron algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe.
Según pudo reconstruir Letra P, el Movimiento Evita se bajó del encuentro y los espacios que lideran el exgobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski se encaminan a tomar el mismo camino. La Cámpora y otros espacios, en tanto, tampoco se sienten cómodos participando de una reunión que consideran incompleta si no acuden sectores relevantes del peronismo.
El fastidio no es solo por un diseño gráfico, hay más de fondo. “Estamos esperando que se resuelven algunas de las cuestiones que propusimos en la última reunión. Eso está pendiente y ahí definiremos si vamos”, le dijo una fuente perottista a este medio. La tribu del exgobernador había pedido mayor apertura, participación de intendentes y referentes territoriales, renovación de la junta electoral y una nueva mesa política.
Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.
Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.
En la conducción partidaria le bajan el tono al cortocircuito y sostienen que la postergación responde exclusivamente a cuestiones organizativas. “Seguramente la vamos a posponer para que puedan estar todos”, le comentaron a este medio. La decisión se tomará este miércoles al mediodía.
La coincidencia entre todos los sectores estuvo en que había que sostener las PASO, dejar atrás el pasado conflictivo y la necesidad de que en 2027 haya unidad en el PJ. La expectativa era alta y hasta los espacios habían salido conformes del encuentro, pero esa aura optimista ya encontró su primer escollo, la posible suspensión de la charla de este sábado.
La suspensión no implica una ruptura total y mucho menos definitiva, pero sí evidencia que las diferencias que el peronismo intentó dejar atrás, siguen presentes. El desafío ahora para la conducción del partido, en manos de los senadores provinciales que lidera Armando Traferri, será definir si la próxima convocatoria logra contener a todas las tribus o si la reconstrucción partidaria vuelve a quedar atrapada en las disputas internas.