El PJ de Santa Fe no puede alinear a sus tribus y tambalea la segunda reunión de la mesa política

Al peronismo de Santa Fe le duró poco la ilusión por comenzar a surcir la unidad de todas sus tribus dispersas de cara a 2027. El segundo encuentro de la mesa política previsto para este sábado que corre serio riesgo de no hacerse . Aunque la versión oficial alude "problemas de agenda" de algunos sectores, en varios campamentos le confiaron a Letra P diferencias con cómo la conducción partidaria organizó la convocatoria.

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“El futuro se construye en unidad” es el título del encuentro que, en los planes, se realizará el próximo sábado por la mañana en la sede del PJ capitalino. Será la segunda reunión cara a cara de todas las partes de un partido balcanizado con el fin de afianzar los “avances” que se habían logrado en aquel primer mitín del 8 de mayo y, en vistas a 2027, continuar trabajando en tender puentes entre los diferentes espacios.

Esa unidad que pregona el título, sin embargo, podría no concretarse este fin de semana y ese es el gran motivo por el cual la conducción del partido medita con intensidad la opción de postergar la convocatoria. En varios campamentos no fue bien recibida la pieza gráfica mediante la cual se anunció el encuentro y se quejaron de que no existió una invitación formal.

Según pudo reconstruir Letra P , el Movimiento Evita se bajó del encuentro y los espacios que lideran el exgobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski se encaminan a tomar el mismo camino. La Cámpora y otros espacios, en tanto, tampoco se sienten cómodos participando de una reunión que consideran incompleta si no acuden sectores relevantes del peronismo.

El fastidio no es solo por un diseño gráfico, hay más de fondo. “Estamos esperando que se resuelven algunas de las cuestiones que propusimos en la última reunión. Eso está pendiente y ahí definiremos si vamos”, le dijo una fuente perottista a este medio. La tribu del exgobernador había pedido mayor apertura, participación de intendentes y referentes territoriales, renovación de la junta electoral y una nueva mesa política.

Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe. Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

En la conducción partidaria le bajan el tono al cortocircuito y sostienen que la postergación responde exclusivamente a cuestiones organizativas. “Seguramente la vamos a posponer para que puedan estar todos”, le comentaron a este medio. La decisión se tomará este miércoles al mediodía.

El último encuentro del peronismo

A principios de mayo se había realizado una reunión de la mesa política después de casi un año y medio de inactividad. No es que no haya charlas entre los espacios, había encuentros bilaterales, pero no una mesa con todos los espacios juntos. Esa había sido la novedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJ_SantaFe/status/2052895660362395673&partner=&hide_thread=false Santa Fe exige unidad, responsabilidad y reglas claras.



Nos reunimos con la mesa de acción política ampliada de nuestro partido. Aquí el parte de prensa que concluimos pic.twitter.com/NurU18rapV — PJ Santa Fe (@PJ_SantaFe) May 8, 2026

La coincidencia entre todos los sectores estuvo en que había que sostener las PASO, dejar atrás el pasado conflictivo y la necesidad de que en 2027 haya unidad en el PJ. La expectativa era alta y hasta los espacios habían salido conformes del encuentro, pero esa aura optimista ya encontró su primer escollo, la posible suspensión de la charla de este sábado.

La suspensión no implica una ruptura total y mucho menos definitiva, pero sí evidencia que las diferencias que el peronismo intentó dejar atrás, siguen presentes. El desafío ahora para la conducción del partido, en manos de los senadores provinciales que lidera Armando Traferri, será definir si la próxima convocatoria logra contener a todas las tribus o si la reconstrucción partidaria vuelve a quedar atrapada en las disputas internas.