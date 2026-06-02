Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
PERONISMO PARA ARMAR

El PJ de Santa Fe no puede alinear a sus tribus y tambalea la segunda reunión de la mesa política

Varios sectores pusieron en duda su presencia en el encuentro previsto para el sábado y la conducción partidaria analiza "posponerla". Las formas y el fondo.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Guilllermo Cornaglia, titular del PJ en Santa Fe.

Guilllermo Cornaglia, titular del PJ en Santa Fe.

Notas Relacionadas
El interbloque de Unidos en el Concejo de Rosario le marcó la cancha a Carolina Losada
ALTA PRESIÓN

Concejales de Unidos en Rosario ponen a Losada contra las cuerdas por su voto a la ley de zonas frías
ca700d30-30ee-4446-a10c-b2158a497694
El flyer que recibieron algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe.

El flyer que recibieron algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe.

Según pudo reconstruir Letra P, el Movimiento Evita se bajó del encuentro y los espacios que lideran el exgobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski se encaminan a tomar el mismo camino. La Cámpora y otros espacios, en tanto, tampoco se sienten cómodos participando de una reunión que consideran incompleta si no acuden sectores relevantes del peronismo.

El fastidio no es solo por un diseño gráfico, hay más de fondo. “Estamos esperando que se resuelven algunas de las cuestiones que propusimos en la última reunión. Eso está pendiente y ahí definiremos si vamos”, le dijo una fuente perottista a este medio. La tribu del exgobernador había pedido mayor apertura, participación de intendentes y referentes territoriales, renovación de la junta electoral y una nueva mesa política.

Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.
Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

En la conducción partidaria le bajan el tono al cortocircuito y sostienen que la postergación responde exclusivamente a cuestiones organizativas. “Seguramente la vamos a posponer para que puedan estar todos”, le comentaron a este medio. La decisión se tomará este miércoles al mediodía.

El último encuentro del peronismo

A principios de mayo se había realizado una reunión de la mesa política después de casi un año y medio de inactividad. No es que no haya charlas entre los espacios, había encuentros bilaterales, pero no una mesa con todos los espacios juntos. Esa había sido la novedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJ_SantaFe/status/2052895660362395673&partner=&hide_thread=false

La coincidencia entre todos los sectores estuvo en que había que sostener las PASO, dejar atrás el pasado conflictivo y la necesidad de que en 2027 haya unidad en el PJ. La expectativa era alta y hasta los espacios habían salido conformes del encuentro, pero esa aura optimista ya encontró su primer escollo, la posible suspensión de la charla de este sábado.

La suspensión no implica una ruptura total y mucho menos definitiva, pero sí evidencia que las diferencias que el peronismo intentó dejar atrás, siguen presentes. El desafío ahora para la conducción del partido, en manos de los senadores provinciales que lidera Armando Traferri, será definir si la próxima convocatoria logra contener a todas las tribus o si la reconstrucción partidaria vuelve a quedar atrapada en las disputas internas.

Temas
Notas Relacionadas
La Anónima entra a competir a Rosario como parte de su expansión nacional.
CÍRCULO ROJO

La familia Braun logra hacer pie en Rosario y abre su primera sucursal de La Anónima

Tras varios intentos fallidos y del infructuoso intento de quedarse con la cadena La Gallega, trabó un acuerdo global con Hipermercados Libertad. Qué cambió.
La exsenadora María de los Ángeles Sacnun lanzó su propio espacio y se anota para la carrera por la gobernación Santa Fe. 
DISCUSIÓN 2027

Santa Fe: Sacnun lanzó su propio espacio y se anota para la carrera por la Casa Gris

La exsenadora afin a CFK presentó su Modelo Santafesino, una plataforma programática con la que recorrerá toda la provincia y levanta la mano en el peronismo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
SALVEN AL VOCERO

Operativo otro tema: Adorni presentará su declaración jurada al inicio del Mundial

Por  Pablo Lapuente
CFK, en el balcón de su departamento de San José 1111. El peronismo, en una encerrona.
DISCUSIÓN 2027

"Cristina libre", el callejón sin salida del peronismo

Por  Marcelo Falak
La unificación del ente regulador de Energía
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

Energía: al jefe del nuevo ente regulador le saltó la térmica por plata y contratos y duró menos de un mes

Por  Antonio Rossi
Javier Milei activa una renegociación masiva de convenios colectivos y abre una nueva disputa con sindicatos
REFORMA BAJO LA LUPA

Milei activa una renegociación masiva de convenios colectivos y abre una nueva disputa con sindicatos

Por  Lorena Hak