La Pampa: las tribus de Axel Kicillof y CFK también se muestran los dientes en Santa Rosa

El kirchnerismo de La Pampa hizo un encuentro masivo el fin de semana para defender a Cristina y marcar la cancha en el PJ local.

La discusión a cielo abierto entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner quedó expuesta en La Pampa , y más puntualmente en la capital Santa Rosa , donde ambos campamentos decidieron plantar sus mojones en el campo de batalla.

Con un grupo de sindicatos, hizo pie formalmente el Movimiento Derecho al Futuro en la misma semana en que la viceintendenta de Santa Rosa, Romina Montes de Oca , también gremialista, mostró su respaldo al gobernador bonaerense.

El kirchnerismo no se quedó quieto, mostró fuerza con un acto masivo que también significa una forma de marcar la cancha hacia adentro del PJ pampeano con la mira puesta en 2027 .

En La Pampa la mayoría de los principales popes se guarda las cartas hasta último momento cuando alguien pregunta por los alineamientos nacionales. Eso incluye especialmente al gobernador, Sergio Ziliotto, al intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, y a la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

Sin embargo, la vice de “Copete” dio un paso. Montes de Oca, parte de la conducción del Sindicato de Telecomunicaciones, concretó gestos de respaldo al armado de Kicillof. Y dijo a Letra P que apoya, como parte del colectivo gremial “a la gestión de Axel” tras su presencia, y contacto con el gobernador en el Congreso Bonaerense del Trabajo, que se hizo en Mar del Plata.

romina y axel Cristian Vander, de FOEECITRA, junto a Romina Montes de Oca y Axel Kicillof, en el encuentro de Mar del Plata.

Ese encuentro estuvo movilizado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Montes de Oca explicó que su presencia se justificó porque la geografía del sindicato pampeano abarca el oeste de la provincia de Buenos Aire.

La viceintendenta destacó el rol de Correa por el “ímpetu de darle una mirada federal” a esos encuentros y dejó en claro que fue convocada “como viceintendenta de Santa Rosa para hablar de la negociación colectiva en el ámbito público municipal”.

Montes de Oca, como contó Letra P, tiene juego propio desde su lugar en la comuna. Mantiene con Di Nápoli acercamientos y tensiones. Se mueve como si tuviera interés electoral para el año que viene y es parte del sector interno Identidad Peronista, que comanda el jefe provincial de UPCN, Jorge Lezcano.

El desembarco del MDF en La Pampa

Otros espacios sindicales hicieron punta en La Pampa, en las últimas horas, para avisar que son caras visibles del MDF que lidera Kicillof.

El que tiró la primera piedra fue el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. El secretario general Miguel Ángel Chamorro y el delegado regional Sebastián Cabrera aclararon que en los próximos días se sumarán más sellos y espacios a la movida.

En ese caso, no hubo medias tintas. Chamorro dijo que “Axel debe ser el candidato en 2027”, ya abrieron un local céntrico y conforman mesas que abordan temáticas puntuales: Salud, Educación, Mujeres, Universidad y Juventud.

“Somos peronistas, pero también invitamos a radicales y a otros espacios, lo que nos interesa en esta primera fase es la pata gremial”, indicó Chamorro. El gremio es parte de la nueva conformación de las 62 Organizaciones Peronistas, aunque esa agrupación todavía no fijó posición en la disputa.

Dardazos sindicales contra La Cámpora

El líder de las 62 Organizaciones en Santa Rosa, Rodrigo Genoni, no tuvo empacho en tirarle dardazos directos a La Cámpora. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio arremetió sin miramientos contra el espacio kirchnerista, después de un par de encuentros que tuvo con Ziliotto y el intendente de la capital.

“La Cámpora le está haciendo daño a la construcción política del Partido Justicialista”, dijo Genoni. “Se dedican más a romper que a construir”, remarcó.

genonis El jefe del gremio del Comercio, Rodrigo Genoni, junto al intendente Luciano di Nápoli: el sindicalista fustigó duro a La Cámpora.

“No tengo ningún tipo de duda: Máximo Kirchner a nivel nacional está haciendo mucho, mucho daño a Axel Kicillof y al partido en general”, completó.

El espacio K acusó recibo. Saúl Echeveste, secretario de Turismo y ladero de la jefa de La Cámpora, María Luz “Luchy” Alonso, mostró los dientes con una chicana y dijo que “Genoni debería estar preocupado por los comercios que cierran y por los cientos de trabajadores que han despedido”. “Tira títulos para la tribuna, para tener un poquito de protagonismo”, lanzó.

El kirchnerismo marca la cancha en el PJ

El kirchnerismo local fue más allá y decidió armar un potente acto con el que logró llenar el Salón Sur de Santa Rosa el fin de semana pasado. Los organizadores dijeron que se amucharon 600 personas bajo la consigna “Cristina Libre”.

kcristina libre 2 El kirchnerismo hizo un acto masivo en Santa Rosa para pedir por "Cristina Libre".

Además de La Cámpora estuvieron otros espacios internos del PJ como el Frente Peronista Barrial, Kausa Popular, y los partidos aliados, como Patria Grande, Nuevo Encuentro y el Humanismo. Resaltó la presencia del ministro ziliottista Antonio Curciarello, responsable de la cartera de Conectividad y Modernización.

El nombre de Curciarello ronda como posible precandidato a la intendencia de Santa Rosa, aunque La Cámpora tiene su propio nombre, que es el de Rubén Funes, actual juez de Paz de la capital.

La convocatoria kirchnerista fue una demostración de fuerzas hacia adentro del PJ, porque la disputa protagónica para lo que viene, entre di Nápoli y las dos alas de la mayoritaria Línea Plural, amenazan con dejarla fuera de escena, aunque la diputada Luchy Alonso es vicepresidenta del partido.