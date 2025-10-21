Sergio Ziliotto le marca la cancha a Provincias Unidas y pide un gran acuerdo nacional

El gobernador peronista de La Pampa , Sergio Ziliotto , no esperó a la semana que viene. A menos de seis días de las elecciones reclamó la convocatoria a un "gran acuerdo nacional" para salir de la crisis económica y le marcó la cancha a los representantes de Provincias Unidas .

El mandatario provincial se despachó con una exigencia que ni siquiera espera el resultado de las elecciones para advirtir sobre la necesidad de convocar a ese pacto entre provincias y dirigentes para determinar cómo salir de la situación económica que complica a la Argentina.

“Debe ser ayer, no hoy”, dijo al advertir sobre la urgencia de su pedido. En una entrevista que brindó en Santa Rosa , trazó un panorama económico y financiero que no dista del que otros dirigentes del país evalúan como probable , pero que aparece “atajado” en la previa electoral.

El pampeano también chicaneó al espacio de los gobernadores de Provincias Unidas . Les refrescó que cometieron el "error" de darle un firme espaldarazo al gobierno de Javier Milei durante los primeros años de gestión y los convocó a que se asuman como “arrepentidos” si están dispuestos a jugar ahora desde otro lado.

“El país necesita un gran acuerdo dirigencial nacional. Y tiene que ser ayer, no hoy. Esperemos que después de las elecciones haya algo. El resultado de estas elecciones no incide mucho lamentablemente en la salida de la economía”, dijo Ziliotto durante una entrevista en la capital de La Pampa.

Allí, anticipó que la dirigencia evalúa que “va a haber una desestabilización económica” y que determinar “cómo salimos, y quiénes ganan, es parte de un acuerdo general. No puede ser decisión de algunos que se creen iluminados”, advirtió.

ziliotto y sadir El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto compartió con Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, un encuentro en Bariloche. Miradas diferentes.

El gobernador no dejó de repasar circunstancias y decisiones que derivaron en la situación actual. “Milei fue presidente y muchos lo ayudaron a poner el programa, porque solo no hubiera podido, no nos olvidemos. Hay corresponsables de este modelo de ajuste, crueldad, represión y endeudamiento”, apuntó.

Arrepentidos de Javier Milei

En esa enumeración, Ziliotto puso en el blanco directamente a los gobernadores de Provincias Unidas y a la figura de Juan Schiaretti. “Hoy parece que no garpa estar de ese lado, pero le votaron todo. Aparecen diciendo que hay que cambiar, pero hay que tener memoria”, dijo al respecto de sus pares.

-¿Qué caracterización hace del sector “Provincias Unidas”?, le preguntaron en el programa de streaming Se Picó, de la pampeana Radio Kermés.

-No soy quién para juzgar a nadie, pero han tenido una posición equivocada. Si hoy están separándose (de Milei), quiere decir que ellos mismos están reconociendo que se equivocaron. Si fuiste partícipe y salió mal, estás arrepentido. Y además, cuando le tenés miedo a un monstruo, no tenés que plantear otro.

-¿A qué se refiere?

-Ellos se plantearon como equidistantes entre Milei y el kirchnerismo. Una entelequia, un cuco para asustar a los chicos. Tienen que ser un poco más leales a sus palabras y ser realmente serios, decir que se equivocaron y no era el camino. Tengo entidad para decirlo, porque antes de Milei hicimos campaña diciendo que era crecer o resistir. Estamos resistiendo, lamentablemente.

"La Pampa no debe un peso"

El gobernador pampeano además lamentó que “el gobierno nacional festeja que no hay un peso dando vueltas". "Así es la baja de la inflación, el precio del dólar, el endeudamiento, son cuestiones que van a explotar y que van a perjudicar a los mismos de siempre, a los que menos tienen. Va a ser una salida dolorosa, con una devaluación que no se hizo a tiempo”, proyecto el pampeano.

Ziliotto advirtió que cuando se produzca esa devaluación “va a ser muy difícil recuperar el salario, como pasa en todas las devaluaciones". "Yo no quiero otro 2001 y tampoco que se vaya Milei, pero los que más sufren siempre son los que menos tienen”, agregó.

caputo ziliotto El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto firmó con el ministro Luis Caputo el Plan Canje. Reprocha que desde entonces Nación no reconoció un peso de la deuda de más de $400.000 millones.

Ziliotto también dejó en claro que “La Pampa nunca le debió nada a nadie" y aseguró que hasta el ministro de Economía, Toto Caputo, dijo que La Pampa no le debía nada a la Nación.

"Después apareció un relato, la mentira distorsionada de que debíamos porque no financiábamos a la AFIP, pero hay sobre esto una decisión de la Corte Suprema de Justicia. No le debemos un peso a nadie”, completó desactivando las interpretaciones del candidato local de La Libertad Avanza, el economista Adrián Ravier, que es referencia de la Fundación Faro.