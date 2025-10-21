Sergio Ziliotto le marca la cancha a Provincias Unidas y pide un gran acuerdo nacional

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto apuntó a sus pares de Provincias Unidas.
El gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, no esperó a la semana que viene. A menos de seis días de las elecciones reclamó la convocatoria a un "gran acuerdo nacional" para salir de la crisis económica y le marcó la cancha a los representantes de Provincias Unidas.
El mandatario provincial se despachó con una exigencia que ni siquiera espera el resultado de las elecciones para advirtir sobre la necesidad de convocar a ese pacto entre provincias y dirigentes para determinar cómo salir de la situación económica que complica a la Argentina.
El pampeano también chicaneó al espacio de los gobernadores de Provincias Unidas. Les refrescó que cometieron el "error" de darle un firme espaldarazo al gobierno de Javier Milei durante los primeros años de gestión y los convocó a que se asuman como “arrepentidos” si están dispuestos a jugar ahora desde otro lado.
La advertencia de Sergio Ziliotto
“El país necesita un gran acuerdo dirigencial nacional. Y tiene que ser ayer, no hoy. Esperemos que después de las elecciones haya algo. El resultado de estas elecciones no incide mucho lamentablemente en la salida de la economía”, dijo Ziliotto durante una entrevista en la capital de La Pampa.
Allí, anticipó que la dirigencia evalúa que “va a haber una desestabilización económica” y que determinar “cómo salimos, y quiénes ganan, es parte de un acuerdo general. No puede ser decisión de algunos que se creen iluminados”, advirtió.
ziliotto y sadir
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto compartió con Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, un encuentro en Bariloche. Miradas diferentes.
El gobernador no dejó de repasar circunstancias y decisiones que derivaron en la situación actual. “Milei fue presidente y muchos lo ayudaron a poner el programa, porque solo no hubiera podido, no nos olvidemos. Hay corresponsables de este modelo de ajuste, crueldad, represión y endeudamiento”, apuntó.
-¿Qué caracterización hace del sector “Provincias Unidas”?, le preguntaron en el programa de streaming Se Picó, de la pampeana Radio Kermés.
-No soy quién para juzgar a nadie, pero han tenido una posición equivocada. Si hoy están separándose (de Milei), quiere decir que ellos mismos están reconociendo que se equivocaron. Si fuiste partícipe y salió mal, estás arrepentido. Y además, cuando le tenés miedo a un monstruo, no tenés que plantear otro.
-¿A qué se refiere?
-Ellos se plantearon como equidistantes entre Milei y el kirchnerismo. Una entelequia, un cuco para asustar a los chicos. Tienen que ser un poco más leales a sus palabras y ser realmente serios, decir que se equivocaron y no era el camino. Tengo entidad para decirlo, porque antes de Milei hicimos campaña diciendo que era crecer o resistir. Estamos resistiendo, lamentablemente.
"La Pampa no debe un peso"
El gobernador pampeano además lamentó que “el gobierno nacional festeja que no hay un peso dando vueltas". "Así es la baja de la inflación, el precio del dólar, el endeudamiento, son cuestiones que van a explotar y que van a perjudicar a los mismos de siempre, a los que menos tienen. Va a ser una salida dolorosa, con una devaluación que no se hizo a tiempo”, proyecto el pampeano.
Ziliotto advirtió que cuando se produzca esa devaluación “va a ser muy difícil recuperar el salario, como pasa en todas las devaluaciones". "Yo no quiero otro 2001 y tampoco que se vaya Milei, pero los que más sufren siempre son los que menos tienen”, agregó.
caputo ziliotto
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto firmó con el ministro Luis Caputo el Plan Canje. Reprocha que desde entonces Nación no reconoció un peso de la deuda de más de $400.000 millones.
Ziliotto también dejó en claro que “La Pampa nunca le debió nada a nadie" y aseguró que hasta el ministro de Economía, Toto Caputo, dijo que La Pampa no le debía nada a la Nación.