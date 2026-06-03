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La Justicia de Neuquén rechazó el amparo con el que Gloria Ruiz pretendía volver a la vicegobernación

La exintendenta de Plottier fracasó en su intento en los tribunales para regresar al sillón del que fue destituida en 2024 por la Legislatura.


Por Letra P | Periodismo Político
La Justicia de Neuquén rechazó la apelación de Gloria Ruiz para volver a la vicegobernación

La Justicia de Neuquén rechazó la apelación de Gloria Ruiz para volver a la vicegobernación

La exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, recibió un duro revés en la Justicia luego de que la jueza María Eugenia Grimau declarara inadmisible la acción de amparo que había presentado para recuperar el cargo del que fue destituida en 2024 por la Legislatura.

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De esta manera, la exintendenta de Plottier que fue compañera de fórmula del gobernador Rolando Figueroa fracasó en su intento de regresar a la función pública, de la que fue removida por cargos de corrupción.

La decisión de la Justicia

En la resolución, la magistrada sostuvo que los actos cuestionados por Ruiz no podían considerarse simples decisiones administrativas, sino que correspondían al ejercicio de atribuciones constitucionales exclusivas del Poder Legislativo.

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En ese marco, entendió que la vía del amparo no resultaba procedente para revisar ese tipo de determinaciones institucionales. Además, Grimau señaló que había transcurrido un período considerable entre la destitución y la presentación de la demanda.

Gloria Ruiz, de la vicegobernación al llano

Ruiz fue destituida por "inhabilidad moral" en diciembre de 2024, en el marco de una acalorada sesión de la Legislatura, donde se la acusaba de irregularidades en la administración de fondos públicos.

Tiempo después, interpuso una acción de amparo para obtener una declaración de nulidad y la inconstitucionalidad de las resoluciones 1219/2024 como de la Ley 3490, por las que había sido apartada.

En la presentación, pedía, además, que se condenara a la Legislatura al reintegro y pago íntegro de todas las dietas, haberes, remuneraciones y demás; al tiempo que solicitaba que se ordenara su inmediata restitución al cargo. La Justicia se lo negó.

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