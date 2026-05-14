La Pampa: una urbanización en Santa Rosa mete ruido en la relación entre Verna y Di Nápoli

El diputado vernista de La Pampa, Hernán Pérez Araujo; la vicegobernadora Alicia Mayoral y el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli se encontraron en la Marcha Federal Universitaria: coincidencias y tensiones.

La urbanización de una zona de Santa Rosa que impulsa el intendente Luciano di Nápoli en la capital de La Pampa , se convirtió en un nuevo botín de guerra. La interna del peronismo y la rebeldía de la UCR contra la gestión del jefe comunal picantean el debate, que es apenas la punta del iceberg de otros negocios inmobiliarios.

PRÓXIMO PASO El PRO de La Pampa armó otra cumbre para marcarle la cancha a Ravier y a La Libertad Avanza

La propuesta del loteo la hizo el Santa Rosa Rugby Club y el gran punto de discusión es que está sobre el acuífero que une a la capital con la localidad de Anguil . Ese acuífero es uno de los que provee del recurso a la zona. Por eso el emprendimiento necesita la declaración de una excepción al Código Urbanístico , que a su vez precisa de una mayoría especial en el Concejo Deliberante .

El intendente giró el proyecto al concejo, mientras en la Legislatura el vernismo apuró un proyecto de ley que busca “proteger” los acuíferos y definir qué zonas son intocables para la urbanización u obras de ese tipo. En avance de la iniciativa podría representar un problema para los planes de Di Nápoli y mete un ruido en la relación entre el intendente y el sector que responde al ezgobernador que, al menos en el pasado inmediato, no formaba parte del paisaje político pampeano.

La disputa se produce en un contexto especialmente sacudido por la Guerra del Agua, en el que la Provincia quiere asomar como faro nacional de la pelea por los glaciares , y en una época de carencia de ese vital elemento. En La Pampa, además, el agua subterránea constituye la principal fuente de abastecimiento para el consumo humano y las actividades productivas.

Luciano di Nápoli le tiró otra pelota al Concejo

El peronismo local no se puso la camiseta del loteo, al menos todavía. Di Nápoli giró el proyecto al Concejo solicitando su aprobación, pero ni él ni los suyos hicieron una encendida defensa de la iniciativa. El intendente le tiró la pelota al cuerpo legislativo, como en su momento había hecho con otra avanzada polémica: la del Grupo Clarín-Telefónica.

romina- cesar - luciano El intendente de la capital de La Pampa, Luciano di Nápoli, junto a su vice Romina Montes de Oca y el diputado y sindicalista César Montes de Oca.

Ahora también fue la viceintendenta, Romina Montes de Oca, la que puso el tema en el tapete, cuando convocó a una audiencia pública por el tema. También ese detalle es controvertido ya que se convocó a la reunión para el 16 de junio, el mismo día que la Selección Argentina debuta en el Mundial de Fútbol.

No por azar, en la misma semana se activó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca “proteger” los acuíferos, una bajada de línea desde la Provincia para definir qué zonas son intocables para la urbanización u obras de ese tipo. Esa iniciativa es agitada y apurada por el vernismo y representa por lo menos un obstáculo, y quizá un definitivo impedimento para el proyecto que emerge en Santa Rosa.

No es un secreto que Di Nápoli está claramente anotado en la carrera por la sucesión del gobernador Sergio Ziliotto, y quiere ir por la gobernación el año que viene.

El agua y los negocios en La Pampa

El Santa Rosa Rugby quiere hacer 171 lotes en una zona sensible, en el sector noreste de la ciudad, donde está desaconsejada la urbanización porque está encima del acuífero. En la capital de La Pampa falta el agua todos los veranos.

Santa Rosa se nutre cotidianamente de esa reserva y del acueducto del Río Colorado, que es el que se vería afectado por actividad minera en Cuyo si sigue vigente la nueva Ley de Glaciares. Es un debate ambiental y político, técnico e histórico.

Pero además, esas inversiones que aparecen en la iniciativa asoman como punta de lanza de otros proyectos en zonas parecidas y cercanas. Ya se relamen actores poderosos como el Grupo Matzkin y la Caja Forense, agazapados a la espera de que esta primera iniciativa consiga aprobación para luego ir por más.

loteos El loteo que proyecta el Club Santa Rosa Rugby está en una zona delimitada por el Camino del Centenario y la Ruta Nacional 5, sobre el acuífero Anguil-Santa Rosa.

Ya se formalizó la presentación de la firma Country La Elvina SA, para desarrollar un hotel, un barrio residencial y un corredor comercial en una parcela que está en la zona, sobre la Ruta Nacional 5.

Santa Rosa Rugby salió a poner la cara por su idea y a prometer que no se hará nada fuera de la ley. “No se impulsará ningún desarrollo que implique un riesgo para el acuífero", dice la institución que propicia el proyecto. Obviamente la avanzada requerirá, llegado el caso, intervención de las secretarías provinciales de Recursos Hídricos y de Ambiente.

Sordos ruidos oír se dejan en el peronismo

En ese marco, la comisión de Recursos Hídricos de la Legislatura desempolvó un proyecto de ley que protege los acuíferos. El presidente de la comisión es Juan Barrionuevo, vernista. Talla alto Hernán Pérez Araujo, del mismo campamento, y con ambiciones electorales para el año que viene. Son los que activaron el tratamiento en estas horas.

escuderia vernista La escudería vernista de La Pampa que protege los acuíferos: Noelia Sosa, Daniel Lovera, Alicia Mayoral, el propio Carlos Verna, Hernán Pérez Araujo, Silvia Larreta, Juan Barrionuevo, Ana Giussi.

La ley en discusión es un virtual obstáculo para la iniciativa del loteo en Santa Rosa, y otro capítulo de la novela de fuegos amigos del PJ. El proyecto impide urbanizaciones en las zonas de recarga de acuíferos. Se establece un régimen especial de protección, para preservar y mejorar la capacidad de infiltración, la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico.

Señala textualmente que “el desarrollo de loteos y fraccionamientos sin adecuada infraestructura de saneamiento ha sido identificado como un factor de riesgo para la calidad del agua subterránea”.

“No hay que frenar el desarrollo, pero tampoco arruinar los acuíferos”, dijo la autora del proyecto, Liliana Robledo. Peronista, responde a la UOCRA, es parte de la línea interna Nuevo Espacio de Participación (NEP) y sueña con ser intendenta de Santa Rosa. Está enfrentada a Di Nápoli y preside la unidad básica del barrio de Villa Alonso.

La UCR se para de manos

En el Concejo de Santa Rosa, la UCR se paró de manos enseguida contra la propuesta. El concejal radical Diego Camargo anticipó su negativa al proyecto porque aseguró que “ahí no se puede urbanizar, es muy peligroso". "Al contrario, hay que desalentar cualquier urbanización”, aseveró.

diego_camargo_2026_ladag El concejal por la UCR Diego Camargo anticipó el rechazo al proyecto de urbanización. FOTO: www.radiokermes.com

La puja interna del PJ y el pataleo de la UCR le complican el panorama de Di Nápoli, si el intendente decide forzar el impulso del proyecto. Pero no es imposible que consiga los ocho votos que necesita en el Concejo, ya que el bloque del PRO se ha mostrado predispuesto a acompañar iniciativas para el “desarrollo” de la ciudad.

Lo hizo en especial la concejala amarilla Fernanda Oddi, cuando alzó su mano para habilitar la “excepción” que permitió el funcionamiento del hipermercado Carrefour en una zona antes prohibida. Marcelo Guerrero es el otro integrante de ese bloque que podría acceder a la nueva “excepción”.

Lo que está por verse es si el bloque oficialista tiene una posición monolítica. Porque Mariano Alfageme, de Patria Grande, ya dio muestras de relativa autonomía en el caso Clarín, cuando se embanderó con las cooperativas y empantanó cualquier intento de avanzar en favor del multimedios.