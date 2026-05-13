Intendentes de todo el país profundizan sus reclamos a Javier Milei y empujan una agenda legislativa común

Intendentes de las principales ciudades de Argentina volverán a encontrarse en Rosario con críticas a Javier Milei.

Un grupo de 20 intendentes de las ciudades más importantes del país se encuentran en Rosario para una nueva cumbre del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) donde profundizarán reclamos hacia el gobierno de Javier Milei y bucarán avanzar en una agenda legislativa común vinculada a conseguir recursos.

El encuentro de este jueves será el momento de mayor voltaje político de toda la agenda prevista en la ciudad, que tendrá también actividades vinculadas a la Red de Innovación Local (RIL) que reunirá a 300 dirigentes.

Según anticipan fuentes municipales, en el COFEIN se volcarán críticas hacia la Casa Rosada por el recorte de fondos y el retiro de Nación de distintos servicios y programas que hoy deben sostener las administraciones locales. Aún estaba en proceso de elaboración el documento conjunto con el decálogo de demandas que se elevarán a Nación.

Con la participación de peronistas, radicales y socialistas, la transversalidad partidaria viene siendo una constante en estos encuentros. La reunión tendrá como anfitrión al intendente rosarino, Pablo Javkin , y reunirá a jefes municipales de las principales ciudades del país. Entre otros, estarán Daniel Passerini , de Córdoba; Julio Alak , de La Plata; Rosario Romero , de Paraná; Juan Pablo Poletti , de Santa Fe; Mariano Gaido , de Neuquén, y Ulpiano Suárez , de Mendoza.

Uno de los puntos centrales del encuentro será la pelea por el impuesto a los combustibles líquidos. Los intendentes vienen planteando desde hace meses que las ciudades reciben una porción mínima de esos recursos pese a hacerse cargo del mantenimiento urbano, la infraestructura vial y buena parte del sistema de transporte.

A contrapelo, el Gobierno responde con un discurso repetido. Habla de “degenerados fiscales”, en este caso pidiendo la eliminación de la tasa vial que cobran distintas municipalidades.

En la cumbre del COFEIN realizada el 31 de marzo pasado, en Paraná, ya habían comenzado a discutirse alternativas legislativas comunes. Ahora se buscará darle forma concreta a proyectos para ingresar en Diputados.

Sobre la mesa aparecen distintas variantes. Desde una redistribución más federal de esos fondos hasta modificaciones más profundas sobre el esquema tributario.

Embed LIBERTARIOS VS. FEDERALES “Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona”, advierte un documento firmado en Paraná por intendentes de grandes ciudades



Denuncian asfixia financiera crítica y apuntan a Milei como responsable



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La idea de los alcaldes es construir volumen político detrás de ese reclamo, entendiendo que la discusión excede a los partidos.

En paralelo, también avanzarán sobre otro punto sensible: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). "Asfixia financiera crítica", habían definido la situación semanas atrás.

El “abandono” de servicios nacionales

Otro de los ejes que sobrevolará la reunión será el impacto del retiro nacional en distintas áreas sensibles. Los municipios aseguran que debieron absorber funciones vinculadas al transporte, la asistencia social, la salud y obras de infraestructura, todo, sin recursos adicionales.

“Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI y también del transporte público. Sólo en 2025, el Gobierno retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior”, rezaba el comunicado.

Embed JAVKIN CRITICÓ EL RECORTE NACIONAL: “QUITAR FONDOS A SALUD Y EDUCACIÓN ES CRUEL”



El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió al recorte presupuestario del Gobierno nacional en el marco del encuentro de RIL que se desarrolla en la ciudad.



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En varias ciudades admiten que la situación financiera empieza a tensionarse por la caída de la recaudación y el aumento de demandas sociales. En Santa Fe, de hecho, quince municipios pidieron en los últimos meses adelanto de coparticipación al gobierno provincial.

La postura del grupo de intendentes se endureció en los últimos meses. Si en el inicio de la gestión libertaria predominaba la cautela, varios alcaldes plantean ahora una profundización del sistema unitario de distribución de fondos que perjudica a las ciudades del interior.

El objetivo final del encuentro será convertir ese reclamo en presión legislativa concreta. En el entorno de varios intendentes ya anticipan que buscarán acelerar el ingreso de proyectos en Diputados y sostener en los próximos meses una estrategia conjunta frente a la Casa Rosada.

Más de 300 intendentes en Rosario

La actividad política comenzará este miércoles, con más de 300 intendentes de todo el país que participarán de jornadas vinculadas a innovación y gestión pública.

La denominada “Noche de los Intendentes” y las distintas actividades previstas funcionarán también como espacio de articulación política. Muchos de los alcaldes que participarán del encuentro de RIL serán luego parte de la cumbre del COFEIN.

En ese marco, el jueves buscarán exhibir una foto amplia y transversal, con dirigentes de distintos espacios políticos alineados detrás de reclamos comunes.

La intención es mostrar que la discusión por recursos para las ciudades ya dejó de ser una demanda aislada y empieza a transformarse en una agenda coordinada de los principales municipios del país.