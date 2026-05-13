Reforma política: Bullrich desafía a Karina Milei y negocia con aliados para aprobar el proyecto con cambios

El debate de la reforma electoral en el Senado, con Patricia Bullrich.

Por presión de Karina Milei , Patricia Bullrich aceptó comenzar el debate del proyecto de reforma política en las comisiones del Senado, aunque no suspendió su negociación para buscar un dictamen consensuado con los aliados, que tal vez no sea del agrado de la secretaria general de la Presidencia.

La jefa de bloque libertario armó un bosquejo c on el objetivo de aprobarlo en junio o, a más tardar, antes del receso invernal. Contempla cambios a los temas centrales de la reforma y la posibilidad de fragmentar el debate de Ficha limpia.

Si los aliados sostienen las primarias, que el proyecto propone eliminar, Bullrich buscará que no sean obligatorias ni abiertas. Serían restringidas a los afiliados de cada partido, inscriptos especialmente para la votación. Es un similar al modelo de Estados Unidos.

Los Milei, por ahora, rechazan ese esquema y exigen eliminar o suspender las PASO. Bullrich plantea un esquema posible para que al menos no continúe un calendario electoral de hasta tres fechas nacionales de votación.

En el apartado Ficha limpia que forma parte de la reforma política es un debate abierto. Se trata ni más ni menos que de la restricción a competir a quienes tengan condenas por corrupción. El Gobierno lo amplió el alcance en su proyecto a los delitos dolosos.

La UCR y el PRO exigen que se trate aparte de la reforma política, a partir de los proyectos presentados por los distintos bloques.

Una alternativa que evalúa Bullrich para contener a sus socios es que Ficha limpia se dictamine por separado, pero se vote junto a la reforma, en la misma sesión. No será fácil que su idea pase el filtro de la Casa Rosada.

Otro aspecto del proyecto oficial que no aceptan sus aliados es eliminar el financiamiento del Estado en la publicidad oficial. La propuesta sería mantener una parte de la ayuda estatal, aunque con los aportes privados liberados.

Debate largo

Bullrich esperará a fines de junio para finalizar el tratamiento de la reforma política y acercarle a Karina su alternativa, como la última y definitiva. Si se rechaza, el sistema político no tendrá cambios.

El debate de la reforma se inició este miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el fueguino Agustín Coto, de La Libertad Avanza. Tuvo la presencia de María Luz Alegría Landivar, asesora del Ministerio del Interior y extitular de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

La reunión contó entre los asistentes a la diputada libertaria Gisele Castelnuvo, mano derecha de Lule Menem y redactora principal del proyecto. El tratamiento en el Senado continuará en las próximas semanas con debates entre senadores, para considerar otros proyectos presentados y evaluar un consenso.

Es que la discusión inicial confirmó que los aliados no están de acuerdo con la mayor parte del proyecto. Hubo planteos de potenciales aliados como Mariana Juri y Flavio Fama (UCR); y Alejandra Vigo (Provincias Unidas). La mendocina quiso detalles sobre la simultaneidad de los comicios locales y nacionales.

Es que la ley permite votar lista completa de un partido político, un truco de Milei para arrastrar la atracción de la papeleta violeta. Ningún partido provincial avalará ese artículo.

Negociación lejana

Fama preguntó sobre los proyectos presentados sobre reforma política y logró una respuesta de Coto que trajo ruido. “Sin duda alguna, en próximas reuniones se podrá trabajar en diferentes proyectos. No hay ninguna intención de tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”, respondió

El fueguino se refirió a la posibilidad de debatir todas las iniciativas de los senadores junto a la del Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo. Karina Milei no acepta ese esquema, pero Bullrich lo avalará y tiene adeptos en el bloque.

Landivar no aportó demasiada predisposición al consenso. “De las 24 provincias, solo siete sostienen las PASO y cinco las suspendieron en 2025”, enumeró, para justificar la eliminación de esta contienda.

La funcionaria invitada recordó que las últimas primarias insumieron “$1240 millones en diez agrupaciones políticas y que entre todas ellas juntas no sumaron ni el 2% de los votos. Un solo espacio político recibió $131 millones de pesos y solo sacó 23.554 votos”.

Uno de los capítulos de la norma busca justamente endurecer los requisitos para tener un partido político. La discusión sigue abierta. Lejos de un consenso.