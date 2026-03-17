La Pampa: un capítulo del cortocircuito entre Ziliotto y Di Nápoli se juega en el despacho de Santilli

El intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto: relación tirante. FOTO: www.radiokermes.com

El cortocircuito que en el peronismo de La Pampa protagonizan el gobernador Sergio ZIliotto y el intendente de la capital Santa Rosa , Luciano di Nápoli , tiene uno de los escenarios menos pensados: el ministro del Interior Diego Santilli se terminó transformando en actor involuntario de ese vendaval político.

Es que este lunes, en un nuevo encuentro con el referente nacional, el gobernador coló un reclamo que no había aparecido en la serie de encuentros que tuvieron previamente y pidió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar parte de los gastos necesarios para la reconstrucción de Santa Rosa después del temporal del 18 de febrero.

La tormenta también disparó tempestades en el PJ. “Copete” di Nápoli había hecho gestiones por su propia cuenta, salteándose a la Provincia y además pasándole factura a Ziliotto, cuando acusó al gobierno provincial de haberse borrado cuando reclamó una suma de $3.000 millones para afrontar las tareas de reconstrucción. De todos modos, en ese tema y en otros, la reunión del gobernador con Santilli no dejó certezas y expuso únicamente algunos avances administrativos.

Ziliotto tuvo este lunes otra reunión con Santilli. El gobernador pampeano viene destacando la apertura de ese diálogo después de un tiempo de silencios y puertas cerradas, pero también se vienen dilatando las respuestas positivas a los planteos concretos. Siempre aclara que eso no significa acceder a un toma y daca.

Algo similar ocurrió en esta nueva cumbre, donde el mandatario pampeano mechó sus insistencias en otros temas con los daños del temporal. En concreto, reclamó una partida de ATN. El gobernador había sacado del radar público el desastre climático que ocasionó múltiples daños en Santa Rosa. No hubo ninguna mención al tema en su discurso legislativo del 1 de marzo y al otro día di Nápoli se lo reprochó sin medias tintas.

Ziliotto viene en una sucesión de encuentros con Santilli, pero espera respuestas concretas, sobre todo respecto del reclamo por las rutas.

Ahora, Ziliotto le hizo ese pedido a Santilli, pero es muy puntual. Requirió fondos para afrontar específicamente las situaciones que se generaron en establecimientos educativos.

Además, y también en vínculo con aquel desastre climático, reafirmó el planteo para que se repare y se ponga en funcionamiento el radar meteorológico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad de Anguil.

Ese pedido ya lo había hecho por escrito la vicegobernadora Alicia Mayoral, refrescando que se trata de “una herramienta estratégica para el monitoreo climático y la prevención de eventos meteorológicos en la región”.

Luciano di Nápoli, de desafío en desafío

Sintiéndose ninguneado por la Provincia cuando reclamó fondos contantes y sonantes, di Nápoli encaró la reconstrucción con los recursos del superávit de Santa Rosa y además tendió un puente directo con Santilli.

El intendente gestionó fondos con el Ministerio del Interior y se ocupó de resaltar que había puesto en conocimiento “personal” a Santilli. Desde ya que ese episodio cayó mal en la Casa de Gobierno provincial, en un tiempo donde las convulsiones del PJ se están metiendo bajo la alfombra con la idea de aceitar una “unidad hasta que duela”.

Di Nápoli gestó parte de su actual capital político, que lo posiciona como un posible candidato a gobernador del peronismo, desafiando a Ziliotto, a quien intentó enfrentar el año pasado para quedarse con la presidencia del PJ, aunque la Junta Electoral le obstaculizó esa ambición.

En estos días, el otro intendente que acompañó a di Nápoli en esa aventura, Manuel Feito, jefe comunal de Lonquimay, anunció que no irá por la reelección y dedicó dulces elogios al exgobernador Carlos Verna, sugiriendo que podía ser candidato y calificándolo como "un dirigente de la hostia".

di napoli ziliotto feito Luciano di Napoli, Sergio Ziliotto y Manuel Feito.

Santa Rosa sigue en reconstrucción y las escuelas en que se fijó Ziliotto son infraestructura provincial, pero hay otros daños en numerosos ámbitos y sectores: ese día hubo más de mil árboles arrancados por el viento, un centenar de columnas que se vinieron abajo, más de cien techos volados, anegamientos, inundaciones, carteles por el piso, paredones derrumbados y autos aplastados.

Diego Santilli atiende su juego

No es la primera vez que Santilli queda enfrascado en peleas políticas de La Pampa. El gobierno también mete esas cuñas porque construye al espacio libertario en una provincia donde el peronismo está invicto desde el ’83.

Como contó Letra P, Santilli abrió su despacho al intendente de Colonia 25 de Mayo, Leonel Monsalve, para garantizar una obra en la Ruta 151. Esa cumbre fue facilitada por los diputados nacionales Adrián Ravier, de La Libertad Avanza y Martín Ardohain, el primo de “Pampita” del PRO local, cada vez más violeta.

No por casualidad, desde ese encuentro Monsalve abandonó su coqueteo con el oficialismo provincial y tomó distancia del gobierno de Ziliotto. Se paró en la vereda opositora en un tema especialmente sensible: el millonario negocio del área petrolera Medanito.

La Pampa mete presión por las rutas

Más allá del capítulo de la tormenta, Ziliotto espera respuestas concretas de Santilli y el gobierno. En el encuentro de este lunes, uno de los ejes fue el déficit previsional, sobre el cual se acordó avanzar en auditorías técnicas para percibir los adelantos correspondientes al déficit 2026.

luciano_di_napoli_ziliotto_ladag (2) El intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto: relación tirante. FOTO: www.radiokermes.com

En ese sentido, y con años de deuda acumulada, La Pampa logró un acuerdo parcial, que le permitirá cobrar durante 2026, en cuotas mensuales, un total de $62.500 millones. El total de la deuda acumulada, por distintos aspectos, es de algo menos de $500.000 millones.

El gobernador intentó meter presión por un aspecto concreto, que ya venía siendo puesto sobre la mesa: la infraestructura vial. La Pampa propuso hacerse cargo del arreglo y mantenimiento de rutas nacionales, si es que Nación aporta recursos razonables. Ziliotto prometió coparticipar esos fondos con las intendencias de distintos colores políicos.

La Provincia apura la transferencia, pero Santilli y el gobierno nacional siguen pateando para adelante una definición concreta.