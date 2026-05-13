La oposición de Santa Cruz le pica el boleto a Claudio Vidal y arranca la danza de nombres para 2027

Claudio Vidal intenta encaminar el rumbo económico de Santa Cruz y espera que la Corte Suprema defina el entuerto institucional generado alrededor de la conformación del Tribunal Superior de Justicia provincial mientras la oposición acecha: peronistas y libertarios aceleran en su carrera por la gobernación y viejos adversarios locales también se anotan para la discusión 2027.

La estructura del gobierno provincial se sacudió y en menos de dos años el patagónico movió todo el gabinete. La situación interna se complica al compás de la crisis económica libertaria. Vidal no logra revertir un modelo que expresa una gran dependencia de los fondos nacionales.

La debacle en la recaudación y la coparticipación resienten las finanzas provinciales y lastiman políticamente a un gobierno que ya recibió un primer golpazo cuando se quedó con las manos vacías en las legislativas del año pasado. Con los gremios estatales reclamando aumentos salariales con movilizaciones que paralizan la actividad en las principales ciudades y el Ejecutivo santacruceño evaluando endeudarse para hacer frente a las necesidades más urgentes, la oposición huele sangre.

Como ya contó Letra P , el peronismo de Santa Cruz ya no piensa en Vidal como el rival a vencer en las elecciones provinciales del año próximo. Según lee Pablo Grasso , el intendente de Río Gallegos y principal aspirante del PJ a disputar la gobernación, la batalla será contra Javier Milei , tal como sucedió en 2025.

Grasso se presenta como precandidato y principal opositor a Vidal, mientras el partido terminará de acomodarse en agosto. Tiene como desafío principal convocar a todos los espacios internos del PJ provincial.

En esas filas se alista Javier Belloni, el otro intendente peronista con proyección provincial, y algunos sectores que ven en Juan Carlos Molina, el cura y diputado kirchnerista que encabezó la lista que ganó en 2025, un potencial candidato para el año próximo. "Tenemos que converger", dijo Grasso a este medio semanas atrás, cuando aseguró que "regalar la dignidad por una cuestión individualista destruye la política".

Las astillas del armado de Claudio Vidal

Más allá del escándalo que terminó con la remoción del ministro de Trabajo, Juan Mata, el último gran golpe en el armado vidalista fue el movimiento que lo dejó sin representantes en el Senado.

José María Carambia y Natalia Gadano, socios políticos en el armado que llevó a Vidal a la gobernación y actores claves en las negociaciones del mandatario con la Casa Rosada, abandonaron el espacio del gobernador. Días antes, Gadano había sido expulsada del PJ. Apenas anunció su partida, Carambia dijo que será candidato a gobernador el año que viene.

El senador ya lo intentó en 2023, cuando fue candidato en el frente Por Santa Cruz y obtuvo el 6.542 votos que se sumaron al total que consagró a Vidal, que le ganó al peronismo por 4.740. También fue candidato en 2019, cuando sumó 9.506 votos para la alianza Nueva Santa Cruz, que tuvo como principal referente al radical Eduardo Costa.

Ni bien rompió con el gobernador, el fundador del partido Moveré y dos veces intendente de Las Heras recibió en la ciudad que ahora gobierna su hermano Antonio a Victoria Villarruel, que también tuvo su foto con Gadano. Fue una de las pocas veces que la vicepresidenta no le cerró del todo la puerta a una eventual candidatura en 2027. “Todavía es muy temprano para afirmar algo así”, dijo.

Victoria Villarruel con José Carambia en Las Heras Victoria Villarruel con José Carambia en Las Heras.

También parte del armado de Por Santa Cruz en 2023, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, es otro de nombres que el intendentismo disconforme con Vidal anota como opción para el año próximo.

"Nosotros apoyamos un cambio que nunca llegó", lanzó en recientes declaraciones periodísticas en las que también agitó un fantasma que el antikirchnerismo empieza a utilizar en las puertas de la campaña electoral. "Nos empieza a preocupar cuando vemos que el kirchnerismo empieza a estar adentro, porque poco a poco se ha incorporado en esta gestión", señaló.

La apuesta libertaria al empuje de Javier Milei

Tal como imaginan en el peronismo, en La Libertad Avanza saben que la figura del Presidente será central para el juego provincial. Más allá de que especulan que la fecha electoral podría no coincidir con el calendario nacional, reconocen que las opiniones en torno a la imagen de Milei será determinante para la suerte en el sur de la Patagonia.

No sin problemas internos, Jairo Guzmán se perfila para ser el protagonista de un proceso que se alineará con la estrategia nacional de La Libertad Avanza. El diputado sabe que tiene que acomodar la interna para revertir el resultado de 2025, donde la escuadra violeta quedó a solo 700 votos del peronismo. El detalle es que en la cuenta general, obtuvo casi 10 mil votos menos que los que consiguió Milei en 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jairo_Henoch/status/2053904968344572116&partner=&hide_thread=false OPONERSE A MILEI SALE MAL: El gobernador kirchnerista Claudio Vidal pidió un socorro de US$500.000.000 para mantener el déficit fiscal y la pauta oficial. No pasará.



Roma no paga traidores. pic.twitter.com/uoH4fq2ppr — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) May 11, 2026

En la tarea de sumar apoyos, Guzmán también apuesta su suerte a los acuerdos nacionales que se puedan trabar con el PRO o con el radicalismo, hoy más cerca del gobernador.

El pasado que vuelve en Santa Cruz

En las fuerzas tradicionales pueden vislumbrarse los viejos nombres que se repitieron en las últimas elecciones provinciales antes del desembarco de La Liberta Avanza en la política nacional.

El que desde hace tiempo empieza a sonar con más fuerza en la provincia es el de Eduardo Costa, empresario y opositor histórico al kirchnerismo, que el año pasado se mantuvo en silencio hasta días antes de las elecciones, cuando llamó a votar por Guzmán. Diputado y senador entre 2009 y 2017, dueño de la cadena de locales de venta de materiales para la construcción y el hogar Hipertehuelche, es uno de los referentes que todos miran en cada turno electoral.

eduardo costa Eduardo Costa, en las elecciones de 2015.

Fue candidato a gobernador en 2007, 2011, 2015 y 2019. Sin embargo, en el sur de la Patagonia, hay voces que advierten que podría funcionar como parte de un acuerdo con la escuedra libertaria para plantarle una candidatura fuerte a Vidal, con la espalda política y la estructura necesaria para salir a disputarle el territorio al gobernador y al peronsimo.

Mientras eso sucede, Roxana Reyes, la exdiputada que fue candidata a gobernadora por el radicalismo en 2023, es otro de los nombres que no se descarta para las boletas que enfrentarán al oficialismo provincial el año próximo.