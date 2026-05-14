Cumbre de gobernadores dialoguistas en Rosario: gambetas políticas y foco en la crisis de la economía real

La llegada de más de 300 intendentes de todo el país a Rosario terminó convirtiéndose este miércoles también en un espacio de encuentro para un cuarteto de gobernadores . Maximiliano Pullaro , Ignacio Torres , Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo compartieron agenda y dejaron definiciones atravesadas por la preocupación económica, el federalismo y el impacto del ajuste impulsado por Javier Milei .

El encuentro se produjo en el marco de la Red de Innovación Local (RIL) , el espacio que durante dos días reunirá a cerca de 300 intendentes, empresarios y dirigentes políticos de distintos sectores.

La actividad mostró una composición variopinta. El intendente anfitrión, Pablo Javkin , les dio la bienvenida a sus pares de Córdoba y Mendoza, el peronista Daniel Passerini y el radical Ulpiano Suárez , como también al senador bonaerense libertario Diego Valenzuela y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz .

Antes de participar de las actividades centrales de RIL, en un acto donde primó lo protocolar, los gobernadores mantuvieron una reunión en la sede local de Gobierno de Santa Fe.

Allí también participaron la diputada y exvicegobernadora santafesina Gisela Scaglia y el titular del Comité Nacional de la UCR , el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella , dos figuras que pertenencen al riñón del mandatario santafesino.

Según confirmó Pullaro, el tema recurrente del encuentro fue el de “los recursos que van y no vuelven”. A pesar del cónclave que juntó a referentes pesados de lo que fue la alianza Juntos por el Cambio, los mandatarios trataron de bajarle el tono político al encuentro.

Gobernadores con matices frente a Milei

La foto reunió a dirigentes con distintos niveles de cercanía respecto del Gobierno. Cornejo mantiene un vínculo fluido con la Casa Rosada; Torres se mueve en una posición de acompañamiento crítico; Pullaro y Valdés buscan sostener equilibrio entre respaldo institucional y reclamos concretos por recursos y producción.

Ese mosaico quedó reflejado en las declaraciones públicas. Todos defendieron la necesidad del equilibrio fiscal y coincidieron en que el orden macroeconómico era una deuda pendiente de la Argentina. Sin embargo, también marcaron preocupación por el impacto de la crisis sobre la economía real.

Gobernadores Scaglia Chiarella Los gobernadores estuvieron también junto al intendente Pablo Javkin, la diputada nacional Gisela Scaglia y el presidente de la UCR, Leonel Chiarella.

“Cruje la economía. Las pyme en general. Son pocos los sectores que han mostrado crecimiento”, describió Cornejo, quien además se quejó porque falta financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. El mendocino esbozó así algún llamado de atención, siempre en un marco de acompañamiento al Gobierno.

Pullaro, por su parte, habló de la dificultad cotidiana que atraviesan las familias. “Sentimos que la plata hace que la gente no llegue a fin de mes”, advirtió y remarcó que las provincias presentes en el encuentro están intentando sostener servicios pese al retiro de la Nación en distintas áreas.

El hughense y su equipo de gobierno vienen marcando distintas áreas que enfrentan momentos críticos. Para atender esa situación en Santa Fe se destinan 16 mil millones de pesos mensuales, una inyección de dinero destinada a la compra de comida y medicamentos.

El interior productivo busca volumen propio

Más allá de las diferencias, los cuatro gobernadores coincidieron en una idea: reforzar el protagonismo del interior productivo en la discusión nacional.

El mensaje apareció tanto en la reunión privada como en las declaraciones posteriores. “Somos provincias que producen riqueza para el país y que tienen capacidad de integrarse al mundo”, planteó Pullaro.

La referencia no fue casual: como informó Letra P días atrás, el santafesino confía en poder vehiculizar una tercera vía electoral, un proyecto que podría incluir a Mauricio Macri.

También trabaja en otros frentes como el de la Región Centro junto a los gobernadores Martín Llaryora, con quien se reunió días atrás, y Rogelio Frigerio, este último más cercano a LLA, pero que también compartirá escenario con Macri en el corto plazo.

“Algunos están más cerca y otros más lejos del Gobierno”, dijo Pullaro a Letra P en el Salón Metropolitano.

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Sin embargo, ninguno quiso avanzar demasiado sobre especulaciones electorales hacia 2027. “Los gobernadores trabajamos juntos hace mucho tiempo”, respondió el santafesino cuando le consultaron por posibles construcciones políticas futuras.

Cornejo también evitó profundizar sobre escenarios electorales, aunque dejó una definición política vinculada al clima económico. “Cuando hay mucho ruido, se agrega más lío al lío que hay”, sostuvo.

Rosario, escenario de la política territorial

La realización de RIL terminó potenciando además la centralidad política de Rosario por unos días. El telón de fondo fue la creciente preocupación de municipios y provincias por la caída de recursos y el retiro del estado nacional de distintas áreas sensibles.

Esa discusión tendrá continuidad este jueves con la reunión del Cofein, donde intendentes de las principales ciudades del país avanzarán sobre reclamos vinculados al impuesto a los combustibles líquidos, los ATN y el financiamiento municipal.