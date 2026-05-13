Pese al blindaje de Javier Milei, la Casa Rosada habla del ciclo terminado de Manuel Adorni

Ni la contundente bajada de línea de Javier Milei en su defensa el viernes pasado frente al gabinete, ni las múltiples fotografías que le regaló Karina Milei a su lado durante el último mes lograron romper el consenso que hay dentro de la Casa Rosada : el rol de Manuel Adorni como jefe de Gabinete está agotado .

Cuando el jefe de Estado puso el grito en el cielo durante la última reunión de gabinete ordenó un poco la interna y frenó la posibilidad de que otros libertarios salgan a cuestionar a su funcionario, como lo había hecho la senadora Patricia Bullrich , quien en una entrevista pidió que el ministro coordinador adelante la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Si bien en público y en los medios de comunicación las principales figuras libertarias fingen demencia, el clima de derrotismo en los ámbitos privados y la percepción de que están todos inmersos en la crisis política más severa desde que comenzó la gestión no para de crecer. Incluso quienes orbitan a Adorni aseguran que el propio jefe de Gabinete está muy afectado en lo personal y en lo laboral por el escándalo que ya suma dos meses ininterrumpidos.

Gran parte de los esfuerzos del funcionario favorito de El Jefe están puestos en la confección de su declaración jurada - que estima entregarla dentro de un mes - y en la estrategia de defensa de la causa en la que se investiga su presunto enriquecimiento ilícito. "Una vez resuelto eso habrá que barajar de nuevo", sostiene un funcionario al tanto del clima en Balcarce 50 , lo que abre la posibilidad a que Adorni renuncie en el mediano plazo y pase a ocupar otro cargo de menor exposición.

La otra razón por la que Javier Milei sostiene a Manuel Adorni

Las dos razones que más circularon en los pasillos del poder para explicar el respaldo del primer mandatario a su ministro tienen que ver con la forma de razonamiento del líder libertario. Milei está convencido que Adorni es una persona honesta atacada por un conglomerado de periodistas, operadores del sistema judicial y la oposición.

Ese es el discurso que más repite el Presidente en las pocas reuniones en las que participó en las últimas semanas. De ahí se desprende un segundo argumento: el líder libertario no quiere dar el brazo a torcer, es decir, regalarle un triunfo a la oposición en la previa de un año electoral clave.

Pero hay una tercera razón que el jefe de Estado sólo deja trascender en la intimidad de la Quinta de Olivos. A diferencia de lo que se cree puertas afuera de la residencia, Milei no sólo está defendiendo a Adorni por su supuesta inocencia sino que cree que, si lo entrega, luego pedirán la cabeza de su hermana o la suya. De hecho, en el oficialismo creen que la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, que revelaron presuntas coimas a laboratorios farmacéuticos, fueron parte de un intento para forzar la renuncia de Karina.

También, aportan en la Casa Rosada, el Presidente sabe que el reemplazo no lo pondrá él sino su hermana, lo que amplificará la interna entre El Jefe y el asesor Santiago Caputo, una pulseada hoy disimulada por la caída en desgracia de Adorni.

lule-menem Lule Menem, secretario de Gestión Institucional.

Karinistas hay a montones a lo largo y ancho del país, pero todos en este sector coinciden en que sólo dos tienen injerencia real sobre el Gobierno: Martín y Lule Menem. El presidente de la Cámara de Diputados es ponderado por oficialistas y opositores por su rol legislativo, por lo que moverlo de ese sillón este año sería un riesgo para La Libertad Avanza, en cambio el secretario de Gestión Institucional sería un reemplazante natural de Adorni si se tiene en cuenta que desde hace tiempo adoptó el rol de ministro de Interior blue.

Pese al amplio poder de Lule, el único Menem con un despacho en Balcarce 50, su figura genera desconfianza en Milei. Así lo hicieron saber a Letra P tres fuentes libertarias muy relevantes, todas ellas de distintos sectores internos. "Si se va Manuel, Milei sabe que el próximo jefe de Gabinete no lo pone él, sino Karina", resumió una de estas voces en estricto off the récord.

El futuro del jefe de Gabinete no está en sus manos

Como le sucedió a sus antecesores en el cargo, no hay mucho que hoy pueda hacer Adorni por su futuro en el Gobierno y en su equipo lo saben. De hecho, el adornismo admite que allá del problema del frente judicial, el ministro debe lidiar a diario con los tironeos de una interna que lo excede por mucho, donde se mueven hombres y mujeres de mayor peso como el propio Lule, Caputo y Bullrich.

Por ahora, atrás quedaron los objetivos de Karina de posicionar a Adorni como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La secretaria general le pidió a Pilar Ramírez, una legisladora de su extrema confianza, que sume sus esfuerzos a la campaña porteña de Bullrich. Ambas estuvieron juntas en una recorrida en Villa Lugano, donde se concentra uno de los electorados más críticos contra la gestión de Jorge Macri.

pilarpatricia.jpeg Patricia Bullrich y Pilar Ramírez.

Mientras lidia con la causa que se tramita en el Juzgado de Ariel Lijo, el funcionario coordinador intentará volver a la normalidad. Este jueves viajará a Mendoza para participar de una actividad de YPF junto al ministro de Economía Toto Caputo y el gobernador anfitrión Alfredo Cornejo. Será para la inauguración de El Quemado, el primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que despertó varias bromas en el sistema político por el nombre del lugar y la visita oficial.

El viernes es probable que Adorni brinde una nueva conferencia de prensa. Siempre con el objetivo de retomar la normalidad, e intentar posicionar parte de la agenda de Gobierno. En Balcarce 50 incluso auguran que el objetivo del vocero sería subirse al atril todas las semanas, pese a que en la mesa política todavía no saben cómo hacer para que los periodistas acreditados dejen de preguntar sobre su patrimonio personal.

Hay consenso sobre un ciclo cumplido

Hasta ahora las tres conferencias que brindó el jefe de Gabinete - el 25 de marzo, el 4 y el 8 de mayo - no sirvieron para volver a esa normalidad que todos añoran, sobre todo la última donde ni Caputo ni la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva escaparon a las consultas sobre la situación de Adorni. "Un tiro en el pie tras otro", se lamentó al respecto una fuente con despacho en Balcarce 50. Con el diario del lunes, la decisión de que el vocero no respondiera ninguna pregunta fue tomada con un error.

Hay quienes creen que se Adorni cumple con las actividades oficiales como las de Mendoza, logra sortear con algo de pericia las próximas conferencias de prensa y sobre todo obtiene un sobreseimiento en la causa penal que lo investiga él mismo pedirá una salida ordenada de la Jefatura de Gabinete, donde propios y ajenos admiten que cumplió un ciclo. Fin.