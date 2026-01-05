Luciano di Nápoli: "No quiero tirarme a ninguna pileta que yo no elija"

Luciano di Nápoli, intendente de Santa Rosa, entre pibes y pibas, al reinaugurar la pileta pública del Centro Recreativo Don Tomás.

El intendente de la capital Santa Rosa , Luciano di Nápoli , sabe que integra el grupo de posibles precandidatos para suceder a Sergio Ziliotto en la Gobernación de La Pampa . Pero, a contramano de otros actores, prefiere no apurarse y va paso a paso concentrándo su trabajo en la gestión de la capital provincial.

“No quiero tirarme a ninguna pileta que no elija yo”, reafirma en diálogo con Letra P , jugando con las palabras tras la festiva recuperación de la piscina pública del Centro Recreativo Don Tomás , que se inauguró con una asistencia multitudinaria.

“Copete” di Nápoli se abraza al día a día en la adminitración de la capital como su principal fortaleza en la pelea que en algún momento llegará. Hizo una apuesta muy fuerte a la inversión en obras sobre espacios públicos de asistencia masiva, como el parque lineal en Villa Alonso , el microcentro, además de obras de cloacas o de asfalto.

Mientras marca sutiles diferencias con Ziliotto , al que el año pasado quiso enfrentar por la presidencia del PJ, también reivindica la “responsabilidad y honestidad” con la que viene gestionando Santa Rosa, que le han permitido a la comuna una vigorosa caja de fondos propios con la que financia sus acciones.

-¿Cómo afronta este momento previo a la pelea por la sucesión de Ziliotto?

-Yo me siento preparado para ser intendente y lo estamos demostrando. Falta mucho para 2027, no nos apuremos. Estamos gestionando, cerrando un gran año, y ojalá 2026 nos encuentre en paz. A mí me van a encontrar trabajando para que Santa Rosa tenga las obras que comprometimos. Si cumplimos lo que proyectamos, vamos a tener un gran año.

copete en la pileta 3 Di Napoli prefiere no adelantarse a la batalla por la Gobernación. "Hoy no es mi prioridad", asegura.

-Pero viene dando pasos que hacen natural que sea evaluado como lógico precandidato. ¿Tiene un plazo para “tirarse a la pileta”, o definir ese camino?

-Entiendo que es parte del juego por el lugar que uno ocupa, y me honra porque lo dicen como algo natural, pero cada vez que mencionan el tema destacan la gestión, lo que se ha hecho. O sea que eso es lo importante. Pero, como dije, hoy no es mi objetivo. Veremos qué pasa en el futuro. No quiero tirarme a ninguna pileta que no elija yo.

-¿No hay un momento planeado, entonces, para formalizar esa idea?

-Mi objetivo hoy es tomar el presupuesto municipal y ver si plasmamos toda la obra planeada, poner a Santa Rosa en el lugar que se merece como capital de provincia. Mi meta es que cuando entregue el mandato en diciembre de 2027, la ciudad esté mucho mejor que el 10 de diciembre de 2019.

El conflicto con Clarín y el gabinete a prueba

-¿Cómo continuará el conflicto con el Grupo Clarín, luego de quitarse algunos postes instalados ilegalmente?

-Hemos sido claros al afirmar que hay que respetar las ordenanzas y las normativas, hemos procedido al emplazamiento que hicimos y se están retirando los postes ilegales. En cuanto a la cuestión judicial, no hubo ninguna novedad.

-¿Puede haber cambios en el gabinete?

-No en el corto plazo. Pero siempre decimos que el municipio es tan hermoso como demandante, todos los funcionarios tienen su desgaste y saben que son piezas de algo mayor. Están siempre en evaluación. Puede haber cambios, pero no hay nada previsto ahora.

Capital de La Pampa, capital “del encuentro”

-¿Cómo fue el 2025 para Santa Rosa?

-Es el cierre de un año muy bueno, muy positivo. Queremos volver a pensar una capital de provincia desde el encuentro y desde la comunidad. El modo de gestión prioriza la responsabilidad para administrar los recursos públicos con honestidad y la férrea defensa del equilibrio en el presupuesto municipal.

-¿Qué es lo más visible de esa decisión?

-Eso permite inversiones con recursos 100% municipales. Para nosotros, es por ahí. Es muy importante el compromiso de los vecinos con el pago de las tasas. Esas cosas hacen que hoy tengamos una ciudad mucho mejor de la que teníamos al iniciar la gestión.

copete en la plaza La gestión de Luciano di Nápoli y Carmina Besga visibilizó con fuerza las fiestas de fin de año en el Parque Lineal, una de sus obras mimadas.

-¿Por qué hay una apuesta tan marcada a la inversión en plazas y parques, por ejemplo?

-La creación de comunidad para nosotros es un eje central. Los espacios públicos tienen que ser para el disfrute de la familia. Uno intenta hacer política pública para mejorar esas condiciones. Queremos volver a la Santa Rosa del encuentro y se está logrando, sin dejar de atacar el principal problema de la ciudad que es la emergencia sanitaria.

Comparaciones con un exgobenador

-Hay voceros del “ziliottismo” que lo comparan con el intendente y después gobernador Oscar Mario Jorge y el “modelo” de los ’90. ¿Qué piensa?

-Que a uno lo comparen con el mejor intendente de la historia de Santa Rosa, lejos de hacerme mal me llena de orgullo. “Ningo” para mí fue sin dudas un tipo que transformó la ciudad, obviamente con cosas a favor y en contra como tenemos todos.

-¿Toma como ejemplo ese período de gobierno municipal?

-En algún punto sí, tratamos de tomar las mejores experiencias, pero no nos quedamos ahí, proyectamos en función de lo que viene. Nadie puede ignorar que cuando Ningo cumplió su mandato, dejó una huella y marcó un camino a seguir.

La obra pública que viene

-¿La obra pública proyectada para el año que viene prevé incursiones en algunos de los barrios más castigados?

-Sí, claro. El presupuesto aprobado, incluso por la oposición, plantea ese plan con la inversión de $2.000 millones del superávit que venimos gestionando. Tendremos asfaltado el 100% del barrio Regazzoli, que es histórico; haremos cloacas en Villa Germinal y ampliaremos el Parque Lineal.

copete en la pileta 4 Luciano di Nápoli junto a Carmina Besga, su pareja y jefa política del Gabinete de Santa Rosa: una apuesta a revalorizar los espacios públicos.

-¿Qué significó para el municipio la recuperación en la laguna Don Tomás?

-Es un lugar icónico de la ciudad. Ahí se puede ver la comunidad organizada, un municipio haciendo obras que impactan positivamente en los vecinos, instituciones intermedias a las que les queremos dar una mano, como la Fundación Guadalupe y el Club Náutico, y la comunidad disfrutando de la recuperación del espacio público. Y el sector privado interviniendo. Me parece que es fantástico y por eso la ciudadanía responde.