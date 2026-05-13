LA PROTESTA

Tras el masivo reclamo universitario, Axel Kicillof suma músculo a la marcha federal contra el ajuste en salud

La movilización será el miércoles que viene. El gobernador reúne a los intendentes en la previa. El último recorte del Gobierno fue de $ 2,5 billones.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Después de la marcha universitaria, Axel Kicillof motoriza una por la salud

Después de la marcha universitaria, Axel Kicillof motoriza una por la salud

La Marcha Federal Universitaria tendrá su réplica en salud el próximo miércoles 20 de mayo. La movilización contra el ajuste sanitario está convocada para las 13 horas en las puertas del ministerio nacional que conduce Mario Lugones. El martes, en la previa, Axel Kicillof, reunirá a los intendentes de la provincia de Buenos Aires en La Plata para tratar la temática y elaborar un petitorio.

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Letra P | María Martha San Martín
María Martha San Martín

En ese encuentro, el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el propio Kicillof informarán sobre la situación “crítica” que atraviesa el sistema de salud bonaerense a partir de los recortes impulsados por el Gobierno nacional. Según señalaron en La Plata, la jornada buscará “consolidar una posición común frente al desfinanciamiento del sistema sanitario y fortalecer la convocatoria a la Marcha Federal por la Salud”.

Marcha Federal de Salud

"La jornada se llevará adelante en rechazo a las políticas de ajuste, recorte y desfinanciamiento del sistema público de salud impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que ponen en riesgo derechos conquistados y profundizan las desigualdades en el acceso a la atención, los medicamentos y las políticas de prevención", informó ATE al convocar a la movilización a la que se sumará el gobierno bonaerense.

Kicillof marcha universitaria
Axel Kicillof en la marcha federal universitaria

Axel Kicillof en la marcha federal universitaria

Entre los principales reclamos está el cierre del Remediar, un programa que desde 2002 -post crisis- garantiza acceso gratuito al 85 por ciento de los medicamentos esenciales. También, el desfinanciamiento del PAMI y las imposiciones de topes para las prestaciones a jubilados y jubiladas, contra el “desguace" del Programa Nacional de Inmunizaciones y en reclamo de la provisión de vacunas para toda la población, especialmente para los grupos de riesgo: personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas y contra el “retroceso” en las políticas públicas de Salud Mental", entre otras.

La convocatoria de Axel Kicillof

El gobernador, que enfrenta a su vez fuertes cuestionamientos de la oposición bonaerense por el funcionamiento de IOMA, convocó a intendentes a una reunión en La Plata junto a su ministro de Salud para abordar la problemática y poner en común la situación sanitaria de la provincia, a la que califican como “crítica”.

El encuentro será el martes a las 14:30 en el salón Dorado de la gobernación. Los jefes y jefas comunales vienen advirtiendo hace meses que, a la par de los alimentos, la demanda de medicamentos aumentó exponencialmente en el último tiempo.

El ajuste también lo siente la provincia. Por un lado, debido al recorte de fondos y financiamiento; por el otro, producto de un aumento de la demanda en los hospitales y diferentes centros de atención médica de la provincia de Buenos Aires por la gran cantidad de gente que abandonó el sistema privado o se quedó sin obra social como consecuencia de la pérdida del empleo.

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Se firmará además un petitorio/acuerdo conjunto para reclamar la restitución de recursos, programas sanitarios y políticas públicas esenciales que garanticen el derecho a la salud en un movimiento similar a los que ya se realizaron con los reclamos al ministro de Economía, Toto Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El último recorte de Javier Milei

Esta semana, en el marco de un nuevo ajuste, en este caso de 2,5 billones de pesos, el gobierno nacional volvió a pasar la motosierra por el sistema de la Salud. Según lo informado desde la Casa Rosada se recortaron 25.000 millones de pesos para el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, 20.000 millones pesos en medicamentos, insumos y tecnología médica, 900 millones de pesos del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, 831 millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, 800 millones a programas de VIH, tuberculosis y hepatitis virales y 500 millones en vacunas, entre otras partidas.

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