Toto Caputo necesitará u$s 25.000 millones para cubrir pagos de deuda y dolarización electoral

El mercado ya mira 2027 como un año crítico para el dólar. Los vencimientos de deuda con privados y el FMI coincidirán con las elecciones presidenciales y la esperada dolarización. Analistas advierten que la presión sobre las reservas podría alcanzar u$s 25.000 millones, mientras Toto Caputo apuesta al financiamiento local, organismos multilaterales y al ingreso de divisas por exportaciones.

El calendario financiero y político empezó llamar la atención de los inversores y de Javier Milei , aunque el equipo económico insiste en que los próximos vencimientos están cubiertos y que el acceso al mercado internacional no es necesario.

El principal desafío aparece en los vencimientos de deuda reestructurada. Según estimaciones privadas basadas en datos de la Secretaría de Finanzas, sólo los pagos a bonistas privados —entre Globales y Bonares— demandarán entre u$s 9000 millones y u$s 10.000 millones en 2027, el año en que las amortizaciones de capital alcanzarán su pico tras la reestructuración realizada durante la gestión de Martín Guzmán .

A eso se suman los compromisos con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). Tras los años de gracia del programa vigente, en 2027 volverán los pagos fuertes de capital. Las estimaciones privadas calculan que, si no existe un nuevo acuerdo o refinanciación, la salida neta de dólares hacia Washington podría superar los u$s 3000 millones.

También aparecen otros compromisos vinculados a los Bopreal y a las obligaciones provinciales en moneda extranjera, que incrementan la demanda de divisas sobre el Banco Central.

En ese contexto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió la estrategia oficial para cubrir los vencimientos sin volver a emitir deuda internacional a tasas elevadas.

“Financiamiento en el mercado local de capitales, venta de activos (privatizaciones) y garantías de multilaterales nos permiten cerrar los vencimientos en dólares con el sector privado de julio 2026, enero 2027 y julio 2027. Y a tasas significativamente más bajas que las que tendríamos de salir al mercado internacional”, sostuvo.

Furiase agregó: “El mercado no necesita que Argentina haga una colocación internacional. Saben que hay acceso a los mercados. Están teniendo financiamiento las provincias a un dígito. El tiempo nos juega a favor, porque, en la medida que pase el tiempo, cada vez más se va a reflejar un riesgo país consistente con esos fundamentals”.

El temor del mercado: elecciones y dolarización

Sin embargo, la principal inquietud no está puesta únicamente en la deuda, sino en el contexto político que rodeará esos pagos. El mercado observa con atención la elección presidencial de 2027 y el riesgo de que el oficialismo no logre sostener el rumbo económico.

El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió sobre ese escenario. “La dolarización de cartera en 2027 es inexorable. Es muy peligroso entrar al año electoral con este nivel de tipo de cambio y cero reservas en el Banco Central”, señaló.

“El programa económico tiene que ser robusto a quien gane, sea una democracia republicana o una autocracia. Que va a haber una dolarización de carteras creo que es bastante predecible”, estimó.

Javier Milei y Toto Caputo en Diputados

Lacunza también recordó la dependencia financiera reciente de Argentina: “El año pasado (el secretario del Tesoro estadounidense, Scott) Bessent nos sacó la cabeza abajo del agua a último momento y seis meses antes nos había sacado el Fondo Monetario. Preguntémonos por qué siempre nos agarra con reservas negativas”.

La dolarización de ahorros aparece como un fenómeno estructural en los años electorales argentinos. Las estimaciones privadas indican que, en elecciones presidenciales, la demanda adicional de dólares para cobertura suele aumentar entre u$s 5000 millones y u$s 8000 millones respecto de un año normal.

Para el director de Criteria, Gabriel Vidal, el fenómeno excede a esta administración. “Si no hubiera estado el tío Scott no sé qué hubiera pasado, pero la demanda de dólares en los períodos electorales es algo estructural de la Argentina y es algo que va a costar muchos años para que desaparezca”, sostuvo.

Las reservas, el FMI y la apuesta oficial

Mientras tanto, el Gobierno busca fortalecer las reservas y mostrar capacidad de financiamiento antes de llegar a ese test electoral y financiero. Según reseña el economista Federico Machado, "las reservas netas se sitúan al 13 de mayo en u$s 1831 millones".

El informe semanal de estabilidad financiera de Analityca indicó que desde el inicio del programa económico “las compras acumuladas de reservas totalizaron u$s 7485 millones, equivalentes al 74,9% del compromiso base de u$s 10.000 millones previsto para todo el año”.

Sin embargo, el mismo reporte advirtió que “la cuenta del Tesoro en el Banco Central utilizó u$s 4641 millones para el pago de deuda”, lo que redujo parte de esa acumulación.

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Max Capital señaló que “los más de u$s 4000 millones acumulados hasta el momento serán suficientes para que la segunda revisión del FMI sea aprobada en las próximas semanas”, aunque remarcó que “la brecha de financiamiento remanente para 2027 es de alrededor de u$s 2400 millones”.

La consultora también sostuvo que el Banco Central “probablemente seguirá aprovechando esta ventana para acumular reservas”, al menos hasta que comiencen a caer los flujos agrícolas entre agosto y septiembre de 2026.

ADCAP consideró que “la mejora en la dinámica de reservas debería comenzar ahora a jugar un rol más relevante como condición de fondo necesaria” y destacó que la acumulación podría acelerarse gracias a la cosecha y a las emisiones en dólares bajo ley local.

Un dólar global fuerte agrega presión

El contexto internacional también suma incertidumbre. La fortaleza global del dólar y la política de tasas de la Reserva Federal complican el panorama para países emergentes con alta necesidad de financiamiento externo.

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Según comentaron expertos de Dólar Hoy, "un dólar fuerte encarece el servicio de deuda y limita el margen de los bancos centrales para bajar tasas. En el caso argentino, el Gobierno sigue de cerca ese escenario porque la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación dependen en parte de un contexto externo más favorable".

En paralelo, LCG advirtió que la actual “pax cambiaria” podría no ser permanente. La consultora señaló que “la diferencia entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas se está achicando”, mientras que las compras diarias de dólares del BCRA comenzaron a desacelerarse.