Luciano di Nápoli pisa el acelerador para impedir la expansión del Grupo Clarín en La Pampa

Luciano di Nápoli, intendente de la capital de La Pampa, aplicó multas por más de $54 millones a Telefónica. FOTO: www.radiokermes.com

La batalla por el desembarco del Grupo Clarín en la capital de La Pampa ya saltó de las oficinas y las redes sociales a la calle. El intendente Luciano di Nápoli decidió redoblar la apuesta y ya multó por $54,5 millones a Telefónica por instalar postes sin autorización. Además, escrachó a la empresa mediante cartelería que exponen la ilegalidad.

El jueves pasado el Concejo Deliberante mandó al archivo los tres proyectos que, enviados por el intendente, propiciaban la extensión de fibra óptica y la colocación de postes por parte del multimedios. La sesión fue a sala llena, con inusual presencia popular y de sectores cooperativos en la reunión.

Clarín no esperó a que el concejo o la Municipalidad fijaran alguna posición y se lanzó a instalar infraestructura sin permiso. La situación ya genera rispideces callejeras las cuadrillas tercerizadas por la empresas que siguen instalando columnas y reciben cuestionamientos de algunos vecinos al tanto del conflicto. Obligado a actuar en soledad, Di Napoli arremetió contra el holding.

La batalla también se da en otros ámbitos y hay residentes de la ciudad que piden competencia en el servicio porque no muestran satisfacción con el de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE).

En la oposición aseguran que Clarín comenzó su despliegue porque, en realidad, el intendente le había dado un visto bueno informal. El radical Diego Camargo consideró que existió ese "pacto secreto", que luego los concejales oficialistas "durmieron la siesta" y que cuando cambió el contexto, el intendente volvió sobre sus pasos.

La Municipalidad de Santa Rosa señalizó las columnas en infracción que Clarín colocó en la capital de La Pampa sin autorización.

En los hechos, la comuna advirtió sobre sanciones, ahora aplicó multas y le dio 30 días a Telefónica para que quite los postes y el cableado que no fue autorizado. Telefónica primero ignoró las advertencias, luego respondió que no sabía a qué postes se refería el Municipio.

Luciano di Nápoli, en tensión con un aliado

Como ya lo contó Letra P, la decisión del cuerpo legislativo de archivar las iniciativas para autorizar el despliegue del multimedios en la ciudad implica, por un lado, colocarle una suerte de freno de mano al proyecto de Clarín, y por otro, una forma de lavarse las manos y dejar la pelota del lado del intendente.

Concejo_tapa La sesión del Concejo Deliberante que mandó al archivo los proyectos estuvo copada por referencias del movimiento cooperativo. FOTO: www.radiokermes.com

Di Nápoli mismo había enviado esas propuestas al Concejo, destacando que el arribo de Clarín significaría una inversión para la ciudad y la creación de fuentes laborales. Telefónica propuso extender por más de 110 kilómetros la fibra óptica y colocar 2.700 postes.

El pretendido desembarco es una amenaza a la CPE, que presta el servicio de Telecomunicaciones desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Copete” di Nápoli y la CPE tienen una alianza con vaivenes desde el comienzo de la gestión, en 2019. Aunque el intendente presentó el proyecto de Clarín, sostuvo que la decisión dependía del Concejo y en su discurso público sostuvo su respaldo a la Cooperativa.

El rechazo al despliegue de Clarín

El presidente de la CPE, Manuel Simpson, afirmó que la decisión legislativa “es un avance para todo el movimiento cooperativo”, aunque advirtió que no está dicha la última palabra, porque el proyecto sigue dando vuelta en los pasillos municipales y Telefónica no detiene su camino.

La convocatoria cooperativa para meter presión en la última sesión fue un éxito. La sala quedó copada por dirigentes de entidades solidarias, organizaciones sociales y agrupaciones populares, que lograron exponer el claro rechazo de una buena parte de la comunidad santarroseña al desembarco de Clarín.

Horas después llegaron las multas municipales a Telefónica/Movistar por $54.567.665. En el propio bloque oficialista hubo disidencias respecto de cómo tratar el tema, aunque el concejal Mariano Alfageme, de Patria Grande, uno de los partidos del Frente Justicialista Pampeano, señaló que “el Ejecutivo tiene la potestad de frenar a Clarín”.

De fondo, una puja sindical

La apuesta de Clarín en Santa Rosa es también el primer paso de una ofensiva que apunta a otros municipios en condiciones parecidas, especialmente la segunda ciudad de la provincia, General Pico. La intendenta peronista Fernanda Alonso reveló que ya existieron los primeros contactos informales por parte del gremio.

El Sindicato de Telecomunicaciones, justamente, es otro aliado de Di Nápoli. Su viceintendenta Romina Montes de Oca, es la secretaria adjunta del sindicato que motorizó un primer encuentro de la empresa con el intendente. Aunque hace silenzio stampa, ella quiere que la propuesta avance. Su padre, el diputado provincial César Montes de Oca, es secretario general del gremio.

62organizaciones Las 62 Organizaciones Peronistas ahora están en manos de Rodrigo Genoni y sindicatos aliados a di Nápoli: perdió poder César Montes de Oca, del gremio de Telecomunicaciones.

Su poder sindical afrontó en las últimas semanas un duro golpe cuando quedó al margen del manejo de las 62 Organizaciones Peronistas, que comandaba junto con Jorge Lezcano (UPCN). Ahora el sello quedó en manos de Rodrigo Genoni (Centro de Empleados de Comercio), en alianza con gremios que apoyan el crecimiento de Di Nápoli.

El rol del gobernador Sergio Ziliotto

Toda esa trama de alianzas, intereses cruzados y contradictorios, sacude al peronismo local en un contexto en el que no es ningún secreto que Di Nápoli piensa en la posibilidad de ser candidato a gobernador en 2027. De hecho, quiso disputarle la presidencia del PJ pampeano a Sergio ZIliotto.



Cuando apareció el conflicto, la Provincia respaldó al movimiento cooperativo y confrontó con el Grupo Clarín. El presidente de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EmPaTel), Andrés Zulueta, denunció la pasividad de Di Nápoli ante el despliegue del multimedios y Copete respondió con los tapones de punta y calificó a Zulueta como un funcionario que no funciona.

Ziliotto, a cargo de la línea oficial del oficialismo, reafirmó su idea de que Clarín pretende desplegarse "para colonizar la rentabilidad y colonizar las conciencias".