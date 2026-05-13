José Lauritto activa una gira por Entre Ríos con la mira en la candidatura del PJ a la gobernación

“Esta vez juega”. José Lauritto ya decidió que no buscará otro mandato en Concepción del Uruguay y que competirá para ser el próximo candidato del peronismo para la gobernación de Entre Ríos . El alcalde comenzará en junio una gira provincial en la que medirá sus expectativas ante las dirigencias locales del PJ .

Según pudo saber Letra P , en la recorrida que prepara el jefe comunal buscará reafirmar el grado de decisión del partido para disputarle el poder a Rogelio Frigerio en 2027. Para dimensionar el nivel de determinación del intendente, un vocero aseguró a este medio que el año que viene “va a la Casa Gris o se va a su casa”.

Lauritto cursa su tercer mandato al frente de la intendencia de Concepción del Uruguay . La Constitución lo habilita para buscar un cuarto periodo, pero “el doctor” ya decidió que, tras largos años en política, es tiempo de ir por la gobernación, cargo que nunca ejerció.

Con esa meta, comenzó con su plan de posicionamiento provincial. El primer paso lo dio durante la última semana, cuando recibió en su despacho a dirigentes del peronismo de distintas ciudades. Pasaron por la Municipalidad de La Histórica el senador Adán Bahl , la diputada Blanca Osuna e intendentes como Isa Castagnino ( Victoria ) y Gustavo Bastián de ( San José ). El temario fue institucional, pero las conversaciones tuvieron derivas políticas.

Lauritto tiene diálogo con todos los sectores. Por su trayectoria, que acumula 12 procesos electorales desde que desembarcó en la política en la década de 1990, de la mano de Jorge Busti, nadie se atrevería a no atenderle el teléfono. Sin embargo, la ambición por el sillón de Urquiza no es exclusiva del intendente.

La interna del PJ en Entre Ríos

Lauritto deberá medir sus chances ante la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el otro nombre que suena fuerte al interior del peronismo para la contienda provincial. Aunque ninguno lo manifestó en voz alta todavía, en ambos equipos se mueven con ese horizonte como posibilidad.

lauritto con blanca osuna Lauritto recibió este lunes a la diputada Blanca Osuna.

En el entorno del intendente saben que la aspiración de Romero será una instancia por enfrentar, pero aseguran que están dispuestos a conversar y acordar. Lo que dejan en claro es que Lauritto quiere medirse y competir. “Por consenso o por internas”, aseguran, “será candidato”. En su entorno reconocen que no hay aún tiempos que apuren definiciones, pero entienden que aparecieron señales que precipitaron la salida a la cancha. En ese sentido, señalan la creación de la Liga de Concejales Justicialistas, espacio que atribuyen como plataforma de construcción al romerismo.

Al igual que Lauritto, Romero tiene la posibilidad de competir por su reelección en la capital, pero sus movimientos son un síntoma de que no descarta convertirse en la primera gobernadora de Entre Ríos. Con ese norte, la mandataria decidió ser protagonista de los reclamos de la Liga Federal de Intendentes que este año se plantó con fuerza ante el ajuste de Javier Milei.

La disputa con Rosario Romero

La disyuntiva del peronismo, muy probablemente, les rondará a ambos, que supieron conformar una sociedad que custodia al peronismo en la provincia. Ambos gobiernan las dos ciudades más importantes que el PJ retuvo en 2023.

lauritto con isa castagnino La intendenta Isa Castagnino visitó a Lauritto en Concepción del Uruguay.

En el entorno del uruguayense saben que las posibilidades son múltiples y que habrá escenarios que enfrentar. En ese sentido, algunos especulan con la conformación de la fórmula y la ley de paridad. “Hay intendentes que saben que solo pueden ser segundos. Si son varones, solo pueden ir bajo el ala de Romero, por eso es lógico que se alineen con ella”, plantean, anticipando posibles reordenamientos internos.

La tercera vía

Hay otros actores que suenan para disputar la candidatura a la gobernación, como Guillermo Michel, aunque el diputado asegura que terminará su mandato y que no será candidato en 2027. Algunas voces de la dirigencia le atribuyen al legislador un rol central como ordenador, sobre todo en las localidades en las que el peronismo enfrenta un mayor grado de dispersión, como Concordia.

image Lauritto y Romero, en tiempos en que la definición de candidaturas estaba aún lejos.

Esa dispersión es la que quiere evaluar Lauritto. Con ese objetivo sale a las rutas. “Nuestro proyecto es 'Lauritto gobernador'. Por eso vamos a salir a hablar con la gente y para medir si hay una demanda de su candidatura. Si hay disposición para trabajar tras su figura, ¿el peronismo tiene ganas de recuperar el gobierno? ¿El peronismo tendrá la voluntad de impulsar a sus mejores candidatos?”, se preguntó ante Letra P un funcionario al que el intendente escucha.

Los tiempos aún no apuran, pero la fecha marcada en el calendario es el 17 de febrero, día límite para que el gobernador resuelva si desdobla o no la jornada electoral en la provincia. A partir de entonces, todo lo demás decantará.