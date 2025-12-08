La Pampa: Sergio Ziliotto y Daniel Bensusán meten en el freezer la idea de un bloque propio en el Senado

El gobernador Sergio Ziliotto y el senador Daniel Pablo Bensusán metieron en el feezer la idea de gestar en el Senado un bloque propio, bautizado “PJ - La Pampa ” . En medio de la discusión nacional del peronismo, la idea de marcar identidad y crecer en autonomía había empezado a ganar lugar en las conversaciones provinciales. Sin embargo, por ahora no avanzará.

“Paso a paso”, dicen en el peronismo pampeano, tomando al slogan que inmortalizó Mostaza Merlo como marca de los días de sus principales representantes. Todos se mueven con cautela en las grandes ligas de la política nacional y acomodan en ese viaje los melones del sello propio.

No es que la estrategia haya sido definitivamente descartada, pero sí está claro que en lo inmediato no habrá novedades sobre el tema ni el peronismo de La Pampa pondrá la cuestión en su agenda prioritaria.

El bloque PJ – La Pampa fue un armado que el peronismo provincial impulsó en 2009, en ese momento liderado por Carlos Verna , que ocupaba una banca en la cámara alta. Desde ese sello se comportó la mayor parte del tiempo como opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y enfrentó a fondo a La Cámpora en La Pampa. Después el bloque se rompió cuando María de los Ángeles Higonet , se rebeló a la conducción del exgobernador y se acercó al kirchnerismo.

En rigor, se trata de un movimiento histórico del peronismo pampeano para marcarle la cancha a la conducción nacional. En las últimas elecciones, de hecho, el armado filojusticialista evitó el sello Fuerza Patria y fue a las urnas con un nombre de alto peso territorial: “Defendemos La Pampa” .

Ahora, si el acuerdo avanzara en algún momento, será necesario que además de un monobloque en el Senado haya una construcción en la Cámara de Diputados, donde el peronismo tiene ahora a tres representantes: el recién llegado Abelardo Ferrán, la reelecta Varinia Marín y Ariel Rauschenberger.

El Desafío de Sergio Ziliotto y el rol de Bensusán

Todo ese movimiento, ahora en pausa, pone a Bensusán en un primer plano y no es casualidad. El legislador es el plan natural que tiene el ziliottismo para la sucesión en 2027. El gobernador no tiene reelección disponible y Ziliotto pateó el tablero tras el 26 de octubre cuando anunció que jugará a fondo esa batalla, a la que bautizó como “Desafío 2027”.

paly bensu Daniel Pablo Bensusán es senador por el peronismo de La Pampa: se evalúa armar un monobloque, pero el tema no es prioritario

Desde antes de las legislativas, pero sobre todo después de esa fecha, Bensusán hizo gestos de posicionamiento. Tuvo alta visibilidad en el Día de la Militancia y empezó a marcar presencia en diversos territorios, como por ejemplo en las sureñas General Acha y Guatraché, donde estuvo en las últimas semanas.

El 26 de octubre el que lo torpedeó feo fue Verna, pero “Paly” Bensusán, que fue hombre de su gran confianza, evitó la respuesta y la confrontación. Su relación con Verna es antigua y fue potente. Recorrió todas las inferiores de los cargos públicos hasta ser su ministro de Gobierno en 2015. Además, hay asuntos de familia, ya que el suegro de Bensusán es Juan Ramón “Toti” Garay, histórico ladero de Verna que hoy aparece como una figura ligada el ziliottismo.

El PJ de La Pampa no saca los pies del plato

Aún cuando en el Senado se tramó la posibilidad de un monobloque para volver a lo que es una marca relativamente clásica del peronismo pampeano, Ziliotto y Bensusán dejaron todo el tiempo en claro que no era una forma de sacar los pies del plato del bloque de Unión por la Patria, que preside José Mayans.

El PJ ya lidia con el sector rebelde de Convicción Federal y el nuevo escenario es caldo de cultivo para más grietas. Sin embargo, en La Pampa tienen claro que “la discusión se tiene que dar adentro del PJ”.

paly casa militante El senador Bensusán elevó su perfil y visibilidad después del 26 de octubre: en la foto, durante el Día de la Militancia.

Bensusán faltó a una reunión en ese contexto de ruidos y fracturas que empezó a evidenciar el feeling entre algunos gobernadores peronistas y el gobierno de Javier Milei. Nunca fue el caso de La Pampa. De hecho, Ziliotto no se sorprende tanto por la movida de los sectores del peronismo que después de las elecciones comenzaron nuevas aproximaciones al gobierno libertario.

Con todo, en La Pampa creen que no hay una reconfiguración. Ven que ese peronismo teñido de violeta no es muy distinto que el que ya tuvo conductas parecidas antes de las legislativas, y que en todo caso tomó distancia cuando algunos sacudones ante la opinión pública derribaron la imagen presidencial positiva. En cambio, sí observan que el crecimiento libertario es a expensas del PRO.

Los matices entre gobernadores del peronismo

El catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Pasalacqua siempre fueron mirados de reojo desde el PJ de La Pampa. Ziliotto se mostró siempre opositor, en la trinchera de lo que él mismo denominó “la resistencia”, que lo acercó a las posturas del bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela o el formoseño Gildo Insfrán.

Lo que varió sutilmente el panorama es que Ziliotto fue invitado a la reunión pos-electoral que armó Milei, y eso le valió también un encuentro con el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Antes también se había sumado al Plan Canje con Toto Caputo.

santilli adorni ziliotto El gobernador Ziliotto durante su encuentro con el ministro Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni: sostuvo su discurso opositor.

A la salida del encuentro en la Rosada el gobernador pampeano no varió su discurso previo. Dijo que enumeró los reclamos de La Pampa, que no son ningún secreto y algunos de los cuales están judicializados. También advirtió que no se sumará a un “toma y daca” y dijo que tal como está el Presupuesto 2026 no cuenta con su respaldo.

Pero sobre todo insistió en que reina la desinformación y apuntó contra el gobierno nacional al que acusó de hacer circular versiones y titulares, pero es un misterio la redacción concreta de las legislaciones que prometen reformas que anuncian en el equipo del Presidente.