El INDEC bajo fuego: qué hay detrás de los datos de inflación y actividad económica que todos cuestionan

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) volvió a ser cuestionado por la demora en la actualización del índice de inflación y un sorpresivo dato de actividad económica en septiembre. Las dudas sobre las estadísticas públicas afloraron justo antes de los cambios en el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ), a partir de 2026.

A diferencia de lo que ocurría en tiempos de la intervención de Guillermo Moreno , los índices no están manipulados. En esto coinciden economistas, funcionarios y trabajadores. Detrás de este divorcio entre lo que cuentan las estadísticas y la percepción del público hay varios motivos.

Pero, sobre todo, hay una garantía: la del personal del INDEC que resistió el oscurantismo de aquel kirchnerismo y que continúa desempeñándose en el organismo mientras sufre recortes y pugna por mejores condiciones laborales.

El organismo resiste la motosierra del Gobierno en otras áreas, pero no es ajeno al "tres por uno" del sector público, un decreto que establece que sólo se puede incorporar un trabajador por cada tres que dejen el empleo. El organismo perdió fuerza laboral por jubilaciones y renuncias de técnicos que migraron al sector privado en busca de mejores ingresos.

Letra P habló con trabajadores y funcionarios del organismo que dirige Marco Lavagna sobre los datos de actividad e inflación, entre otros. A continuación, la reconstrucción de lo que pasó con los dos índices más discutidos desde el bolsillo y el metro cuadrado.

Un crecimiento mayor al esperado (o no tanto)

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre sorprendió con un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,5% y una expansión del 5% interanual. Las consultoras esperaban una caída mensual y la confirmación de una recesión técnica, que ocurre cuando se acumulan dos trimestres seguidos de retroceso.

El dato de septiembre implicó, además, la corrección de las mediciones desestacionalizadas de los meses previos, que pasaron de terreno levemente negativo a territorio apenas positivo. “El método de desestacionalización utilizado históricamente aplica filtros móviles que recalculan la estacionalidad y la tendencia-ciclo cada vez que se incorpora un nuevo dato, lo cual provoca inestabilidad en los últimos meses de la serie”, indicó el INDEC en un comunicado.

“No hay ningún indicio de manipulación en estos datos. A estos resultados se llega a través de la aplicación de la metodología vigente, que se instrumentó en 2016 y es la recomendada por OCDE y el FMI”, indicó Epyca, la consultora de Martín Kalos.

La intermediación financiera

Lo que explicó el cambio de tendencia fue el desempeño insólitamente elevado del sector de Intermediación Financiera, que creció 29,7% interanual en septiembre y explicó 1,37 de los cinco puntos de crecimiento del EMAE contra el mismo mes de 2024. Otro 1,86 lo representó la recaudación de Impuestos netos de subsidios, con arcas provinciales en alza y recortes de gasto.

indec emae septiembre INDEC bajo fuego: el boom de intermediación financiera de septiembre, clave para el crecimiento de ese mes.

El rubro de Intermediación Financiera contiene el desempeño de préstamos y depósitos, que crecieron mucho en la medición interanual, seguros y bolsa. Las transacciones bursátiles treparon más de 200% anual por la dolarización acelerada de septiembre, según fuentes oficiales consultadas.

Hoteles y Restaurantes y la crisis de la industria

A eso se sumó, informó el INDEC, que el EMAE de septiembre tuvo “una revisión mayor al conciliar los datos del EMAE con la proyección del PBI desestacionalizado para el tercer trimestre del año”.

Esto significa que se suman más datos que el INDEC fue recolectando con otros informes. Por ejemplo, el rubro Restaurante y Hoteles se corrige por la incorporación de datos de la Encuesta Permanente de Hogares sobre empleo. Una mejora en la actividad, generalmente informal o vía monotributo, se registra por la cantidad de personas que reportan tener empleo, aunque sea precario.

Y actividades más intensivas en empleo están en marcado retroceso. La industria cayó 1% interanual en septiembre. La construcción creció 4,3% anual, pero sigue muy por debajo de sus niveles previos al fin de la obra pública. El comercio está relativamente planchado.

indec actividad economica epyca La actividad económica del INDEC, sector por sector.

En los hechos, la economía sigue estancada. Entre diciembre y septiembre, incluso con el boom de compra de dólares que impulsó la Intermediación Financiera, la actividad creció apenas 0,99% según los datos oficiales.

“Esto ocurre en un contexto laboral muy delicado”, le dijo a Letra P Raúl Llaneza, delegado de ATE-INDEC. “Desde fines de 2023 hasta agosto de 2025, se estima una pérdida acumulada de más de 220.000 puestos de trabajo registrados”.

“Esta situación hace aún más necesaria una comunicación clara, responsable y a tiempo por parte de los organismos oficiales", reclamó el gremio, para despejar dudas sobre la veracidad de las estadísticas.

La inflación y el nuevo IPC

La inflación “del changuito” difiere históricamente del IPC oficial. El INDEC puso a disposición de las personas usuarias una calculadora para que cada una estime su propia variación de precios, en función a sus niveles de consumo. Pero las demoras en la actualización de la canasta de gastos con la que se elabora el índice contribuyen a la desconfianza.

El titular del INDEC, Lavagna, confirmó que la inflación de 2026 se medirá cono la canasta que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) de 2017/ 2018. Actualmente se emplea una canasta de hace más de 20 años.

Los testeos de la nueva canasta se terminaron hace meses. Letra P supo, de fuentes que trabajan en las mediciones, que el INDEC completó, en marzo, una medición de 12 meses para confirmar la robustez de los nuevos datos.

El INDEC informa canastas regionales, pero captará, ahora, más datos de precios, por convenios para medir en las 24 provincias. Pasará de relevar unos 320.000 precios a contar con más de 550.000. Son datos que se relevan in situ, en los comercios o que surgen de fuentes oficiales, en el caso de los precios regulados como los servicios públicos.

Por qué se demora el nuevo índice

Lavagna demoró la publicación del índice porque considera que una devaluación o cambios abruptos en los precios relativos (por ejemplo, por tarifazos en servicios públicos) distorsionan la confección del índice.

En 2025, el IPC cerraría en torno al 30%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado. Así y todo, las diferencias entre los distintos rubros que componen la canasta no son tan amplias como en 2024. El año pasado, la inflación fue del 117,8%, pero Alimentos subió 94,7% y Vivienda (servicios públicos y alquiler), 248%. En diez meses de 2025, el IPC acumula 24,8%, Alimentos sube 24,7% y Vivienda, 32,4%.

newplot

Según especialistas, el nuevo IPC no debería arrojar diferencias significativas con la medición actual. Martín González-Rozada, director de la Maestría en Econometría de la UTDT, estima un "IPC latente", que muestra cómo daría la inflación con la nueva canasta. El dato de octubre hubiera sido del 2,4%, contra el 2,3% que reportó el INDEC.

El nuevo IPC verá la luz en febrero, cuando se publiquen los datos de enero. El INDEC usará como año base 2025 y sumará un rubro a los 12 que conforman el IPC: Seguros.