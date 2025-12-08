Córdoba: Siciliano avanza, Passerini no suelta nombres y la capital se convierte en la guerra chica del '27

La designación de Miguel Siciliano como ministro de Vinculación y Gestión Institucional , cargo en el que reforzará la presencia del gobierno provincial en la ciudad de Córdoba y para el que contará con importantes recursos, no fue digerido con rapidez por el equipo que comanda Daniel Passerini .

Tampoco tuvo recepción positiva entre funcionarios que, con otras referencias peronistas, albergan esperanzas de ser los elegidos para disputar la intendencia de la capital, con representación de la escudería oficial, en los comicios que se celebrarán a mediados de 2027.

Unos y otros interpretan que el ungimiento ubica al exlegislador en un sitial de privilegio para la futura contienda . Ven también en la misma movida una intromisión del gobernador Martín Llaryora en una puja para la que debería tener en consideración al actual intendente, que ofició como sucesor hace dos años y con quien parecía tejer una sociedad para garantizar la continuidad del peronismo cordobesista.

Pero, superado el impacto inicial, las mismas voces coinciden en rechazar cualquier posibilidad de temprana abdicación. Aún cuidando formas, repiten que no hay nombres que gocen de consenso. Para ello, no sólo apuntan que “preferido de Martín” carece de atributos excepcionales. También advierten sobre una interna que bulle tras los resultados del 26-O.

Y, como siempre, parece que el intendente anima a todos a jugar, como lo hizo Llaryora cuando estaba en el sillón municipal y Juan Schiaretti ya lo había ungido como su delfín en el gobierno de la provincia.

La tropa de Daniel Passerini

Sorpresa es la primera reacción que, mayoritariamente, expresaron correveidiles del Palacio 6 de Julio con el nombramiento de Siciliano. Días después, las expresiones mutan a falta de comprensión. Innecesario ruido, como metafórico concepto.

Las críticas hablan de otro intento de intromisión en la gestión, no ya a través de la promoción de funcionarios en el gabinete, sino empoderando a un dirigente con apetencia por el municipio. “Si Miguel camina en nombre de Martín, entonces Daniel se convertirá en el ministro. Un ministro de la ciudad, con palabra, pero sin la billetera que ahora tendrá otro”, analiza un dirigente capitalino.

Voces cercanas al intendente saltean esas lecturas y reafirman su rol central. “Daniel no está en la interna. La interna es de otros. Él conduce y toma decisiones con Martín. Por eso seguimos haciendo y proyectando”, aseguran.

llaryora passerini bolsa de comercio.jpg

La reafirmación incluye reservas para postular propios cuando lo considere necesario. Es decir, una confirmación de que los nombres que durante dos años orbitaron cerca del jefe comunal no han declinado ambiciones, mucho menos voluntad de construcción.

“Martín hace su juego. Nosotros tenemos absoluto control de la capital y la Municipalidad. Daniel está convencido que lo importante ahora es la gestión, no las candidaturas. Largar antes de tiempo no le hace bien a la gestión. Llegado el momento empezará la selección de figuras de verdadero peso, en base a antecedentes y resultados de gestión”, anticipan fuentes que piden reserva.

Más directos, otros que esperan calzarse la pilcha de candidato recuerdan que quienes se proclaman por anticipado pueden quedar tempranamente expuestos a la erosión.

La herencia de Martín Llaryora

Además de la vulneración de pactos tácitos, voces de la gestión municipal sumaron otro motivo para protestar por lo que consideran un escaso reconocimiento a las restricciones que afronta Passerini. Sobre todo aquellas que se presentan como herencias de Llaryora, como la deuda externa rolleada o el descuento de cuotas de coparticipación giradas por el exgobernador Schiaretti para obras que terminarían pavimentando el camino del sanfrancisqueño hacia la Gobernación.

El temor de que el dinero negado a la intendencia sea usado para apoyar a postulantes ajenos al riñón propio se cruza con diferencias de gestualidad política. “Con nosotros se hace el duro”, dicen desde un área externa a la sede de la intendencia.

llaryora schiaretti siciliano Martín Llaryora y el peronismo de Córdoba en la campaña legislativa nacional

Argumentos vinculados desechan lecturas desprejuiciadas. “No hay falta de conocimiento. Sabe lo que pasa porque él estuvo en la Muni. Sabe, porque tuvo, la necesidad de contar con ayuda de aportes para gestionar. Por eso es difícil de digerir”, espolea otra voz que camina la urbe.

“Hay que decir las cosas con claridad. Hablan de mala gestión del municipio, pero los principales problemas que describe la gente en los barrios están vinculados a la Provincia. La inseguridad, sobre todo”, añade otro curtido dirigente.

La interna del peronismo

Aún masculladas, las lecturas reflejan también la tensión existente al interior del PJ de la ciudad, donde cada vez más voces piden que se encamine un proceso de renovación de autoridades.

Chispazos sobrevuelan los análisis sobre la dura derrota de la lista de Provincias Unidas en octubre. Como contó Letra P, el empoderamiento de Siciliano puede descifrarse como una reprimenda a los armadores en capital, tanto los encumbrados (Passerini y Alejandra Vigo), como los encargados del trajín diario.

Uno de esos armadores, con despliegue y conocimiento de las seccionales, pide no excluir del reparto de responsabilidades al saliente legislador, diputado electo hace 40 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1991511286014742961&partner=&hide_thread=false El intendente de #Córdoba, Daniel Passerini, proyecta beneficios para comercios e industrias en 2026



Ningún contribuyente pagará más que en 2025



Apuesta en un presente complejo



https://t.co/X20cBVW5VG

@luisezegarra pic.twitter.com/O7XHmnG5VV — LETRA P (@Letra_P) November 20, 2025

“No hay un análisis serio. Miguel también fue derrotado. Él era el representante de la ciudad en la lista. Él era el nombre puesto por Martín, a dedo. Como tal, debía garantizar un piso de votos. No hay que olvidar eso al habla de recambio”, apunta.

La misma voz vincula los renovados cruces a la ausencia de liderazgos definidos en la capital. Complementario a ello, emerge el pedido de convocatoria a elecciones para definir mandatos.

La posibilidad ya ronda la cabeza de varios. Por protocolo, el peronismo cordobés ha preferido evitar una disputa formal. Por lustros se ha mantenido la decisión de ceder la presidencia de los principales circuitos a los mandatarios de turno, en especial el gobernador.

Esta vez la necesidad es expresada abiertamente por varios y varias referentes. Incluso por quienes no dudan de la legitimidad de sus líderes, sino por quienes se adjudican representatividades difusas. Sobre todo por quienes buscan alguna certeza en un tablero que aún se sacude.