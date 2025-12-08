Tres petroleras internacionales se suben a Vaca Muerta a través de Pluspetrol

En el tramo final del año, tres petroleras internacionales confirmaron inversiones en Vaca Muerta . La puerta de entrada es la empresa argentina Pluspetrol que se encuentra reorganizando su negocio con la venta de algunos bloques que adquirió en diciembre de 2024 a ExxonMobil y que no le resultan estratégicos para su proyección.

En una lectura empresarial, Pluspetrol decidió acomodar su actividad desprendiéndose de aquellos yacimientos que compró en paquete a Exxon y otros que había obtenido poco a poco en Neuquén.

Además de convertirse en puerta de entrada de nuevas inversiones extranjeras, también los fondos que recaude los reorientará a sus dos proyectos estrella: el área La Calera, que tiene equilibrio de producción tanto en petróleo como en gas, y Bajo El Choique-La Invernada que es una de las promesas del "norte dormido" de Vaca Muerta.

En la política, hay una coincidencia entre los objetivos del presidente Javier Milei y del gobernador neuquino Rolando Figueroa . Esa coincidencia es Vaca Muerta.

Milei lo necesita del shale oil para dar muestras de que la desregulación atrae inversiones y los dólares que necesita el país para estabilizar la macro.

Rolando Figueroa y Javier Milei Rolando Figueroa le regaló un cuchillo con una moneda a Javier Milei cuando visitó Vaca Muerta. Todo un símbolo para no cortar la relación federal.

Figueroa afianza su gobernabilidad, pese a los traspiés como el despido de su vicegobernadora, con la carta fuerte de ser el mandatario provincial que tiene el "dominio originario", tal como dice la Constitución, de los recursos naturales y le dan la razón cuando decía que, si bien se fueron extranjeros, pronto iban a desembarcar nuevos interesados.

Continental, la apuesta del magnate Harold Hamm

Harold Hamm, fundador de Continental Resources, es considerado uno de los “padres del fracking moderno" en Estados Unidos. Nació en Oklahoma, se hizo a sí mismo y es conocido en la industria por su estilo directo, su defensa férrea de la explotación no convencional y su capacidad para detectar plays antes de que el mercado los valide. Su apuesta por Argentina tiene el sello de esa personalidad: pragmatismo, oportunidad y convicción en el recurso.

En septiembre, Hamm se reunió con el presidente Milei en Olivos, donde dejó en claro su intención de invertir en el país, uno de los pocos lugares del mundo con un desarrollo no convencional de escala comparable al estadounidense. Sólo faltaban detalles que se confirmaron semanas más tarde.

Embed El Presidente Javier Milei y el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron en la Residencia de Olivos con el fundador y directivos de la empresa de exploración y producción de petróleo y gas norteamericana, Continental Resources. pic.twitter.com/7Af5JZZ9Ej — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2025

Continental Resources compró el 90% de la concesión Los Toldos II Oeste a Pluspetrol. El 10% restante es un "carry" de la estatal-provincial GyP.

Para Pluspetrol, es una optimización de portafolio; para Continental, un ingreso sólido a Vaca Muerta con la posibilidad de trasladar el know-how de sus operaciones en Dakota del Norte, Montana, Oklahoma, Wyoming y Texas.

Harold Hamm _ Continental Resources - Vaca Muerta - Foto Bloomberg Harold Hamm, el magnate detrás de Continental Resources. (Foto: Bloomberg).

Con una fortuna personal de más de u$s 16.000 millones según Forbes, el empresario es amigo y consejero en temas petroleros de Donald Trump.

La operación marca la primera incursión de Hamm en la Cuenca Neuquina y abre la puerta a una estrategia de largo plazo. En la industria dan por hecho que la compañía buscará escalar la inversión una vez que pruebe con su estilo la ventana de recursos del bloque.

GeoPark, el regreso colombiano a la cuenca Neuquina

Con sede en Bogotá, GeoPark volvió a la Cuenca Neuquina con una apuesta más ambiciosa: quedarse con el 100% de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ubicados en la ventana del “petróleo negro” de Vaca Muerta.

El retorno se da dos años después de haber devuelto tres campos convencionales en medio de un proceso de achique de activos globales.

Felipe Bayon _ GeoPark - Vaca Muerta Felipe Bayón, CEO de GeoPark, lidera la vuelta de la empresa colombiana a Neuquén con la mirada puesta en Vaca Muerta.

Antes de este movimiento, la empresa había negociado una alianza con Phoenix Global Resources, del grupo Mercuria, pero la operación no prosperó. La compra a Pluspetrol terminó siendo el vehículo para reingresar al mercado argentino, con un perfil más enfocado y con objetivos shale.

El gobierno de Figueroa emitió dos decretos para formalizar el traspaso de la operación a GeoPark. Según información oficial de la compañía, el pago por las áreas fue de u$s 115 millones. GyP aparece nuevamente como socio, esta vez con un 5% en Puesto Silva Oeste.

“Este cierre representa un hito clave para GeoPark, ya que nos convertimos oficialmente en operadores en Vaca Muerta”, dijo Felipe Bayón, ceo de la firma. “Nuestros equipos ya están en terreno, listos para cumplir nuestros compromisos y desarrollar estos activos”, señaló la compañía en un comunicado reciente.

Fluxus, del grupo brasileño J&F

J&F es un gigante brasileño diversificado: desde alimentos -con marcas emblemáticas como Swift- hasta celulosa, servicios financieros, fintech, cosmética y medios (incluido su propio Canal Rural). En energía, su presencia creció con la minera J&F Mineração, la generadora Ámbar Energía y, más recientemente, Fluxus, su brazo para petróleo y gas.

Fluxus cerró un acuerdo con Pluspetrol y la provincia de Neuquén para adquirir tres bloques: Centenario Bloque 1 y Centenario Bloque 2 (ambos convencionales) y Centenario Centro, un área no convencional que marca su entrada formal en Vaca Muerta. La empresa confirmó una inversión inicial de u$s 21,3 millones destinada a la reactivación de 54 pozos entre 2026 y 2027 y al mantenimiento de instalaciones.

Ricardo Savini _ Fluxus - Vaca Muerta Ricardo Savini, CEO de Fluxus. La empresa brasileña ingresa en dos áreas convencionales y una con objetivo Vaca Muerta.

El ceo de Fluxus en Argentina, Ricardo Savini, detalló que la inversión podría escalar a entre 70 y 100 millones de dólares dependiendo de los resultados iniciales. Además de buscar petróleo, la empresa obtiene un activo clave: una Turboexpander para producir GLP, un insumo crítico para Neuquén y Río Negro que actualmente se importa desde Bahía Blanca.

“Para ganar mucha plata en esta industria hay que ser lo más low cost posible. La industria petrolera es cíclica y el arte es adaptarse rápido a las fluctuaciones”, sostuvo Savini. También destacó la oportunidad geopolítica: “Brasil nunca dejará de demandar gas. El desafío es que Argentina confíe en su capacidad de producir y exportar”.