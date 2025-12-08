Argentina acelera para cerrar con la mayor venta de autos 0km desde 2018, aunque lejos del sueño del millón

Argentina va a terminar 2025 con aproximadamente 610.000 unidades 0km vendidos, entre automóviles, comerciales livianos y pesados. Se concretarán un 50% más de operaciones que en 2024; y se convertirá en el mejor año desde 2018 cuando se patentaron 803.000 vehículos. El récord es 2013, con 955.000; cuando el sector se ilusionaba con el primer millón anual de la historia.

“El repunte de las ventas está sostenido por el retorno de la financiación con tasas de 35% y 40%, y algunas terminales presentaron planes de tasa cero; el año pasado eran del 140%”, explicaron a Letra P fuentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ).

El presidente de ACARA, Sebastián Beato , empresario formoseño, describió así la actualidad del negocio: “Tenemos volumen; nos falta rentabilidad. El comercio está molesto porque se achicaron los márgenes de las comisiones”. De todos modos, las concesionarios compensan ingresos con los servicios de posventa.

Beato sostiene que el sector aguarda tres definiciones: más financiamiento para sostener el ritmo de ventas y dos reformas clave, la laboral y la tributaria. “El 59% del precio de un vehículo son impuestos”, recuerda, entre ellos IVA nacional, impuesto al Cheque, Ganancias, interno a los autos de alta gama, Ingresos Brutos provincial y tasas municipales.

El conjunto de concesionarios emplea a 65.000 trabajadores. La recuperación de ventas no generó nuevos puestos, pero permitió reabsorber la capacidad ociosa dejada por 2024, cuando apenas se patentaron 414.000 unidades.

Créditos para comprar y oferta para elegir

El número final de ventas está en definición. En octubre se vendieron 35.000 autos, por debajo de los 43.000 esperados —el clima preelectoral jugó en contra— y en noviembre la cifra volvió a rondar las 35.000 unidades. Si diciembre cierra con 25.000 patentamientos, el sector dará por cumplidas sus proyecciones. Hoy, el 50% de las operaciones se concreta mediante crédito, planes de ahorro, financiación bancaria o promociones de las terminales.

ACARA explica que la ganancia promedio de los concesionarios equivale al 10% del valor de cada auto. En la búsqueda de volumen, muchas veces resignan parte de ese margen. Las automotrices fijan objetivos mensuales con incentivos, y esa presión se traslada a la red comercial: los vendedores suelen achicar su comisión para cerrar operaciones y cumplir metas.

Otro motor del crecimiento es la ampliación y diversificación de la oferta con el desembarco de autos chinos. Actualmente ya operan 18 marcas asiáticas, amparadas en el cupo de 50.000 unidades anuales que entran sin pagar el arancel del 35% del Mercosur. Entre ellas figuran Chery, JAC, Geely, BYD, Great Wall, Haval, Baic, Skywell, DFSK, KYC, Fotón y Maxus, impulsadas por empresarios como Manuel Antelo, Guillermo Dietrich y Leandro Iraola (Corven).

byd china BYD, la marca china fabrica en Brasil y piensa en el mercado argentino

Ernesto Cavicchioli, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) y titular de Hyundai Motor Argentina, detalló a Letra P que el arribo de estas marcas generó “un 50% más de puestos de trabajo” sobre la base existente de las 38 empresas que integran la cámara. La apertura importadora del gobierno libertario explicó este crecimiento.

“Cada marca nueva debe desarrollar su red de concesionarios y talleres, además del marketing para instalarse. Eso genera empleo inmediato. Y sólo tenemos el 10% del mercado”, indicó. Según Cavicchioli, los concesionarios de marcas chinas pueden obtener mejores márgenes por la eximición del arancel externo común del Mercosur.

Brasil tiene el 50% del mercado de 0km en Argentina

La recuperación llegó acompañada por un salto en la dependencia de autos importados, que ya ocupan el 60% del mercado interno. Las importaciones crecieron 127% en nueve meses, el doble del avance del mercado doméstico.

De los quince modelos más vendidos, siete son importados, con predominio de los producidos en Brasil, que concentra el 49% del share. Los fabricados en Argentina suman el 40% y el 11% restante llega de China y otros países.

hilux La Hilux se mantiene al tope de las ventas de pick-ups en Argentina

El Toyota Yaris fabricado en Brasil disputa el liderazgo anual con el Fiat Cronos producido en Córdoba. En tanto, el segmento nacional que mantiene hegemonía absoluta es el de las pick-ups: la Toyota Hilux sigue primera, seguida por la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok.

Argentina pierde capacidad de producción

Mientras el mercado interno crece, las terminales locales retroceden en actividad. En noviembre se fabricaron 37.961 vehículos, un 19,6% menos que en octubre y casi un 30% por debajo de noviembre de 2024. A ello se suma una caída del 10% en exportaciones acumuladas hasta septiembre.

Fuentes de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) aseguraron a Letra P que “el año fue muy positivo, con un mercado interno fuerte”. Reconocen, sin embargo, que el mayor volumen de importados también ingresa por sus redes comerciales: “El negocio es global”.

El secretario general del SMATA, Ricardo Pignanelli, afirmó que el sector perdió 6000 puestos de trabajo durante el gobierno de Javier Milei. Para los trabajadores, el negocio no es global sino local: cuando cae la producción nacional, cae el empleo. Un ejemplo reciente es Stellantis, que adelantó vacaciones en las plantas de El Palomar y Ferreyra por la baja en los pedidos externos.