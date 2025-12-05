Diego Santilli tuvo con Sergio Ziliotto su primera foto con un peronista opositor: deudas, reformas y un aviso

El ministro del Interior, Diego Santilli , se reunió este viernes con el gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , en la Casa Rosada . El encuentro, que se extendió por unos 45 minutos y del que participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , fue el primero que el titular de la cartera política mantiene con un gobernador peronista opositor.

El cónclave formó parte de la ronda que Santilli viene desarrollando desde su asunción con los 20 mandatarios provinciales que mantuvieron una reunión oficial con el presidente Javier Milei tras las elecciones del 26 de octubre pasado, de la que formó parte el gobernador pampeano.

Tras la reunión, Ziliotto reafirmó su vocación de acudir a cada convocatoria al diálogo y, tal como adelantó este medio , presentó una lista de reclamos por los fondos que el Gobierno adeuda a La Pampa. Sin embargo, el gobernador aclaró que las respuestas a esos reclamos no necesariamente implica el apoyo al Presupuesto 2026 que pide la Casa Rosada. "Bajo ningún punto de vista se planteó cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia", dijo el pampeano.

“No es un toma y daca”, subrayó poniendo el acento en que La Pampa definirá su acompañamiento a partir del contenido específico del proyecto, que por ahora no parece convencer.

En una calurosa mañana porteña, Ziliotto pidió que el Presupuesto 2026 contemple lo que, entiende, "les corresponde a las provincias" e hizo un espacial énfasis a los reclamos pampeanos. Aseguró desconocer la agenda de reformas de la que siempre habla Santilli y se excusó de opinar al respecto.

“No hay que tenerle miedo a la palabra reforma pero sí afecta los intereses de las provincias y los derechos de los trabajadores no cuenten con nosotros”, sintetizó.

Entre demandas por fondos previsionales, obra pública, viviendas inconclusas, y obras en rutas nacionales, Ziliotto sumo reclamos pampeanos a la interminable agenda que colecciona Santilli luego de su primera gira como ministro.

La Pampa fue la primer provincia del país en adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y firmó con el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, un Acta de Intención donde se acordaba aportar la información que documentará las montos que le corresponden a La Pampa y que el Gobierno Nacional no ha girado en los últimos dos años. Nada ha pasado desde entonces.

"Necesitamos que lo antes posible, nos den respuesta acerca de cuál es la decisión del gobierno nacional. La decisión está en que empezar achicar la deuda con la provincia de La Pampa y en eso, como siempre, estaremos prestos para aportar toda la documentación que sea necesaria", dijo el gobernador a la salida del encuentro. "Hoy la deuda actualizada según nuestros números supera los 400.000 millones de pesos", señaló.

Según contó Ziliotto, la parte más grande de esa deuda "tiene que ver con el déficit previsional". "Nos tenemos que poner de acuerdo con el ANSES de cuál es el monto del déficit a valores históricos, sino también buscar la forma de actualización. Nosotros hace 25 días estuvimos en la Corte, en un audiencia de conciliación, la provincia de La Pampa con la ANSES, en ese caso fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el próximo miércoles vence el plazo de la conciliación. Antes de ese tiempo, nosotros vamos a tener una propuesta del gobierno nacional para ver cómo nos podemos de acuerdo", adelantó el gobernador.

Más reclamos a la gestión de Javier Milei

Si bien el gobierno de Ziliotto culminó con su propia billetera varias de las obras que abandonó la gestión de Milei, hay una serie de reclamos que en la provincia entienden urgentes como los vinculados directamente a vivienda, en especial a las casas de un desarrollo urbanístico del ProCreAr que también quedó a medio hacer.

La Pampa pretende que el gobierno nacional le traspase formalmente esa obra, con los fondos correspondientes para culminar las 636 casas que se construyen en las tres principales ciudades, la capital Santa Rosa, la norteña General Pico y Toay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1996244300355469361&partner=&hide_thread=false Ziliotto tendrá su primer encuentro con Santilli



Un superávit para mostrar, presupuesto aprobado, deuda a favor y una batería de pedidos



https://t.co/ij7vehrdXI

@JPGavazza pic.twitter.com/A5MRyH7wye — LETRA P (@Letra_P) December 3, 2025

En lo que respecta a las rutas, la administración pampeana quiere que Nación se haga cargo de la reparación de unos 600 kilómetros de distintas arterias que cruzan la provincia. También plantea la posibilidad de un traspaso de esas trazas, atado a los recursos necesarios.

Otro ítem refiere al Acueducto del Río Colorado. Si bien aparece en el Presupuesto nacional, la partida es irrisoria. Esa obra es fundamental para garantizar el agua en localidades del norte provincial, entre ellas General Pico, Eduardo Castex y Winifreda.

La agenda de Diego Santilli

La reunión de este viernes es la primera que Santilli mantiene con un gobernador peronista opositor, si bien visitó días atrás en Santiago del Estero al radical kirchnerista Gerardo Zamora, que la semana que viene dejará su cargo en manos de su sucesor, Elías Suárez, y ocupará una banca en el Senado.

Los otros cuatro mandatarios peronistas opositores no fueron invitados a la mesa de negociaciones de la Casa Rosada. Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

De los 20 mandatarios con los que Santilli se propuso dialogar sólo le falta conversar en persona con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el puntano Claudio Poggi.