Neuquén: las razones detrás del endurecimiento del sindicato docente que dilata el cierre de la paritaria

El gremio docente de Neuquén amenaza con que las clases no comiencen en 2026 si no hay una propuesta superadora de parte del gobierno de Figueroa.

El gobierno de Rolando Figueroa discute paritarias con los gremios estatales de Neuquén con el objetivo de una primera mitad de 2026 sin conflictos. La última propuesta es igual para todos los gremios y fue aceptado por ATE , UPCN y Viales . Mientras tanto, el gremio docente ATEN la rechazó por unanimidad y amenaza empezar el ciclo lectivo 2026 con paro.

La nueva fecha clave es el 11 de diciembre . Si la propuesta del Ejecutivo no convence a los maestros neuquinos, habrá paro al inicio del próximo año escolar. Si bien algunas lecturas indicaban que el aumento de las tensiones era "únicamente discursivo", desde ATEN afirmaron que la definición ya quedó asentada por el voto de los afiliados de "manera irrevocable".

"Será responsabilidad del Gobierno si ellos quieren poner en duda el inicio del ciclo lectivo 2026", afirmó Marcelo Guagliardo en diálogo con Letra P . El histórico secretario general abandonará el cargo este mes en medio de un endurecimiento en la relación con Figueroa que, hasta el momento, era mucho más amigable.

La propuesta salarial indica un aumento por IPC en dos tandas, una en febrero y la otra en julio, es decir semestralizado. A esto se le suma un bono no remunerativo de $350.000. Estas propuestas no van, necesariamente, en consonancia con las pautas salariales definidas por el Gobierno Nacional (10% de inflación proyectada) y acatar las demandas gremiales podría implicarle un costo político aún mayor a Figueroa.

El gremio busca que el aumento quede definido anualmente y no tener que volver a negociar en el receso de invierno. Afirman que el acuerdo anual le da estabilidad al ciclo lectivo. Los otros tres gremios aceptaron bajo el argumento de que "se recuperó el IPC". Desde el gobierno provincial afirman que en ningún punto del país se están dando aumentos anualizados por IPC.

Un factor financiero que complicaría la previsibilidad a la Provincia es la merma proyectada para el 2026 en el precio del barril de petróleo, ya contemplada en el Presupuesto provincial. Esto impactaría las regalías, que representan un 50% de los ingresos neuquinos.

Pese a eso, Guagliardo afirma que el gobierno puede "tranquilamente asegurar el año" y que "la caída podría no ocurrir", debido a que van a "aumentar la producción y el transporte". "Van a compensar la diferencia", afirmó.

El peso de la interna

La asamblea de este martes fue fundamental para que la conducción provincial de Guagliardo tense la discusión salarial. Allí, la propuesta del sector Multicolor, conducido por la referente de la Izquierda Socialista Angélica Lagunas, ganó por amplia mayoría a la del TEP, que conduce a nivel provincial, en al menos dos de las seccionales más numerosas. Ambas mociones proponían rechazar el ofrecimiento del Gobierno, pero la del sector combativo determinaba el rechazo con paro.

image.png Las elecciones en ATEN perfilan la relación de Rolando Figueroa con los gremios.

Obedeciendo a lo votado por los docentes y para no perder terreno, la conducción de Guagliardo abandonó la posición conciliadora e impulsó la amenaza al gobierno de Figueroa sobre el no inicio de las clases en 2026 en caso de no responder al pliego de forma que resulte superadora para el grueso de la masa docente.

La representación sindical en los ciclos de ajuste

Desde el TEP afirman, pensando en la interna, que cada vez que el contexto es de ajuste, la oposición combativa crece. Es en esos momentos que las mociones de asamblea impulsadas por la conducción provincial pierden al definir si un conflicto se aplaca o se recrudece.

A partir de ahí, la conducción de Guagliardo, históricamente, tensó con las gestiones provinciales que no dieron el brazo a torcer en contextos nacionales y locales complejos, marcados por las crisis. Casi como un acto reflejo, la disconformidad general hace que la masa docente comience a acompañar las propuestas más combativas de la oposición gremial y las conducciones son empujadas a reaccionar.

Algo parecido había ocurrido ya en el inicio del ciclo lectivo 2018, la peor etapa del gobierno nacional de Mauricio Macri. Durante la gestión de Omar Gutiérrez en Neuquén, los docentes buscaban un acuerdo anualizado; las voces en favor de medidas de fuerza cada vez más extensas se multiplicaron; la conducción provincial de ATEN tomó ese reclamo y tensó al punto de llegar a 42 días de paro.

Finalmente, el Gobierno dio el acuerdo anual. "El motivo era el mismo y finalmente tuvieron que reconocer que era posible", contó Guagliardo refiriéndose al conflicto que muchos espejan con el presente.