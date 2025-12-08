Pablo Javkin designó a un incondicional para conducir la alianza con Pullaro en el Concejo de Rosario

Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin fusionaron sus tropas en el Concejo de Rosario tras el recambio de medio término, conformando un bloque único. El espacio, “ Unidos por Rosario ”, buscará alcanzar una “sintonía plena” entre el Palacio de los Leones y la Casa Gris . La manija del espacio la tendrá Fabrizio Fiatti , un histórico colaborador de Javkin que tiene asiento en el Concejo desde 2019.

Tal como anticipó Letra P , el gobernador y el intendente trabajaban desde hace meses para alinear a sus alfiles en el Concejo de Rosario. Finalmente, la unión de las filas se concretó con la jura de las nuevas figuras que ingresan al legislativo y el oficialismo contará con el bloque más numeroso del Palacio Vasallo.

Hasta la semana pasada, con la conformación anterior, el bloque javkinista Arriba Rosario contaba con cinco bancas: María Eugenia Schmuck , Fabrizio Fiatti , Lucas Raspall , Nadia Amalevi y Mariano Roca . Estos últimos dos no compitieron en las últimas elecciones y finalizaron sus mandatos. A los tres que spi continúan se sumó Carolina Labayru , ungida por Pablo Javkin para encabezar la lista de Unidos este año.

A ese grupo se incorporarán dos concejales apadrinados por el gobernador: Anahí Schibelbein , quien integraba el bloque Radical , y su hermano Damián Pullaro . El nombre elegido para el incipiente espacio opera como síntesis de los espacios del gobernador y del intendente: Unidos por Rosario .

Fabrizio Fiatti presidirá el bloque más numeroso del Concejo. Es abogado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , tiene 38 años y transita su segundo mandato. Toda su carrera política está ligada a Javkin, a quien acompaña desde hace 20 años, cuando comenzó a trabajar con él en la Facultad de Derecho , antes incluso de la creación de CREO , el partido del intendente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuschmuck_/status/1996685053431033894?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy el @ConcejoMRosario inicia una etapa histórica: es el primer Concejo de la Rosario autónoma.



Ser elegida nuevamente para presidir este cuerpo es un honor enorme. Voy a empujar para que las normas sean más claras y modernas; para que los debates sean sustantivos; para que… pic.twitter.com/37idTPEN8x — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) December 4, 2025

Luego coordinó la campaña en la que Javkin venció a Roberto Sukerman en 2019 y más tarde la que tuvo como candidato a Ciro Seisas. Su llegada al Concejo coincidió con el inicio de la gestión de su jefe político. En sus primeros años como edil, compartió la defensa de la gestión municipal con Schmuck, ya que ambos eran los únicos legisladores directamente vinculados con el intendente, en minoría frente a los representantes del extinto Frente Progresista Cívico y Social, en especial del Partido Socialista.

El mandato de Javkin para la estrategia de Unidos en el Concejo

Al igual que desde 2019, Fiatti presidirá el bloque oficialista y Schmuck continuará al frente del Palacio Vasallo. Aunque es afiliada a la Unión Cívica Radical (UCR) y no pertenece a CREO, la presidenta del cuerpo legislativo se mantuvo leal al intendente en el tramo final de su carrera política. Según un colaborador de Javkin, el tándem opera bajo la lógica de “ser la voz de la gestión en el Concejo”.

Las directrices bajadas por el intendente a sus concejales se sintetizan en tres ejes: defender a Rosario, construir gobernabilidad y consolidar a Unidos para Cambiar Santa Fe como coalición de gobierno. Este último punto cobra relevancia por la heterogeneidad del frente, que abarca desde el partido evangélico UNO hasta el PRO, pasando por el socialismo. Los ediles de esas fuerzas actúan como un interbloque.

El intendente también sigue de cerca el comportamiento de la oposición. Como ya contó este medio, Juan Monteverde se convirtió en el principal rival del oficialismo, liderando el espacio más crítico hacia Javkin. En CREO reconocen el deterioro del vínculo, pero también entienden que la llegada de La Libertad Avanza al Concejo reconfigura el escenario político.

El oficialismo asume que, en los próximos dos años, deberá construir acuerdos por temas, dialogando tanto con sectores de izquierda como de derecha, dado que ya no cuenta con mayoría automática.