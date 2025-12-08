Entre Ríos: cuál es el cultivo que tocó máximos históricos y logró su primera exportación a China en diez años

Entre Ríos vive un boom del cultivo del pecán, el fruto seco estrella de la Argentina que ya se exporta también a China , el principal mercado consumidor. De las nueve provincias productoras, la del litoral concentra el 60%. Se estima que en el país hay unos 500 productores y unas 10.000 hectáreas plantadas, aunque no todas son productivas.

Este año que finaliza podría ser el de la coronación del pecán. En la provincia, hace unos días se concretó la primera exportación al gigante asiático . Fueron 20 toneladas que despachó por barco el grupo Alto Pecán , que tiene 1.500 hectáreas productivas en la zona del Delta entrerriano, en Villa Paranacito , tierra del gobernador Rogelio Frigerio .

En el sector cuentan que la primera semilla del pecán en la Argentina la implantó Domingo Faustino Sarmiento en 1850 . En aquella época, el fin fue estrictamente ornamental. Con el tiempo, el fruto terminó convirtiéndose en la joya de la producción local, por sus condiciones de producción, pero también por sus aptitudes saludables para el consumo humano.

“El perfil saludable nos permitió crecer y vemos cómo va aumentando la demanda año a año. El pecán es rico, es versátil, se puede colar en varias preparaciones de las dietas diarias. Por eso se le dice la reina de los frutos secos: el 75% son aceites insaturados, con propiedades”, se regodean en el sector.

Argentina produce a contraestación del hemisferio norte, como en varios otros cultivos, como el citrus o el arándano. Aquí la cosecha empieza en abril, con su pico en junio y julio.

En Entre Ríos hay actores en toda la cadena: viveros; productores; plantas de acondicionamiento y pelado con capacidad de frío para almacenaje y conservación; y comercializadores. A la cadena se integran cooperativas que canalizan el mayor volumen de pelado. El gran desafío que enfrentan es aumentar la productividad y cantidad de montes.

Se estima que en el país hay unos 500 productores y unas 10.000 hectáreas plantadas, pero sólo el 50% es productivo, porque es un cultivo de largo aliento: el árbol comienza a dar sus primeros frutos recién a los siete años. En la provincia se concentra el 60% de la superficie plantada, distribuida entre la zona sur y el centro.

También hay plantaciones en Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Para 2025 calculan que la producción nacional rondará unas 3.200 toneladas, un 50% más que en 2021.

Las condiciones del cultivo en Argentina

En sus inicios en la década del 90, el cultivo empezó con productores chicos de hasta cinco hectáreas. El INTA promovía ese tipo de emprendimientos, pero el tiempo evidenció que una unidad económicamente rentable tiene que contra al menos con 40 hectáreas. Por eso ahora en el sector hablan de “una depuración”.

No tienen cálculos concretos respecto de cuánta mano de obra emplean, pero difunden una fórmula que ofrece una aproximación. Estiman un trabajador cada 10 o 15 hectáreas de las 3800 plantadas en Entre Ríos. Un cálculo promedio da como resultado unas 400 personas, que constituirían la mano de obra fija, a la que se suman las cuadrillas temporarias en época de cosecha.

China y el mercado externo

China es el principal consumidor mundial de nuez pecán con cáscara. Para la Argentina, ese mercado se abrió a principios de este año y el primer envío se concretó hace unos días. Lo hizo Alto Pecán, de Villa Paranacito y la más grande del hemisferio sur, que despachó 20 toneladas de la variedad Pawnee.

Hay unas 12 variedades que se cultivan en suelo local. El 70 por ciento de la producción se destina al mercado externo. El 30 por ciento que se comercializa en el mercado interno se utiliza para panificados, confituras y consumo directo. Sin embargo, esa variable oscila según las fluctuaciones del precio internacional y la demanda local, que está en ascenso.

En lo que va de 2025, el Senasa registró exportaciones por 920 toneladas con y sin cáscara. Los principales destinos fueron Lituania, Brasil, Federación Rusa, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, España y Perú, entre los 15 destinos exportadores.

El embajador famoso

El cantante Abel Pintos incorporó a sus negocios la producción del pecán. Tiene lotes en Buenos Aires, y también en Entre Ríos. La iniciativa llegó de la mano de su proyecto personal “La Matera”, un campo escuela recreativo ubicado en Mercedes, donde se realizan distintas actividades vinculadas al cultivo de la nuez pecán, almendras y cítricos, además de iniciativas educativas y ambientales.

Uno de los socios de La Matera es el Vivero Santa María, ubicado en Concordia. En el sector recogieron el guante del famoso que se adosó y lo designaron embajador.