La Pampa: el peronismo le ganó por un punto a LLA y se llevó dos bancas de las tres en juego

Abelardo Ferrán junto al gobernador Sergio Ziliotto, la ecuación de la victoria para el peronismo en La Pampa.

El peronismo de La Pampa salvó la ropa en una jornada nacional de tonos violetas y logró recuperar una banca en el Congreso Nacional. Aunque el PJ salió fortalecido y celebró, atravesó una jornada durísima, en la que estalló su interna a cielo abierto.

La Libertad Avanza estuvo a tiro de completar su batacazo, pero hizo una elección que superó los pronósticos más optimistas, dando pelea mano a mano y reafirmando su desempeño con la fuerte victoria en General Pico, segunda ciudad de la provincia.

El peronismo triunfó en la capital, Santa Rosa. Paradojas de la política, el gobernador Sergio Ziliotto celebró su preponderante rol a partir del resultado en la ciudad que gobierna Luciano di Nápoli, que este año lo desafió en la presidencia del PJ.

Los números en la provincia norte de la Patagonia Con el 99,9% de las mesas escrutadas, 209.416 votos emitidos, el Frente Defendemos la Pampa obtuvo el 44,6%, 90.376 votos; La Libertad Avanza, 43,6%, 88.409 votos; Cambia a la Pampa, 8,6%, 17.4406 votos; el Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad, 2,1%, 4.179 votos. Nulos, 1,9%, 3.888 votos.

Con estos resultados, llegan al Congreso Nacional Abelardo Ferrán y Varinia Marín por el peronismo, y Adrián Ravier por La Libertad Avanza.

El radicalismo hizo una pésima elección: perdió su base electoral y sufrió derrotas incluso en los municipios que gobierna. La jornada estuvo marcada por el tablero que pateó el exgobernador Carlos Verna, que a las 10 y media de la mañana dio una conferencia de prensa para decir que Ferrán era “un mal candidato” y para fustigar a las principales figuras del ziliottismo, como el senador Paly Bensusán y el secretario general de la Gobernación José Vanini.

