El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación.

El Gobierno del presidente Javier Milei designó al exsecretario de Comunicación y Prensa Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA). La medida fue oficializada mediante el Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y establece que completará un mandato con vencimiento el 4 de febrero de 2028.
Banco Nación: reemplazo en el directorio
El decreto aceptó la renuncia del abogado Gonzalo Pascual, quien dejó el cargo con fecha 31 de enero de 2026. La norma, firmada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció los servicios prestados por el funcionario saliente y dispuso la incorporación de Lanari al directorio a partir del 25 de junio de este año.
El nombramiento representa el regreso del periodista a un cargo en la administración nacional luego de haber dejado la Secretaría de Prensa el 22 de junio, una semana antes de la renuncia de Manuel Adorni tras casi cuatro meses de escándalo por denuncias de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito.
El nuevo secretario de Prensa de la Nación Javier Lanari, avanza en RTA con un equipo propio para acelera el ajuste.
Quién es Javier Lanari
Lanari había llegado a la Secretaría de Prensa en diciembre de 2025 tras haberse desempeñado como subsecretario del área. Fue uno de los principales colaboradoes de Adorni y luego de su alejamiento fue reemplazado por Fabián Fernández.
Egresado de la Universidad de El Salvador, antes de trabajar en el Gobierno, Lanari desarrolló una extensa carrera en medios de comunicación, donde desempeñó su labor de periodista especialmente como columnista político.