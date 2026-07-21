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RUTAS PRIVATIZADAS

Toto Caputo autorizó un nuevo tarifazo en el puente Rosario-Victoria y los peajes aumentan hasta 773%

El ajuste rige desde esta semana. Según la concesionaria, obedece a las “obras iniciales”. Segunda suba al hilo. Un auto paga hasta 2150% más que hace un año.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
El Gobierno habilita más cabinas de peajes y aumentos de tarifas en la nueva ronda de concesiones viales lanzada por Toto Caputo.

El Gobierno habilita más cabinas de peajes y aumentos de tarifas en la nueva ronda de concesiones viales lanzada por Toto Caputo.

A seis meses de haberlo concesionado y tras la ejecución de un paquete de obras mínimas de “puesta en valor”, Toto Caputo autorizó un tarifazo de entre 385% y 773% en los peajes del puente Rosario-Victoria. Se trata del segundo incremento otorgado desde la privatización de la ruta.

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Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

Con el ajuste aprobado por Vialidad Nacional con el visto bueno del ministro de Economía, un automóvil que pagaba $ 1043,92 para circular por el enlace vial que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos deberá desembolsar, a partir de ahora, $ 5061,43 si tiene TelePASE o $ 10.122,86 si abona con tarjetas o billeteras virtuales.

La empresa concesionaria Conexión Alto Delta, integrada por las constructoras locales Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, se hizo cargo del puente Rosario-Victoria a principios de año y ya lleva aplicados dos aumentos de tarifas.

Toto Caputo autorizó un nuevo aumento en los peajes del puente Rosario-Victoria.

Toto Caputo autorizó un nuevo aumento en los peajes del puente Rosario-Victoria.

En pocos meses, el peaje para un automóvil con TelePASE saltó de $ 434,52 a $ 1043,92 y, ahora, escala a $ 5061,43. Se trata de una suba de 1066%. Pero sin el dispositivo de pago automático, la tarifa llegará a 10.122,86 pesos, con una suba de 2150% desde el inicio de la concesión.

Los trabajos realizados en los 60 kilómetros de la conexión vial Rosario-Victoria estuvieron focalizados esencialmente en bacheos superficiales y profundos, sellado de grietas, fresado de deformaciones, pintura, iluminación, cartelería, reparaciones puntuales sobre la calzada y arreglo del acceso a la estación de peaje.

Los nuevos peajes, con el ok de Toto Caputo

El nuevo cuadro tarifario contempla los siguientes aumentos:

  • Motos: la suba es del 385%. El peaje con TelePASE pasó de $ 521,96 a $ 2530,72, mientras que con pago electrónico subió de $1043,92 a $ 5061,43.
  • Autos: la tarifa con TelePASE también aumentó 385% y saltó de $ 1043,92 a $ 5061,43. El pago electrónico pasó de $ 2087,83 a $ 10.122,86.
  • Para los camiones de tres ejes, el peaje con TelePASE trepó de $ 3131,75 a $ 15.184,29 y, con pago electrónico, de $ 6.263,49 a $ 30.368,58.
  • Para los camiones de cuatro ejes, el incremento llega al 547%: con TelePASE escaló de $ 3131,75 a $ 20.245,72 y, con el pago electrónico, de $ 6263,49 a $ 40.491,49.
  • Para camiones de seis ejes, el aumento es del 627%: la tarifa con TelePASE, que era $ 4.175,66, se fue a $30.368,58, mientras que, con pago electrónico, pasó de $ 8351,32 a $ 60.737,16.
  • En el caso de los vehículos de cargas de siete ejes, la suba alcanzó al 579%: la tarifa con TelePASE varió de $ 5.219,58 a $ 35.430. Con tarjetas o billeteras virtuales, la tarifa subio de $ 10.439,32 a $ 70.860,72.
  • El aumento más alto –773%- recayó en los camiones de ocho ejes: el peaje con TelePASE se disparó de $ 5.219,58 a $ 45.552,87. Con pago electrónico, la tarifa de $ 10.439,32 ascendió a $ 91.105,74.

La privatización de las rutas

La conexión Rosario-Victoria forma parte del denominado “Tramo Conexión” y, junto con la autovía del Mercosur y el puente Zárate-Brazo Largo, fueron las dos primeras concesiones viales con peaje que adjudicó la gestión de Javier Milei.

El pliego licitatorio estableció que, en los primeros años de la concesión, la operadora privada del puente interprovincial tiene que realizar tres tipos de obras que dan paso a ajustes tarifarios crecientes.

En primer lugar, se encuentra las “obras iniciales de puesta en valor” que comprenden trabajos para recuperar la transitabilidad y la seguridad vial, como bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de barandas y señales. El cumplimiento de esta etapa fue lo que disparó el primer tarifazo de la concesión.

Autovía del Mercosur: peajes más caros tras la privatización de Javier Milei

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La segunda etapa abarca las obras clasificadas como “obligatorias” que incluyen la reparación de calzadas de pavimento rígido, la reconstrucción de distribuidores y el recambio de los sistemas de iluminación por tecnología LED.

Por último, figuran las obras de “rehabilitación” que abarcan bacheos profundos, sistema de cobro free flow, fresados, ejecución de nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.

Quejas de los usuarios

El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, calificó el tarifazo aprobado por Caputo como “una medida totalmente abusiva e injustificada que no guarda relación alguna con los aumentos de precios y salarios registrados en lo que va del año”.

Destacó que “tal como están instrumentados, los peajes viales constituyen un impuesto creciente al tránsito que encarece los costos del transporte de las personas y el traslado de las cargas y producciones de las economías regionales”.

Lasca también denunció que el Gobierno "sigue sin dar a conocer los estudios que exige la normativa vigente sobre el costo-beneficio del pago de peaje y tampoco ha creado un ente regulador con participación de los usuarios para poder controlar a las concesionarias".

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