La Pampa: Fernanda Alonso se abrió el camino a la gobernación y dejó al peronismo hecho un hervidero

Referencias de la Plural del peronismo: el diputado Hernán Pérez Araujo, la intendenta de General Pico Fernanda Alonso, la vicegobernadora Alicia Mayoral, el viceintendente Alberto Campo.

El último gran golpe en ese festival de la rosca vino desde General Pico . La intendenta Fernanda Alonso , dijo con todas las letras lo que cocina en silencio desde hace tiempo: no irá por la reelección en la segunda ciudad más grande de la provincia.

Como ella, varios actores mueven piezas en el ajedrez del PJ , incluyendo especialmente al intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli ; al diputado Hernán Pérez Araujo que mete quinta a fondo para alzar su perfil y al senador Daniel “Paly” Bensusán , que salió rayado de los últimos movimientos internos, pero sigue anotado como “delfín” de Ziliotto.

El anuncio en Pico le sirvió a la intendenta para hacerse visible en un contexto en el que lo necesita para ser parte de la discusión grande. También para tirar una primera piedra respecto de lo que viene. “Ya se está trabajando en la sucesión; tiene que ser alguien que pueda continuar el proyecto y que garantice el triunfo electoral”, dijo.

Ese pronunciamiento sonó a advertencia al resto de la mayoritaria Línea Plural : Alonso saca pecho para definir cómo sigue Pico. Pero tanto su jefe, el exgobernador Carlos Verna , como otros satélites de ese sector interno, tendrán incidencia en la determinación de futuras postulaciones en la ciudad que se dice a sí misma “república” y que alguna vez fue bastión inexpugnable del peronismo.

Fernanda-Alonso-Carlos-Verna.jpg Fernanda Alonso le responde a su jefe Carlos Verna, que la instaló como posible candidata a la Gobernación en 2023, aunque ahora se posicionen otras figuras.

En este momento del proceso, esos nombres están bajo siete llaves, aunque la gestión local siempre puso en el foco al secretario de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura, Nicolás Mendoza, con historia familiar peronista y clave para la gestión.

Una carrera en el peronismo

En el nivel provincial, la definición de Alonso disparó interpretaciones múltiples, porque el juego está abierto a todas las posibilidades. La que aparece con mayor potencia y probabilidad es que la ultravernista de la primera hora integre una fórmula provincial.

fernanda alonso - mendoza Fernanda Alonso junto a su secretario de Gobierno Nicolás Mendoza. La intendenta dijo que no irá por la reelección y que trabaja en su sucesión.

Si algo ha marcado Alonso en su trayectoria política es que hará lo que le toque según las determinaciones del peronismo, y de Verna en particular. Fue justamente Verna el que en 2023 la lanzó como la posible primera gobernadora de La Pampa. No fue un momento cómodo para la intendenta, pero tragó también ese sapo.

La jefa comunal repitió ahora que ser gobernadora no es algo que le quita el sueño, porque "no es algo personal". A sus años de intendenta le suma otra parte de su trayectoria como ministra de Desarrollo Social, que le permitió ser conocida en toda la provincia. También pasó por la Legislatura, pero tiene más recorrido en ejecutivos.

El posible tándem con Luciano di Nápoli

A Alonso la dañaron las elecciones en que en su pago chico el peronismo defeccionó. Quedó en el imaginario popular su ausencia en la campaña de 2021. También le pasan factura por la derrota del año pasado en Pico, a contramano de la victoria provincial. Esas circunstancias la pincharon un poco incluso dentro del ultravernismo, que empezó a mirar con cariño la posibilidad de gestar alguna otra figura. Pero Alonso, disciplinada partidariamente y con un caudal de votos propios innegable, sigue tallando alto como integrante de una fórmula.

A la hora de las especulaciones, y con la decisión ya verbalizada de no seguir en la Intendencia, se suma a la posibilidad de que vaya por la Gobernación la chance también potable de que se posicione como vice.

fernanda alonso copete di napoli Distintas vertientes del peronismo imaginan una fórmula para la Gobernación en 2027 integrada por Luciano di Nápoli y Fernanda Alonso.

En ese sentido, usinas bien informadas del riñón del poder del PJ que aceita su unidad, evalúan el impacto positivo que podría tener un tándem integrado con Di Nápoli. “Copete” cultivó los puentes con el propio Verna y en el último tiempo, aunque con sonoros chisporroteos, también protagoniza gestos de mutuo acercamiento con el gobierno provincial.

Los vaivenes entre Sergio Ziliotto y Carlos Verna

Como parte de los últimos movimientos, hasta el nombre de Verna se echó a correr como un posible candidato a la Gobernación. “Puede ser lo que él decida”, dijo Alonso. Verna tiene 80 años y está retirado de la función pública desde 2019, aunque en las sombras y con pocas apariciones públicas es uno de los conductores de la Plural.

Los vaivenes en el vínculo entre Ziliotto y su antecesor y enemigo íntimo ya son parte de la historia política contemporánea del peronismo pampeano. Como contó Letra P, las últimas movidas incluyeron un principio de pacto, que por ahora es un convenio marco al que le faltan detalles importantes.

En ese contexto, el vernismo aparece a la ofensiva. Ya retomó el control del bloque legislativo con Daniel Lovera como jefe, gestó una aparición del propio Verna e instaló en algunas agendas el nombre del diputado Pérez Araujo como otro anotado en la carrera por la Gobernación.

Pérez Araujo, otro "delfín" del peronismo

El mismo día en que Ziliotto lanzó con presencia diversa el Plan de Desarrollo Productivo 2026-2030, el ultravernismo generó una puesta en escena para marcar la cancha en la línea y en el PJ. El exgobernador apareció en un local partidario en Santa Rosa y se colocó para la foto entre Pérez Araujo y la actual vicegobernadora Alicia Mayoral, paciente tejedora de la unidad.

verna plural sdanta rosa La última aparición de Carlos Verna, en un local de la línea Plural de Santa Rosa, junto a Hernán Pérez Araujo y Alicia Mayoral.

Pérez Araujo se puso a la cabeza de un virtual operativo clamor para reinstalar la figura de Verna. Dijo que “es el mejor candidato a gobernador porque incluso alinearía a la oposición”, supuso. Es también una forma de instalarse él mismo como otro integrante del pelotón que aspira a la bendición de Verna.

El exgobernador fue haciendo camino al andar en los últimos meses: en octubre fustigó fiero a Bensusán, en lo que fue un virtual veto a la candidatura del senador ziliottista. Ese día fue el pitazo inicial del partido picante que se está jugando fronteras adentro del peronismo, y que seguro tendrá definiciones más claras después del Mundial de Fútbol.