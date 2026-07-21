Massa vs. Zamora, la batalla detrás de la elecciones municipales en la segunda ciudad de Santiago del Estero

Las elecciones municipales de Santiago del Estero tienen un capítulo especial en La Banda . Allí, la tropa de Sergio Massa quiere recuperar su bastión, la única ciudad que supo gobernar en esa provincia del Norte Grande , pero se enfrenta al Frente Cívico de Gerardo Zamora y a un exaliado que podrá competir gracias a un fallo judicial.

Algo más de 100 mil personas están habilitadas a votar el próximo domingo 2 de agosto para elegir intendente y doce concejales en la segunda ciudad más populosa de Santiago del Estero. Allí, el massismo quiere volver a gobernar, una tarea que tuvo a su cargo entre 2014 y 2022. El nombre elegido es el de Pablo Mirolo , quien encabezó las dos gestiones anteriores del Frente Renovador y va por su tercer mandato al frente de la municipalidad bandeña.

La Banda es el único municipio que no gobierna la alianza entre el Frente Cívico y el Partido Justicialista . De hecho, es una de las dos ciudades en la que Zamora y José Emilio “Pichón” Neder decidieron no replicar su pacto de competencia controlada y apoyan ambos a un mismo candidato: Llamil Abdala , el subsecretario de Industria santiagueño.

Como si le faltaran condimentos a la elección, el que también se postula es el intendente Roger Nediani , que competirá desde el sello local del Frente Compromiso y Unidad . Viene de ser candidato a gobernador el año pasado por la alianza Unidos para el Futuro , una jugada que no le salió muy bien: salió quinto, sacó algo más de 7 mil votos en toda la provincia y tan solo unos 3 mil en su propia ciudad.

El no peronismo también presenta sus apuestas. Por el lado de La Libertad Avanza , el elegido es Miguel Torres , un abogado conocido por ser presidente del club Tiro Federal de Básquet . La otra apuesta la hace Despierta Santiago , el frente que lidera el PRO , con la docente debutante en términos electorales, Lorena Bazán . Además, hay otras cuatro listas que disputarán la intendencia de la ciudad ubicada al otro lado del puente carretero.

Río revuelto en el massismo de Santiago del Estero

Mirolo es un massista de paladar negro. Supo ser presidente del Frente Renovador a nivel nacional y, además, encabezó casi todas las propuestas del massismo en su provincia. Fue dos veces candidato a gobernador y en otras tres oportunidades se postuló para llegar integrar la cámara baja. Cuando el entonces ministro de Economía perfilaba su campaña presidencial, lo mudó a Buenos Aires para que asuma al frente de Ferrocarriles Argentinos y sea uno de los que controle desde allí el armado federal del massismo.

Para tomar esa responsabilidad, Mirolo renunció a la intendencia de La Banda. Así buscaba también impulsar a quien ya estaba designado como su sucesor: el propio Nediani. El ingeniero era su viceintendente y antes había sido su secretario de Gobierno. Eran tan cercanos que incluso habían sido la fórmula que disputó la elección a gobernador de 2017. Nediani reemplazó a Mirolo en 2021 y, un año después, fue electo intendente.

Sergio Massa junto a Roger Nediani y Pablo Mirolo.

Sin embargo, la alianza que lideró la franquicia local del massismo durante una década se rompió pocos meses después. Según dicen en el Frente Renovador, Nediani los empezó "a dejar de lado" no bien asumió, y la ruptura se concretó luego de que Massa pierda la elección presidencial. Desde ese momento, la tropa de Mirolo empezó a trabajar para volver a la intendencia que es uno de los pocos enclaves del massismo en el interior del país.

La mano de Gerardo Zamora

Mirolo armó entusiasmado por una certeza: Nediani no podría volver a ser candidato a intendente tras un mandato como vice y otro como titular del Ejecutivo. De esta manera, el panorama estaba despejado para que el Frente Renovador gane por cuarta vez las elecciones con Mirolo al frente. Sin embargo, Nediani obtuvo un pronunciamiento judicial que le computó el mandato en transcurso como primer mandato y, por lo tanto, lo habilitó a buscar cuatro años más.

En el massismo ven detrás de ese fallo la mano negra de Zamora. No solo porque el Frente Cívico es todopoderoso en Santiago del Estero -controla el gobierno provincial hace veinte años, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y quórum propio en sociedad con el peronismo, sino también porque la medida le vino al pelo al oficialismo provincial: con Nediani en cancha, el Frente Renovador corre el riesgo de que se parta su electorado y le abra la ventana al triunfo de Abdala. De esa manera, el zamorismo derrocaría la última resistencia a su control total de la provincia.