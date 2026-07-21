Paritarias en Santa Fe: la oferta de Pullaro divide a los gremios estatales, con los docentes en pie de guerra

Paritarias en Santa Fe: los gremios docentes en pie de guerra contra la propuesta de aumentos del gobierno

Las paritarias en Santa Fe tomaron temperatura con la oferta salarial que la Casa Gris presentó para el segundo semestre y que volvió a partir el frente gremial. Tras el segundo encuentro realizado este martes, los sindicatos docentes acusaron al Ejecutivo de vaciar la negociación y cuestionaron los números oficiales. Horas antes, los estatales habían salido conformes de la Casa Gris.

“Quedó demostrado que el gobierno no quiere entender este ámbito como una negociación colectiva, vienen a imponer condiciones”, disparó Rodrigo Alonso , secretario general de Amsafe, después del encuentro.

El dirigente gremial acusó a la administración de la bota de no actuar “de buena fe” y apuntó contra la decisión de difundir la propuesta en los medios de comunicación antes de discutirla con los sindicatos: "Es una vergüenza".

El gobierno de Maximiliano Pullaro presentó públicamente la oferta antes de ingresar a la reunión paritaria. El ministro de Economía, Pablo Olivares , y su par de Educación, José Goity , hablaron de un aumento cercano al 15% para el segundo semestre y de una mejora anual promedio del 49%.

El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para los salarios más bajos. También contempla compensar a los trabajadores activos que hayan cerrado el primer semestre con una mejora inferior al 17,1% de inflación y dos subas adicionales del 10% en el suplemento por responsabilidad jerárquica para directivos y supervisores.

PULSEADA SALARIAL Paritarias en Santa Fe: el gobierno no habló de plata, pero los gremios docentes ya levantan la guardia Sin propuesta oficial, Amsafe y SADOP cuestionaron a la Casa Gris por afirmar que los sueldos “le ganaron a la inflación” https://t.co/GzrBfJTRtY https://t.co/tF94Z5SUTJ pic.twitter.com/eq5lZwR5WP

Para Olivares, se trata de un “esfuerzo importante” y de una propuesta que “debería ser aceptada”.

Los gremios hicieron otra lectura: sostienen que la cifra central está lejos de lo planteado por la provincia y que los funcionarios construyen porcentajes superiores al sumar conceptos que no impactan de la misma manera sobre todos los salarios.

Los gremios docentes hablan de paritarias engañosas

Para Amsafe y SADOP, el aumento porcentual para el segundo semestre es de apenas 10,1%, casi cinco puntos menos que lo difundido oficialmente. Según explicaron, los mínimos garantizados —la herramienta predilecta del gobierno provincial— mejoran el bolsillo de algunos sectores, pero no integran el salario básico ni alcanzan de la misma manera a toda la docencia.

“El acta paritaria dice que el aumento es del 10,1%, sin planillas interpretativas”, remarcó Rodrigo Alonso, en referencia a los documentos que el Ejecutivo hizo circular desde la mañana.

La planilla salarial difundida por el gobierno de Santa Fe, a la que Amsafe calificó de “interpretativa” durante las paritarias.

Esa difusión previa, justamente, fue otro motivo de bronca entre los representantes docentes. Olivares y Goity anunciaron los principales números ante los medios antes de ingresar a la reunión. Para Alonso, la secuencia confirmó que la Casa Gris no llegó con voluntad de negociar, sino con una decisión cerrada. “Es vergonzoso lo que hacen”, evaluó.

Por la tarde, tras la reunión, el secretario general de Amsafe también cuestionó la ausencia de una cláusula de actualización automática y advirtió que la oferta no se encamina a recomponer el “35% de poder adquisitivo” que el sindicato calcula perdido desde diciembre de 2023.

Pedro Bayúgar, titular de SADOP, coincidió con el diagnóstico. “No es el salario que nosotros pretendemos”.

Finalmente, ambos sindicatos hicieron especial hincapié en los educadores jubilados. Como no perciben los mínimos garantizados, su incremento quedará limitado al 10,1%. Tampoco recibirán una compensación por la diferencia entre el 12,5% del primer semestre y una inflación del 17,1%.

“No solamente no les dan un garantizado, sino que los maltratan”, cuestionó Alonso, quien también reclamó por el pago diferido de los aumentos al sector pasivo y la continuidad del aporte solidario.

Estatales conformes y un desacople casi inevitable

La temperatura —álgida en el encuentro con los docentes— había sido muy diferente por la mañana. Después de su reunión, tanto ATE como UPCN consideraron que la oferta para la administración central era “razonable” y “considerable”, aunque todavía deberán someterla a consulta entre sus afiliados.

La reunión paritaria entre el gobierno de Santa Fe, ATE y UPCN.

El esquema incluye un 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre y diciembre. También fija mínimos garantizados que comienzan en $80.000 y llegan a $180.000 a fin de año.

Por ese mecanismo, los gremios calculan que cerca del 80% de los estatales tendrá una mejora efectiva de entre 15,5% y 16%, mientras que las categorías superiores quedarán más cerca del 10,1%. Además, acordaron revisar reclamos sectoriales en una mesa técnica prevista para el 5 de agosto.

El resultado deja a la negociación al borde de repetir la fractura del primer semestre: estatales encaminados hacia la aceptación y docentes peleando en soledad. Entonces, ATE y UPCN aceptaron el 12,5%, Amsafe y Sadop lo rechazaron y el gobierno provincial terminó cerrando la discusión por decreto.

Así, el desacople entre los sindicatos parece inminente y vuelve a darle al gobierno provincial margen para cerrar un acuerdo con los trabajadores estatales mientras enfrenta, por separado, el conflicto con la docencia.